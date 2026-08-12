Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»

Загадочный Смоленск ждёт вас: мифы и легенды оживут в рассказах о вампирах и призраках нашего города
Смоленск - город с богатой историей и множеством тайн.

На экскурсии «Мистический Смоленск: мифы, легенды и Вампиры средней полосы» вы узнаете о загадочных историях, которые обросли вокруг этого древнего города.

Мы пройдемся
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по следам главных героев популярного сериала, узнаем, что скрывают крепостные стены и кто обитает в старинных домах.

Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Смоленск под совершенно другим углом.

Экскурсия подойдет не только фанатам сериала, но и всем, кто любит городские легенды и таинственные истории. Приключение начинается, и мы обещаем: страха не будет, зато интерес гарантирован

5
114 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧛‍♂️ Уникальная возможность погрузиться в атмосферу сериала «Вампиры средней полосы»
  • 🏰 Исследование средневековых тайн Смоленской крепости
  • 👻 Встреча с городскими легендами и призраками
  • 🕵️‍♂️ Узнаете интересные факты о замурованных красавицах и черепе Меркурия Смоленского
  • 🏡 Прогулка по тайным улочкам старого Смоленска
  • 🚗 Возможность увидеть больше при наличии собственного транспорта

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по октябрь. В это время года можно максимально насладиться прогулками по городу и его окрестностям, а также комфортно исследовать все ключевые локации.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Тайный Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»

Что можно увидеть

  • Башня Веселуха
  • Смоленская крепость
  • Губернаторский дом
  • Дом коммуны
  • Костёл

Описание экскурсии

По следам вампиров. Конечно, поклонники «Вампиров средней полосы» знают, что действия сериала разворачиваются в Смоленске. Но почему именно этот город выбрали и авторы, и персонажи? Будем разбираться! Я проведу вас тропами главных героев, Святослава Вернидубовича и Женька, и помогу вспомнить сцены сериала по ключевым локациям.

Тайны крепостных стен. Киношные легенды будем чередовать с настоящими. Побываем возле легендарной башни Веселуха и стен Смоленской крепости: здесь речь пойдёт о замурованных красавицах, черепе Меркурия Смоленского и других средневековых тайнах. Правда ли, что в минуты опасности горожане слышат ржание коня? Раскроем и это.

Дома с призраками. Заглянем и в тайные улочки-закоулочки старого Смоленска, где нас поджидают Губернаторский дом и Дом коммуны, населённые, как поговаривают горожане, неспокойными душами.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка придётся по душе всем любителям городских легенд — даже если вы ещё не посмотрели знаменитый сериал!

Организационные детали

При наличии собственного транспорта мы можем успеть больше — например, доехать до красивейшего костёла, также окружённого легендами.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сада Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2010 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринуждённым общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
2
3
1
2
1
Анастасия
Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью погрузиоись в историю не только Смоленска, но и в его мифы, легенды и поверья.
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Прогулялись по местам сьемок сериала и увидели все своими глазами. Очень рекомендую всем кому понравился сериал данную экскурсию. Если есть автомобиль получиться увидеть гораздо больше мест за отведенное время. Прекрасная подача материала информативно и не перегружено. Сразу видно что человек занимается любимым делом и относится ко всему с душой. Обязательно в следующий раз вернемся и посмотрим на Смоленск уже с другой стороны.

Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью
Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью
Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью
Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью
Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью
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Оксана
Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!

Маршрут получился очень атмосферный. Гид Дмитрий потрясающе сплёл воедино городские
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легенды, исторические факты и отсылки к сериалу — так что даже знакомые места открылись с совершенно новой стороны. Особенно запомнились истории о старинных преданиях Смоленска: они не просто пугали или удивляли, а помогали почувствовать дух города.

Понравилось, что рассказ не сводился к сухим датам и именам — вместо этого мы словно проживали разные эпохи. При этом гид чутко реагировал на вопросы и подстраивал повествование: где-то добавлял деталей, где-то делал акцент на самых ярких сюжетах. Время пролетело незаметно, хотя экскурсия длилась больше двух часов.

Отдельный плюс — удачно подобранные локации: удалось увидеть и знаковые места, и те самые «тайные уголки». Теперь понимаю, что Смоленск — это не только известные достопримечательности, но и целая вселенная городских историй, которые хочется разгадывать снова и снова.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет взглянуть на Смоленск под необычным углом — и любителям легенд, и тем, кто просто ищет живой, эмоциональный рассказ о городе.

Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!
Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!
Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!
Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!
Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!
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Ольга
Купиалсь на "Вампиры средней полосы" (кто смотрел сериал, меня поймет) и не сколько не пожалели. Вампиры были где-то рядом, а основной рассказ был об истории города. Посетили все знаковые места,
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узнали столько интересного. Уверена, что сами жители столько не знают.
А экскурсовод - Мастер своего дела! Ненавязчего, шутки-прибаутки, исторические факты, даты, события и многое другое (в том числе секреты о съемках сериала). Время пролетело незаметно!
Сразу заказали еще одну экскурсию.
Порекомендовал значимые места, согласно наших интересов. Нам везде понравилось, спасибо, Дмитрий, огромное.
Однозначно рекомендуем!!!
P.S. С фото сложно, потому что так были увлечены рассказом, что забывали фотографировать

Купиалсь на "Вампиры средней полосы" (кто смотрел сериал, меня поймет) и не сколько не пожалели. Вампиры
Купиалсь на "Вампиры средней полосы" (кто смотрел сериал, меня поймет) и не сколько не пожалели. Вампиры
Купиалсь на "Вампиры средней полосы" (кто смотрел сериал, меня поймет) и не сколько не пожалели. Вампиры
Купиалсь на "Вампиры средней полосы" (кто смотрел сериал, меня поймет) и не сколько не пожалели. Вампиры
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Т
Были на экскурсии с Дмитрием 30.07.26. Старший сын-подросток, у которого лучшая характеристика чего-либо это "Ну, норм", в ответ на вопрос понравилась ли экскурсия сказал:Да, конечно, ОЧЕНЬ!!!". Что-то добавить к этому
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сложно, но мы очень благодарны Дмитрию за то, что благодаря его рассказам и сам Смоленск, и сериал раскрылись перед нами с новой стороны. Было безумно интересно, абсолютно нескучно, очень многое запомнилось, в том числе(что особенно важно)-детьми. Однозначно будем рекомендовать Дмитрия всем знакомым, кто собирется посетить этот замечательный город.

Были на экскурсии с Дмитрием 30.07.26. Старший сын-подросток, у которого лучшая характеристика чего-либо это "Ну, норм",
Были на экскурсии с Дмитрием 30.07.26. Старший сын-подросток, у которого лучшая характеристика чего-либо это "Ну, норм",
Были на экскурсии с Дмитрием 30.07.26. Старший сын-подросток, у которого лучшая характеристика чего-либо это "Ну, норм",
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В
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его услугами, если снова окажемся в Смоленске.
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его
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Вера
Экскурсия многократно превзошла все ожидания! Думаю, лучшей оценкой станет то, что после рассказа Дмитрия мы решили задержаться в Смоленске на день дольше, чем планировали.
Это была не просто прогулка по местам
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съемок, но подробный рассказ про историю города, его легенды и факты, а сериальные «крючки» только помогают лучше запомнить услышанное.
Дмитрий прекрасный и харизматичный рассказчик, и, кажется, знает абсолютно все.
Отдельная благодарность за рекомендацию мест для обеда/ужина, сувенирных магазинов. Посетили все, всё понравилось!

Экскурсия многократно превзошла все ожидания! Думаю, лучшей оценкой станет то, что после рассказа Дмитрия мы решили
Экскурсия многократно превзошла все ожидания! Думаю, лучшей оценкой станет то, что после рассказа Дмитрия мы решили
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