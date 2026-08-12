🧛♂️ Уникальная возможность погрузиться в атмосферу сериала «Вампиры средней полосы»
🏰 Исследование средневековых тайн Смоленской крепости
👻 Встреча с городскими легендами и призраками
🕵️♂️ Узнаете интересные факты о замурованных красавицах и черепе Меркурия Смоленского
🏡 Прогулка по тайным улочкам старого Смоленска
🚗 Возможность увидеть больше при наличии собственного транспорта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по октябрь. В это время года можно максимально насладиться прогулками по городу и его окрестностям, а также комфортно исследовать все ключевые локации.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Башня Веселуха
Смоленская крепость
Губернаторский дом
Дом коммуны
Костёл
Описание экскурсии
По следам вампиров. Конечно, поклонники «Вампиров средней полосы» знают, что действия сериала разворачиваются в Смоленске. Но почему именно этот город выбрали и авторы, и персонажи? Будем разбираться! Я проведу вас тропами главных героев, Святослава Вернидубовича и Женька, и помогу вспомнить сцены сериала по ключевым локациям.
Тайны крепостных стен. Киношные легенды будем чередовать с настоящими. Побываем возле легендарной башни Веселуха и стен Смоленской крепости: здесь речь пойдёт о замурованных красавицах, черепе Меркурия Смоленского и других средневековых тайнах. Правда ли, что в минуты опасности горожане слышат ржание коня? Раскроем и это.
Дома с призраками. Заглянем и в тайные улочки-закоулочки старого Смоленска, где нас поджидают Губернаторский дом и Дом коммуны, населённые, как поговаривают горожане, неспокойными душами.
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка придётся по душе всем любителям городских легенд — даже если вы ещё не посмотрели знаменитый сериал!
Организационные детали
При наличии собственного транспорта мы можем успеть больше — например, доехать до красивейшего костёла, также окружённого легендами.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сада Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2010 туристов
Я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод, по совместительству диггер-сталкер, блогер. Мои экскурсии отличаются живой подачей материала, непринуждённым общением с гостями и посещением интересных мест, о которых не знают даже жители Смоленска.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 114 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Большое спасибо, Дмитрию! на экскурсии были с ребенком 9 лет. Экскурсия грамотно составлена. маршрут интересный. Полностью погрузиоись в историю не только Смоленска, но и в его мифы, легенды и поверья. читать дальшеуменьшить
Прогулялись по местам сьемок сериала и увидели все своими глазами. Очень рекомендую всем кому понравился сериал данную экскурсию. Если есть автомобиль получиться увидеть гораздо больше мест за отведенное время. Прекрасная подача материала информативно и не перегружено. Сразу видно что человек занимается любимым делом и относится ко всему с душой. Обязательно в следующий раз вернемся и посмотрим на Смоленск уже с другой стороны.
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Оксана
Недавно побывали с подругой на экскурсии «Тайный Смоленск: мифы, легенды и „Легенды средней полосы“» — и до сих пор под впечатлением!
Маршрут получился очень атмосферный. Гид Дмитрий потрясающе сплёл воедино городские читать дальшеуменьшить
легенды, исторические факты и отсылки к сериалу — так что даже знакомые места открылись с совершенно новой стороны. Особенно запомнились истории о старинных преданиях Смоленска: они не просто пугали или удивляли, а помогали почувствовать дух города.
Понравилось, что рассказ не сводился к сухим датам и именам — вместо этого мы словно проживали разные эпохи. При этом гид чутко реагировал на вопросы и подстраивал повествование: где-то добавлял деталей, где-то делал акцент на самых ярких сюжетах. Время пролетело незаметно, хотя экскурсия длилась больше двух часов.
Отдельный плюс — удачно подобранные локации: удалось увидеть и знаковые места, и те самые «тайные уголки». Теперь понимаю, что Смоленск — это не только известные достопримечательности, но и целая вселенная городских историй, которые хочется разгадывать снова и снова.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет взглянуть на Смоленск под необычным углом — и любителям легенд, и тем, кто просто ищет живой, эмоциональный рассказ о городе.
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Ольга
Купиалсь на "Вампиры средней полосы" (кто смотрел сериал, меня поймет) и не сколько не пожалели. Вампиры были где-то рядом, а основной рассказ был об истории города. Посетили все знаковые места, читать дальшеуменьшить
узнали столько интересного. Уверена, что сами жители столько не знают. А экскурсовод - Мастер своего дела! Ненавязчего, шутки-прибаутки, исторические факты, даты, события и многое другое (в том числе секреты о съемках сериала). Время пролетело незаметно! Сразу заказали еще одну экскурсию. Порекомендовал значимые места, согласно наших интересов. Нам везде понравилось, спасибо, Дмитрий, огромное. Однозначно рекомендуем!!! P.S. С фото сложно, потому что так были увлечены рассказом, что забывали фотографировать
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Т
Татьяна
Были на экскурсии с Дмитрием 30.07.26. Старший сын-подросток, у которого лучшая характеристика чего-либо это "Ну, норм", в ответ на вопрос понравилась ли экскурсия сказал:Да, конечно, ОЧЕНЬ!!!". Что-то добавить к этому читать дальшеуменьшить
сложно, но мы очень благодарны Дмитрию за то, что благодаря его рассказам и сам Смоленск, и сериал раскрылись перед нами с новой стороны. Было безумно интересно, абсолютно нескучно, очень многое запомнилось, в том числе(что особенно важно)-детьми. Однозначно будем рекомендовать Дмитрия всем знакомым, кто собирется посетить этот замечательный город.
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В
Владимир
Дмитрий - отличный рассказчик, сплетение сюжета сериала и истории города удалось на славу. Обязательно воспользуемся его услугами, если снова окажемся в Смоленске.
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Вера
Экскурсия многократно превзошла все ожидания! Думаю, лучшей оценкой станет то, что после рассказа Дмитрия мы решили задержаться в Смоленске на день дольше, чем планировали. Это была не просто прогулка по местам читать дальшеуменьшить
съемок, но подробный рассказ про историю города, его легенды и факты, а сериальные «крючки» только помогают лучше запомнить услышанное. Дмитрий прекрасный и харизматичный рассказчик, и, кажется, знает абсолютно все. Отдельная благодарность за рекомендацию мест для обеда/ужина, сувенирных магазинов. Посетили все, всё понравилось!
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