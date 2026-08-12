Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по октябрь. В это время года можно максимально насладиться прогулками по городу и его окрестностям, а также комфортно исследовать все ключевые локации.

Смоленск - город с богатой историей и множеством тайн.На экскурсии «Мистический Смоленск: мифы, легенды и Вампиры средней полосы» вы узнаете о загадочных историях, которые обросли вокруг этого древнего города.Мы пройдемся

по следам главных героев популярного сериала, узнаем, что скрывают крепостные стены и кто обитает в старинных домах. Эта прогулка подарит вам незабываемые впечатления и позволит взглянуть на Смоленск под совершенно другим углом. Экскурсия подойдет не только фанатам сериала, но и всем, кто любит городские легенды и таинственные истории. Приключение начинается, и мы обещаем: страха не будет, зато интерес гарантирован

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

По следам вампиров. Конечно, поклонники «Вампиров средней полосы» знают, что действия сериала разворачиваются в Смоленске. Но почему именно этот город выбрали и авторы, и персонажи? Будем разбираться! Я проведу вас тропами главных героев, Святослава Вернидубовича и Женька, и помогу вспомнить сцены сериала по ключевым локациям.

Тайны крепостных стен. Киношные легенды будем чередовать с настоящими. Побываем возле легендарной башни Веселуха и стен Смоленской крепости: здесь речь пойдёт о замурованных красавицах, черепе Меркурия Смоленского и других средневековых тайнах. Правда ли, что в минуты опасности горожане слышат ржание коня? Раскроем и это.

Дома с призраками. Заглянем и в тайные улочки-закоулочки старого Смоленска, где нас поджидают Губернаторский дом и Дом коммуны, населённые, как поговаривают горожане, неспокойными душами.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка придётся по душе всем любителям городских легенд — даже если вы ещё не посмотрели знаменитый сериал!

Организационные детали

При наличии собственного транспорта мы можем успеть больше — например, доехать до красивейшего костёла, также окружённого легендами.