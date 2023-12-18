Прогулка по миру городских преданий и местам съёмок сериала
А среди горожан даже живут вампиры: об этом знают все, кто уже оценил сериал «Вампиры средней полосы».
Приглашаю вас заглянуть на тёмную сторону Смоленска — с нечистью и призраками, замурованными девушками и зловещими пророчествами. Страшно не будет — будет жутко интересно!
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даты
Описание
Что вас ожидает
По следам вампиров. Конечно, поклонники «Вампиров средней полосы» знают, что действия сериала разворачиваются в Смоленске. Но почему именно этот город выбрали и авторы, и персонажи? Будем разбираться! Я проведу вас тропами главных героев, Святослава Вернидубовича и Женька, и помогу вспомнить сцены сериала по ключевым локациям.
Тайны крепостных стен. Киношные легенды будем чередовать с настоящими. Побываем возле легендарной башни Веселуха и стен Смоленской крепости: здесь речь пойдёт о замурованных красавицах, черепе Меркурия Смоленского и других средневековых тайнах. Правда ли, что в минуты опасности горожане слышат ржание коня? Раскроем и это.
Дома с призраками. Заглянем и в тайные улочки-закоулочки старого Смоленска, где нас поджидают Губернаторский дом и Дом коммуны, населённые, как поговаривают горожане, неспокойными душами.
Кому подойдёт экскурсия
Прогулка придётся по душе всем любителям городских легенд — даже если вы ещё не посмотрели знаменитый сериал!
Организационные детали
При наличии собственного транспорта мы можем успеть больше — например, доехать до красивейшего костёла, также окружённого легендами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Оленя на Блонье
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.