Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»

Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Прогулка по миру городских преданий и местам съёмок сериала

За тысячу лет Смоленск обзавёлся солидным багажом загадочных историй и легенд.

А среди горожан даже живут вампиры: об этом знают все, кто уже оценил сериал «Вампиры средней полосы».

Приглашаю вас заглянуть на тёмную сторону Смоленска — с нечистью и призраками, замурованными девушками и зловещими пророчествами. Страшно не будет — будет жутко интересно!
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Мистический Смоленск: мифы, легенды и «Вампиры средней полосы»
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
22
дек
23
дек
24
дек
26
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

По следам вампиров. Конечно, поклонники «Вампиров средней полосы» знают, что действия сериала разворачиваются в Смоленске. Но почему именно этот город выбрали и авторы, и персонажи? Будем разбираться! Я проведу вас тропами главных героев, Святослава Вернидубовича и Женька, и помогу вспомнить сцены сериала по ключевым локациям.

Тайны крепостных стен. Киношные легенды будем чередовать с настоящими. Побываем возле легендарной башни Веселуха и стен Смоленской крепости: здесь речь пойдёт о замурованных красавицах, черепе Меркурия Смоленского и других средневековых тайнах. Правда ли, что в минуты опасности горожане слышат ржание коня? Раскроем и это.

Дома с призраками. Заглянем и в тайные улочки-закоулочки старого Смоленска, где нас поджидают Губернаторский дом и Дом коммуны, населённые, как поговаривают горожане, неспокойными душами.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка придётся по душе всем любителям городских легенд — даже если вы ещё не посмотрели знаменитый сериал!

Организационные детали

При наличии собственного транспорта мы можем успеть больше — например, доехать до красивейшего костёла, также окружённого легендами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Оленя на Блонье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Смоленска

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеНеобычные домаСмоленская КрепостьПопулярные местаБашня ВеселухаДля студентовМифы и легенды

Похожие туры из Смоленска

Были и легенды Смоленской крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Были и легенды Смоленской крепости
У памятника Твардовскому и Тёркину - на пл. Победы
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 3 800 за всё до 16 чел.
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
«Смоленск мистический» - двухчасовая прогулка по старому городу
у входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 3 800 за всё до 16 чел.
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
от 3 800 за всё до 16 чел.
У нас ещё много экскурсий в Смоленске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ