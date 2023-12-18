За тысячу лет Смоленск обзавёлся солидным багажом загадочных историй и легенд. А среди горожан даже живут вампиры: об этом знают все, кто уже оценил сериал «Вампиры средней полосы». Приглашаю вас заглянуть на тёмную сторону Смоленска — с нечистью и призраками, замурованными девушками и зловещими пророчествами. Страшно не будет — будет жутко интересно!

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Описание

Что вас ожидает

По следам вампиров. Конечно, поклонники «Вампиров средней полосы» знают, что действия сериала разворачиваются в Смоленске. Но почему именно этот город выбрали и авторы, и персонажи? Будем разбираться! Я проведу вас тропами главных героев, Святослава Вернидубовича и Женька, и помогу вспомнить сцены сериала по ключевым локациям.

Тайны крепостных стен. Киношные легенды будем чередовать с настоящими. Побываем возле легендарной башни Веселуха и стен Смоленской крепости: здесь речь пойдёт о замурованных красавицах, черепе Меркурия Смоленского и других средневековых тайнах. Правда ли, что в минуты опасности горожане слышат ржание коня? Раскроем и это.

Дома с призраками. Заглянем и в тайные улочки-закоулочки старого Смоленска, где нас поджидают Губернаторский дом и Дом коммуны, населённые, как поговаривают горожане, неспокойными душами.

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка придётся по душе всем любителям городских легенд — даже если вы ещё не посмотрели знаменитый сериал!

Организационные детали

При наличии собственного транспорта мы можем успеть больше — например, доехать до красивейшего костёла, также окружённого легендами.