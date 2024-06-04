Религиозные экскурсии по святым местам Смоленска

Найдено 32 экскурсии в категории «Святые места» в Смоленске, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самобытный Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
488 отзывов
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
«Насладитесь прекрасной панорамой города с Соборного холма, где в XI-XII веках располагался детинец древнего Смоленска»
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«И конечно, вы посетите Успенский собор, в котором хранятся уникальные святыни»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
🚗 На машине
Фотопрогулка
3 часа
21 отзыв
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы пройдете вдоль монастыря, где воспитывалась будущая мать российского императора»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
Смоленск вчера, сегодня, завтра
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
198 отзывов
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
«Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700 за человека
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«История знаменитой иконы и собор Мономаха»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
«История и легенды древних храмов»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900 за всё до 5 чел.
Смоленск - город удивительных историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«Авраамиевский монастырь: в его стене мы отыщем ядро, застрявшее в 1812 году»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
«Начнем прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох — великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
«Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300 за всё до 10 чел.
Погружение в историю Смоленска (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
2 отзыва
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
«Успенский кафедральный собор — величественный храм с деревянным иконостасом в 31 метр и плащаницей, которую вышила тётка Иоанна Грозного»
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700 за человека
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Вас впечатлят остатки разноцветных фресок и процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу — строителю храма»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«А также познакомлю с одним из красивейших храмов страны и проведу по атмосферным нетуристическим улочкам»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
Смоленск на бегу
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
«Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
«Посещение храмов не предусмотрено»
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
84 отзыва
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
«Конечно, зайдем в Успенский кафедральный собор, без него экскурсия по Смоленску не может быть полной»
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800 за всё до 8 чел.
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
467 отзывов
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
«Успенский собор — главная святыня города»
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700 за человека
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
«Смоленск языческий и православный Мы побываем на месте языческого капища и одного из первых православных храмов города»
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000 за всё до 16 чел.
Город древний, город вечно молодой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
«Осмотрите Смоленск с Соборного холма»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
«Мы обязательно посетим главную «визитную карточку» Смоленска – Успенский собор, поражающий своим великолепием и хранящий 3 великие святыни»
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300 за всё до 10 чел.
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
«Смоленск православный с знаменитым Успенским собором»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
«Легенды, тайны и загадки Смоленска Начнем мы прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох - великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе»
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800 за всё до 10 чел.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за всё до 16 чел.
Первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
«Для посещения собора женщинам необходим головной убор или платок»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
«В Смоленске сохранилось сразу три памятника домонгольской архитектуры, три церкви XII века, руины еще порядка 20 храмов частично обследованы археологами или ждут своего часа»
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
«Увидим храм 12-го века и монастырь 17-го»
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
«Успенский Собор Дальше вниз по Большой Советской мы пройдем до визитной карточки города — Успенского Кафедрального Собора»
Расписание: Ежедневно
3 500 за всё до 6 чел.
Старинные храмы Смоленска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
«В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
«Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Тайны Успенского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • М
    Михаил
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Самобытный Смоленск
    Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
    читать дальше

    похвал! Интересно, занимательно, и с большой любовью к городу (которая и нам передалась). Хотя экскурсия была 3 часа пешком даже самый маленький «клиент» 5 лет остался доволен

  • М
    Мария
    3 июня 2024
    Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
    Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
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    на перекрытия дорог в городе, выстроила логичный маршрут. Юлия интересный, живой и с юмором рассказчик. Ответила на все наши нескончаемые вопросы. Также была деликатна, терпелива и предусмотрительна. Спасибо Юлии, что показала нам больше, чем мы оговаривали заранее и дала советы куда нам ещё сходить, где побывать и что посмотреть. Благодаря Юлии мы чудесно, весело, вкусно и познавательно провели время в Смоленске. Так же у нас остались места, которые мы не успели посетить, но планируем в них вернуться - и всё благодаря нашему гиду!

  • У
    Ульяна
    3 июня 2024
    Знакомьтесь, Смоленск
    Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
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    отсюда. Дмитрий подсказал на какие ещё экскурсии стоит съездить и что посмотреть. Жалко, что мы только проездом, но обязательно вернёмся сюда ещё раз.

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Смоленск вчера, сегодня, завтра
    После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
    читать дальше

    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 32
  1. Самобытный Смоленск
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  3. Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри
  4. Добро пожаловать в Смоленск
  5. Смоленск: торгуй, воюй, молись
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
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