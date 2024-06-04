Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает

Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину

«Мы обязательно посетим главную «визитную карточку» Смоленска – Успенский собор, поражающий своим великолепием и хранящий 3 великие святыни»