1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Самобытный Смоленск
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Начало: В парке Блонье (сад ИМ.М.И. Глинки)
«Насладитесь прекрасной панорамой города с Соборного холма, где в XI-XII веках располагался детинец древнего Смоленска»
Сегодня в 18:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«И конечно, вы посетите Успенский собор, в котором хранятся уникальные святыни»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Смоленск: история, легенды и взгляд изнутри - эксклюзивная фото-прогулка
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Смоленску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы пройдете вдоль монастыря, где воспитывалась будущая мать российского императора»
10 июня в 10:00
11 июня в 14:00
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Я расскажу о выдающихся жителях и их благодеяниях, историю крепостной стены, старинных храмов и особняков»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Смоленск вчера, сегодня, завтра: путешествие по страницам истории
Прогуляйтесь по Смоленску и откройте его исторические тайны, культурные сокровища и великих людей, оставивших след в истории
Начало: На Б. Советской улице
«Вы познакомитесь с одним из крупнейших соборов в России, в котором хранится икона Смоленской Богоматери Одигитрии»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«История знаменитой иконы и собор Мономаха»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
«История и легенды древних храмов»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«Авраамиевский монастырь: в его стене мы отыщем ядро, застрявшее в 1812 году»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
«Начнем прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох — великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
«Вы пройдёте по старинным улицам города, осмотрите Свято-Успенский кафедральный собор и посетите сады 19 века: Лопатинский и Блонье»
Завтра в 17:00
10 июня в 10:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Погружение в историю Смоленска (в группе)
Узнать о башнях крепостной стены, побывать в сквере Памяти Героев и увидеть трофейного оленя
Начало: На площади Победы
«Успенский кафедральный собор — величественный храм с деревянным иконостасом в 31 метр и плащаницей, которую вышила тётка Иоанна Грозного»
15 июня в 15:00
29 июня в 11:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Вас впечатлят остатки разноцветных фресок и процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу — строителю храма»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«А также познакомлю с одним из красивейших храмов страны и проведу по атмосферным нетуристическим улочкам»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск на бегу: спортивное путешествие по историческим местам
Присоединяйтесь к уникальной пробежке по Смоленску, где каждый шаг открывает страницы истории
«Какие тайны викингов и подземелий хранит Соборный холм и главный собор Смоленска – Успенский»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
«Посещение храмов не предусмотрено»
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Открывая Смоленск» - обзорная экскурсия по городу
Начало: УЛ.Б. Советская, 30, памятник Твардовскому
«Конечно, зайдем в Успенский кафедральный собор, без него экскурсия по Смоленску не может быть полной»
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Тысячелетний Смоленск: обзорная экскурсия по знаковым местам города
«Успенский собор — главная святыня города»
Расписание: Выходные и праздники
Сегодня в 13:30
15 июня в 14:00
от 700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни вечернего Смоленска. Были и мифы древнего города
Начало: У памятника «с орлами» в сквере памяти Героев
«Смоленск языческий и православный Мы побываем на месте языческого капища и одного из первых православных храмов города»
Расписание: Ежедневно в вечернее время.
10 июня в 18:00
15 июня в 18:00
от 5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город древний, город вечно молодой: уникальное путешествие по Смоленску
Погрузитесь в атмосферу Смоленска: от древних стен до современных скверов. Экскурсия «Город древний, город вечно молодой» - это путешествие через века
Начало: Ул. Глинки, д. 3
«Осмотрите Смоленск с Соборного холма»
Расписание: По договоренности
11 июня в 09:00
17 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Смоленск: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Смоленска с экскурсией, раскрывающей его историю и красоту. Пройдитесь по местам, где история оживает
Начало: Сквер у памятника А. Твардовскому и В. Теркину
«Мы обязательно посетим главную «визитную карточку» Смоленска – Успенский собор, поражающий своим великолепием и хранящий 3 великие святыни»
Расписание: ежедневно
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Взгляд через века» с подъемом на верхние ярусы башни Громовой
Увлекательная прогулка по Смоленску: старинные парки, крепостные стены, Успенский собор и подъем на башню Громовую. Погрузитесь в историю города
Начало: У входа в Смоленскотель, ул. Ленина, 2/1
«Смоленск православный с знаменитым Успенским собором»
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: путешествие по скрытым уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Смоленска, исследуя его скрытые уголки и узкие улочки в компании опытного гида
Начало: Ул. Коненкова, д. 9
«Легенды, тайны и загадки Смоленска Начнем мы прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох - великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе»
Расписание: По договоренности
24 июня в 09:00
25 июня в 09:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство
Начало: Площадь Победы, памятник А. Твардовскому и В. Терк...
«Для посещения собора женщинам необходим головной убор или платок»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Смоленск: холмы истории» - индивидуальная обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Большая Советская 30/11, Памятник Теркину
«В Смоленске сохранилось сразу три памятника домонгольской архитектуры, три церкви XII века, руины еще порядка 20 храмов частично обследованы археологами или ждут своего часа»
Расписание: По договоренности
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Смоленск на авто. 3 часа
Начало: У памятника Теркину рядом с домом ул. Глинки, д. 4
«Увидим храм 12-го века и монастырь 17-го»
Расписание: Ежедневно с 16.00,16.30,17.00,17.30, 18.00,18.30,19.00
10 июня в 16:00
15 июня в 16:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Скрещение дорог и судеб России» - обзорная прогулка
Начало: Площадь Победы
«Успенский Собор Дальше вниз по Большой Советской мы пройдем до визитной карточки города — Успенского Кафедрального Собора»
Расписание: Ежедневно
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
«В 12 веке Смоленск насчитывал, по оценкам историков, не менее 30 храмов, из которых до нас дошли, к сожалению, только три»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
«Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ММихаил4 июня 2024Все было отлично! Спасибо, Маргарите!
- ААлександра4 июня 2024Очень понравился гид! она живая, интересная, приятная в общении, отзывчивая к просьбам и предложениям! любит историю и свой город! очень понравилось, время пролетело незаметно
- ЕЕкатерина3 июня 2024Отличная экскурсия с Натальей. Договорились день в день (буквально за пару часов) чему были очень рады. И экскурсия выше всяких
- ММария3 июня 2024Юлии огромное спасибо от всей нашей группы за познавательное и интересное знакомство со Смоленском. Юлия учла все наши пожелания и, несмотря
- УУльяна3 июня 2024Спасибо большое Дмитрию за отличную экскурсию. Мы узнали столько нового о самом городе, его защитниках и известных людях, которые родом
- ИИрина2 июня 2024После этой экскурсии Вы узнаете Смоленск со всех сторон: исторической,культуной, уникальной (по легендам). Спасибо огромное Тамара за увлекательную экскурсию,3 часа пролетели полезно и занимательно!
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- FFima28 мая 2024Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Святые места»
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