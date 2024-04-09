1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
«История и легенды древних храмов»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в XI веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
«Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад»
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
«Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
«Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения9 апреля 2024Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!
- ЛЛюдмила23 марта 2024Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.
- ССергей27 февраля 2024От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о
- ООльга8 января 2024Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы.
- ДДмитрий7 декабря 2023Краткая обзорная экскурсия соборного холма,виды Смоленска и Успенский собор с его святынями.
- ССергей2 мая 2023«Золотые купола над Днепром» - храмы XII века и Успенский соборВ ходе экскурсии посетили исторические объекты Смоленска. Церкви и соборы 12-го века. Большое спасибо экскурсоводу Морозову Вадиму за увлекательный и профессиональный рассказ по теме экскурсии. Открыли для себя много интересных фактов об истории города и не только.
- ГГлеб2 апреля 2023Спасибо Марине. Я остался доволен экскурсией: рассказом и маршрутом. Заинтересовался благодаря экскурсоводу периодом Смутного времени. Как же мало я знаю),
- ДДмитрий19 марта 2023Понравился маршрут. Жаль, в Смоленске не очень хорошо чистят улицы, но не критично. Интересный рассказ, полные ответы на вопросы. Остались довольны.
- ЕЕкатерина7 ноября 2022Спасибо Вадиму за целостный, логичный рассказ. Внимание к деталям, умение встроить архитектурный объект в исторический контекст и живо подать историю-
- ЕЕлена9 января 2022Экскурсия очень понравилась. 2 часа пролетели на одном дыхании. Вадим увлеченно рассказывал о своем родном городе, об истории России. Спасибо большое
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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