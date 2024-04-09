Храмы и соборы Смоленска с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «Соборы и храмы» в Смоленске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
«История и легенды древних храмов»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900 за всё до 5 чел.
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в XI веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
«Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад»
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за всё до 16 чел.
Старинные храмы Смоленска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
«Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
«Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Тайны Успенского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    9 апреля 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Экскурсия мне понравилась. Наталья приехала на своей машине и в церковь, находившуюся на далеком расстоянии, мы съездили на ней. Рассказ был интересный, многое узнала о древнерусской архитектуре. Спасибо!
  • Л
    Людмила
    23 марта 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    Больше спасибо, Маргарите! Замечательный человек,чудесный экскурсовод. Было очень приятно познакомиться.
  • С
    Сергей
    27 февраля 2024
    Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
    От всей души благодарим Александру за чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно: мы посетили древнейшие храмы Смоленска, при этом поговорили о
    читать дальше

    городе, его истории, жителях и просто влюбились в Смоленск с Александрой! Структурированный рассказ, блестящие знания, чуткость и доброта гида сделали наше путешествие очень приятным. Всем рекомендуем такого великолепного гида! P.S. Мы также воспользовались с подачи организаторов услугами аренды авто и остались очень довольны, наше передвижение было быстрым, удобным и тёплым (что немаловажно в зимний день):) Ещё раз спасибо!

  • О
    Ольга
    8 января 2024
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Спасибо за прекрасную экскурсию. Несмотря на морозную погоду, гид Марина смогла оперативно перестроить маршрут экскурсии и подстроиться под наши интересы.
    читать дальше

    Экскурсию «Вдоль Смоленской крепостной стены» лучше выбирать в теплое время года, поскольку вдоль стены не везде можно пройти в зимнее время. Но благодаря нашему гиду мы сумели прекрасно провести время и посмотреть те части города, в которых не были до этого.

  • Д
    Дмитрий
    7 декабря 2023
    Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
    Краткая обзорная экскурсия соборного холма,виды Смоленска и Успенский собор с его святынями.
  • С
    Сергей
    2 мая 2023
    «Золотые купола над Днепром» - храмы XII века и Успенский собор
    В ходе экскурсии посетили исторические объекты Смоленска. Церкви и соборы 12-го века. Большое спасибо экскурсоводу Морозову Вадиму за увлекательный и профессиональный рассказ по теме экскурсии. Открыли для себя много интересных фактов об истории города и не только.
  • Г
    Глеб
    2 апреля 2023
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Спасибо Марине. Я остался доволен экскурсией: рассказом и маршрутом. Заинтересовался благодаря экскурсоводу периодом Смутного времени. Как же мало я знаю),
  • Д
    Дмитрий
    19 марта 2023
    Вдоль Смоленской крепостной стены
    Понравился маршрут. Жаль, в Смоленске не очень хорошо чистят улицы, но не критично. Интересный рассказ, полные ответы на вопросы. Остались довольны.
    Понравился маршрут. Жаль, в Смоленске не очень хорошо чистят улицы, но не критично. Интересный рассказ, полные ответы на вопросы. Остались довольны
  • Е
    Екатерина
    7 ноября 2022
    Золотые купола Смоленска
    Спасибо Вадиму за целостный, логичный рассказ. Внимание к деталям, умение встроить архитектурный объект в исторический контекст и живо подать историю-
    читать дальше

    безусловный плюс. Накануне запланированной экскурсии мы сами зашли в Успенский собор, а потом с гидом, возможность сравнить была. С гидом не в пример лучше: Вадим обратил наше внимание на детали, рассказал почему и как. С чистым сердцем рекомендую.

  • Е
    Елена
    9 января 2022
    Золотые купола Смоленска
    Экскурсия очень понравилась. 2 часа пролетели на одном дыхании. Вадим увлеченно рассказывал о своем родном городе, об истории России. Спасибо большое

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
  2. Золотые купола Смоленска
  3. Вдоль Смоленской крепостной стены
  4. Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
  5. Старинные храмы Смоленска
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Смоленска. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам