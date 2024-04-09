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городе, его истории, жителях и просто влюбились в Смоленск с Александрой! Структурированный рассказ, блестящие знания, чуткость и доброта гида сделали наше путешествие очень приятным. Всем рекомендуем такого великолепного гида! P.S. Мы также воспользовались с подачи организаторов услугами аренды авто и остались очень довольны, наше передвижение было быстрым, удобным и тёплым (что немаловажно в зимний день):) Ещё раз спасибо!