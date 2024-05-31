1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«И конечно, вы посетите Успенский собор, в котором хранятся уникальные святыни»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Мы поднимемся на соборный холм и осмотрим Успенский собор, самый знаменитый в городе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
«История и легенды древних храмов»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«Успенский собор во всем великолепии его барочного декора»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
«Начнем прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох — великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в XI веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«На Соборном холме поговорим об истоках поселения и первых постройках 8 века»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
«Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад»
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
«Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
«Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- FFima28 мая 2024Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
- ММайя28 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
- ММария27 мая 2024Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
- ННадежда26 мая 2024Рекомендую
- ЮЮлия26 мая 2024Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
- ТТатьяна22 мая 2024Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
- ННаталия16 мая 2024Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
- ННаталья16 мая 2024Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!
- ААнастасия14 мая 2024Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё! И сам город, и
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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