Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Смоленска

Найдено 14 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Смоленске, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смоленск от древности до наших дней
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
47 отзывов
Смоленск от древности до наших дней
Познакомиться с историей города на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: На площади Ленина
«И конечно, вы посетите Успенский собор, в котором хранятся уникальные святыни»
Сегодня в 13:30
15 июня в 13:30
1 000 за человека
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Особое внимание мы уделим Успенскому собору: он впечатлит вас иконостасом высотой с десятиэтажный дом и плащаницей времён Ивана Грозного»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Смоленск: торгуй, воюй, молись
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
184 отзыва
Популярное предложение
Смоленск: путешествие по следам купечества и истории
Исследуйте культурное богатство Смоленска в компании опытного гида, открывая истории знатных семейств
Начало: на площади Победы
«Мы поднимемся на соборный холм и осмотрим Успенский собор, самый знаменитый в городе»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 800 за всё до 5 чел.
Смоленск духовный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Смоленск духовный: путешествие по святыням и храмам города
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, его храмов и монастырей, вместе с экспертом по православной истории
«Мы начнем с нашего главного храма — Успенского собора, который осмотрим и снаружи, и внутри»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 25 чел.
Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Шедевры древнерусского зодчества: экскурсия по Смоленску
Погрузитесь в эпоху Великого Смоленского княжества, ощутите атмосферу древних храмов и их истории
Начало: На набережной Днепра
«История и легенды древних храмов»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
3 900 за всё до 5 чел.
Смоленск - город удивительных историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Смоленск - город удивительных историй: экскурсия с локальным гидом
Погрузитесь в атмосферу Смоленска с экскурсией, полной загадок истории и архитектурных шедевров
Начало: У Успенского собора
«Успенский собор во всем великолепии его барочного декора»
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Затерянный мир улочек Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Затерянный мир улочек Смоленска: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с истинным духом Смоленска, прогуливаясь по булыжным мостовым и узнавая городские легенды. Откройте для себя неизведанные уголки
Начало: На улице Пржевальского
«Начнем прогулку на Воскресенском холме, где увидим памятники разных эпох — великолепный собор Вознесенского монастыря и уникальный дом-коммуну, который можно назвать самым мистическим зданием в городе»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
3 800 за всё до 6 чел.
Золотые купола Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Золотые купола Смоленска: путешествие по святыням
Откройте для себя величие древних храмов Смоленска и прогуляйтесь по исторической набережной, наполненной духом прошлого
Начало: Соборный двор
«Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в XI веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 350 за всё до 10 чел.
Большая прогулка по Смоленску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
111 отзывов
Большая прогулка по Смоленску: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Смоленска: от восточнославянского поселения до крупного города
Начало: В центре города
«На Соборном холме поговорим об истоках поселения и первых постройках 8 века»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
4 000 за всё до 12 чел.
Вдоль Смоленской крепостной стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Историческая экскурсия вдоль Смоленской крепостной стены
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, пройдя по маршруту вдоль знаменитой крепостной стены
Начало: На набережной
«Так, я покажу храмы XVIII века — церковь Покрова Богородицы и Авраамиевский монастырь — сквер Памяти героев и живописный Лопатинский сад»
Завтра в 12:30
16 июня в 12:30
3 500 за всё до 10 чел.
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Успенский собор и Соборная гора - хранители Смоленской истории
Начало: Соборный холм, памятник Владимиру Мономаху
«Визитная карточка Смоленска Мы отправимся с вами в главный храм города — Успенский собор»
Расписание: Ежедневно с 10-00 каждые полтора часа, до 17-00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
3 000 за всё до 16 чел.
Старинные храмы Смоленска
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
«Посетим собор святого Авраамия Смоленского и погрузимся в историю жизни и чудес святого»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
6 900 за всё до 3 чел.
Смоленск 12 века: храмы и руины
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Смоленск 12 века: путеводитель по древним храмам и руинам
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
«Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
5 000 за всё до 4 чел.
Тайны Успенского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Успенского собора
Прикоснуться к истокам Смоленска и исследовать в деталях один из самых красивых храмов России
«Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль»
10 июня в 09:30
11 июня в 14:30
3 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • F
    Fima
    28 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все замечательно. Можем смело рекомендовать. Алена отлично делает свое дело. Все без суеты, комфортно, информативно. Рады, что выбрали именно эту экскурсию.
  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
    читать дальше

    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не прогадали. 3 часа пролетели
    читать дальше

    как одно мгновение - программа составлена максимально информативно, позволяет посетить все основные достопримечательности города Смоленска за 1 день и при этом не устать. Наталья отработала на все 100% и даже больше. Большой плюс этой программы - соединение пешеходной части с поездкой на микроавтобусе. Переезды не более 10 минут между точками, куда пешком не доберешься, а по исторической части гулять одно удовольствие. Спасибо большое Наталье за её труд. Всем рекомендуем именно эту программу при посещении Смоленска 😉👍🏻🌸

    Очень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и неОчень рады, что попали на экскурсию именно к Наталье. Ориентировались на ранее оставленные отзывы и не
  • Н
    Надежда
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Рекомендую
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Смоленск от древности до наших дней
    Впечатления от экскурсии самые положительные, особенно она подойдет тем, кто впервые в Смоленске. За три часа мы посетили основные достопримечательности
    читать дальше

    города, получили подробный рассказ о них, перемещались на комфортабельном микроавтобусе. Наталья замечательный рассказчик, хороший организатор, заботливый человек и преданный житель своего города. Мы остались очень довольны, однозначно рекомендуем данную экскурсию и Наталью в качестве гида!

  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Все прошло отлично. Интересно, активно. Алена отвечала на все вопросы. Понравилось внимательное отношение к нам, прямо забота о нас т. к. не все могли быстро ходить. . Спасибо за такое отношение.
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
    читать дальше

    что-то важное упустили. Такое всеобъемлющее знакомство в городом, горожанами, историей, культурой, духом…. очень рекомендую. По рекомендациям Виктора посетили еще несколько достопримечательностей самостоятельно. Очень ценные оказались советы. Сами некоторые локации пропустили бы.

  • Н
    Наталья
    16 мая 2024
    Смоленск: торгуй, воюй, молись
    Алена Гущина прекрасный рассказчик, много нам показала, рассказала, ответила на все наши вопросы. Мы расстались хорошими друзьями, несмотря на большую разницу в возрасте. Желаем ей побольше хороших туристов!
  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Большая прогулка по Смоленску
    Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё! И сам город, и
    читать дальше

    экскурсия, и маршрут, и Марина как рассказчик. Прогулка получилась просто великолепная! Вся наша группа была в восторге! Рекомендую всем эту экскурсию, гарантирую вы не пожалеете!!!!

    Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё!Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё!Это была одна из лучших экскурсий, заказанных мной на Трипстере! Марина великолепный экскурсовод! Нам понравилось всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Смоленске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Смоленск от древности до наших дней
  2. Добро пожаловать в Смоленск
  3. Смоленск: торгуй, воюй, молись
  4. Смоленск духовный
  5. Шедевры древнерусского зодчества в Смоленске
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Смоленская Крепость
  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 900. Туристы уже оставили гидам 478 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Смоленске на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 478 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам