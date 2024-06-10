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На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни.



Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города.