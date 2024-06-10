На Соборной горе начался путь одного из древнейших городов России и происходили все ключевые события его жизни.
Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города.
Вы узнаете, где находился детинец Смоленска, и услышите о первом каменном храме, заложенном на этом знаковом холме. В центре нашего внимания будет построенный на его месте Успенский собор. Поговорим об истории, величественных интерьерах, реликвиях и секретах главной святыни города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите Соборный холм, узнаете, где стоял храм, заложенный Владимиром Мономахом в 1101 году, и осмотрите местный архитектурный ансамбль
- Представим, как выглядела Соборная гора в древности, и поговорим о том, когда и как она сформировалась в том виде, в котором мы её знаем сейчас
- С обзорной площадки вы оцените панорамные виды на город
И конечно, мы в деталях изучим Успенский собор, главный храм Смоленска:
- Я расскажу о строительстве сооружения, длившемся почти сто лет
- Кто отразил нашествие орды под предводительством хана Батыя и как собор связан с Леонардо да Винчи? Обсудим при встрече.
- Поговорим о святынях, которые удалось сохранить вопреки многочисленным войнам и пожарам
- Вы увидите реликвии собора: чудотворную икону Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» и доспехи Святого Меркурия
- Рассмотрим необычные фрески собора, иконостас высотой с десятиэтажный дом, распятие, созданное Васнецовым, и плащаницу 15 века
- Почему у ангелов в руках молоток и «зеркало», а на царских вратах сидит пеликан? Отыщем много символов и знаков, которые откроют нам свои секреты.
- Кроме того, вы пройдёте по необычному полу и узнаете, а на самой ли высокой точке города расположен собор, и что под нашими ногами
- А если экскурсия состоится в первую неделю после Пасхи, вы сможете позвонить в колокола со звонницы собора
Организационные детали
Для посещения собора женщинам нужно позаботиться о головных уборах.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 346 туристов
Меня зовут Юлия. Я - аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестает изучать его историю. Смоленск – один из старейших городов России, богатый историческим наследием и тайнами. Провожу авторские экскурсии,Задать вопрос
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