Главные храмы Смоленска В старинных городских церквях вы откроете их историю и увидите святыни, которые им удалось пронести сквозь века. В программе экскурсии:
Церковь святых Петра и Павла — одна из трех сохранившихся церквей Смоленска домонгольского периода. Вас впечатлят остатки разноцветных фресок и процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу — строителю храма.
Церковь Архангела Михаила — вы увидите гордо возвышающуюся на холме церковь XII века, у подножия которой в далеком прошлом в Днепр впадала речка Смядынь. Я расскажу, при каких обстоятельствах в этом месте был убит князь Глеб и как он стал первым русским святым вместе с братом Борисом.
Церковь Иоанна Богослова — вы услышите, почему в старину ее называли церковь «на варяжке», на чьи средства она была возведена и почему именно здесь открыли первое на Смоленщине церковное училище, где составлялись многочисленные летописи.
Набережная Днепра — когда-то здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки». Я покажу памятник князю Владимиру, торжественно открытый на набережной в 2015 году, и место, где находилась башня «Пятницкие водяные ворота», взорванная отступающими войсками Наполеоновской армии.
Надвратная церковь Иконы Божией Матери Одигитрии — вы услышите, что было на ее месте раньше и при каких обстоятельствах в XVIII веке в церковь была перенесена чудотворная икона Божией Матери, одна из самых почитаемых на Руси.
Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в XI веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса. 30-метровый, пятиярусный, резной, золоченый, украшенный большим количеством деревянных скульптур, — ничего подобного не встретить на других землях российских. Кроме того, вы увидите сандалии св. воина Меркурия и золотом тканую плащаницу мастерских княгини Евфросинии Старицкой.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий 6 лет, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!
Ярко!!Эмоционально!! С хорошей подачей материала!:)Грамотно поставленная речь,хорошая дикция и сила голоса позволили полностью насладиться экскурсией!Посетили Смоленск большой группой: информация была услышана Всеми! Чувствуется глубокое знание истории родного города.Материал преподносится с большой любовью и заинтересованностью:)Маршрут продуман в соответствии с нашими пожеланиями.Вся группа осталась довольна:)! Увозим с собой теплые воспоминания об экскурсии и экскурсоводе! Всем советую воспользоваться его услугами!
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Я расскажу, как развивался Смоленск с древнейших времен и до наших дней. Покажу могучую древнюю крепость, Успенский собор, Лопатинский сад, парк Блонье, памятник Глинке и помогу почувствовать особую атмосферу героического города.
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Вы раскроете самые интересные страницы истории Смоленска, услышите о его воинской славе и выдающихся людях, увидите достопримечательности раннего Средневековья и Нового времени. А еще посетите Свято-Успенский Кафедральный собор и впечатлитесь видами города с Соборного холма.
Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии
Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.
Узнать об уникальных святынях города и проникнуться его древним очарованием
Почему Смоленск можно назвать православной сокровищницей? Почему святыни города так духовно и исторически значимы? Я отвечу на эти вопросы, понятно и увлекательно расскажу о святых, которые прославили древний город и Смоленскую землю. Маршрут включит Успенский собор, храмы 12 века, монастыри и набережную Днепра, подарит дивные виды города.
Исследовать исторический центр, узнать неожиданные факты о городе и пополнить словарный запас
Изучение языка невозможно без практики и погружения в среду, но не у каждого есть возможность отправиться за рубеж. Для всех, кто уже прошел азы обучения английскому и хочет поднять свой уровень, я разработал прогулку, которая откроет Смоленск с новой стороны. Вы познакомитесь с историей города и его тайнами и запомните много новых слов!
Посетить храмы 12 века и познакомиться с традициями местного каменного строительства
Вы услышите о становлении Великого Смоленского княжества, ощутите духовную силу древних храмов и потрогаете плинфу, которую использовали для возведения церквей 800 лет назад. Я раскрою, почему именно 12 век стал периодом максимального расцвета Смоленска, и в чем особенности местной храмовой архитектуры.
Главные исторические события и герои тысячелетнего Смоленска на экскурсии вдоль крепостной стены
38 — именно столько башен изначально имела Смоленская крепостная стена, которая стала не только «ожерельем всея Руси», но и защитницей ее западных границ в самые тяжелые годы нашей истории. Мы пройдем по периметру крепостной стены (ок 6 км), я познакомлю вас с этим уникальным памятником архитектуры и фортификационным сооружением и вместе с тем — с тысячелетней историей Смоленска, все события которой, как драгоценные жемчужины, нанизаны на нить крепостной стены.