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Изучить величественный Успенский собор и церкви XII века, а также погулять по живописной набережной

Вадим
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Вадим – ваш гид
Я расскажу о становлении и развитии Великого княжества Смоленского со времен крещения Руси.

Покажу древнейшие местные храмы со святынями, аналогов которым нет на Руси, и раскрою самые любопытные факты из их истории.

А еще вы пройдете по набережной, построенной к 1150-летию города, и насладитесь чудесными видами.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 15 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча у церкви святых Петра и Павла
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска

Что вас ожидает

Главные храмы Смоленска
В старинных городских церквях вы откроете их историю и увидите святыни, которые им удалось пронести сквозь века. В программе экскурсии:

  • Церковь святых Петра и Павла — одна из трех сохранившихся церквей Смоленска домонгольского периода. Вас впечатлят остатки разноцветных фресок и процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу — строителю храма.
  • Церковь Архангела Михаила — вы увидите гордо возвышающуюся на холме церковь XII века, у подножия которой в далеком прошлом в Днепр впадала речка Смядынь. Я расскажу, при каких обстоятельствах в этом месте был убит князь Глеб и как он стал первым русским святым вместе с братом Борисом.
  • Церковь Иоанна Богослова — вы услышите, почему в старину ее называли церковь «на варяжке», на чьи средства она была возведена и почему именно здесь открыли первое на Смоленщине церковное училище, где составлялись многочисленные летописи.
  • Набережная Днепра — когда-то здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки». Я покажу памятник князю Владимиру, торжественно открытый на набережной в 2015 году, и место, где находилась башня «Пятницкие водяные ворота», взорванная отступающими войсками Наполеоновской армии.
  • Надвратная церковь Иконы Божией Матери Одигитрии — вы услышите, что было на ее месте раньше и при каких обстоятельствах в XVIII веке в церковь была перенесена чудотворная икона Божией Матери, одна из самых почитаемых на Руси.
  • Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в XI веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса. 30-метровый, пятиярусный, резной, золоченый, украшенный большим количеством деревянных скульптур, — ничего подобного не встретить на других землях российских. Кроме того, вы увидите сандалии св. воина Меркурия и золотом тканую плащаницу мастерских княгини Евфросинии Старицкой.

Организационные детали

Экскурсия предполагает посещение действующих церквей – пожалуйста, оденьтесь соответствующе.

Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у церкви святых Петра и Павла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий 6 лет, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

17 ноября 2019
Ярко!!Эмоционально!! С хорошей подачей материала!:)Грамотно поставленная речь,хорошая дикция и сила голоса позволили полностью насладиться экскурсией!Посетили Смоленск большой группой: информация была услышана Всеми! Чувствуется глубокое знание истории родного города.Материал преподносится с большой любовью и заинтересованностью:)Маршрут продуман в соответствии с нашими пожеланиями.Вся группа осталась довольна:)! Увозим с собой теплые воспоминания об экскурсии и экскурсоводе! Всем советую воспользоваться его услугами!

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