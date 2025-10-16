Я расскажу о становлении и развитии Великого княжества Смоленского со времен крещения Руси.
Покажу древнейшие местные храмы со святынями, аналогов которым нет на Руси, и раскрою самые любопытные факты из их истории. А еще вы пройдете по набережной, построенной к 1150-летию города, и насладитесь чудесными видами.
Покажу древнейшие местные храмы со святынями, аналогов которым нет на Руси, и раскрою самые любопытные факты из их истории. А еще вы пройдете по набережной, построенной к 1150-летию города, и насладитесь чудесными видами.
Описание экскурсии
Главные храмы Смоленска
В старинных городских церквях вы откроете их историю и увидите святыни, которые им удалось пронести сквозь века. В программе экскурсии:
- Церковь святых Петра и Павла — одна из трёх сохранившихся церквей Смоленска домонгольского периода. Вас впечатлят остатки разноцветных фресок и процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу — строителю храма
- Церковь Архангела Михаила — мы полюбуемся издали, с моста через Днепр, на гордо возвышающуюся на холме церковь 12 века, у подножия которой в далеком прошлом в Днепр впадала речка Смядынь
- Церковь Иоанна Богослова — вы услышите, почему в старину ее называли церковь «на варяжке», на чьи средства она была возведена и почему именно здесь открыли первое на Смоленщине церковное училище, где составлялись многочисленные летописи
- Набережная Днепра — когда-то здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки». Я покажу памятник князю Владимиру, торжественно открытый на набережной в 2015 году, место, где находилась башня «Пятницкие водяные ворота», взорванная отступающими войсками Наполеоновской армии и точки, где стояли домонгольские храмы, открытые для нас уже археологами
- Надвратная церковь Иконы Божией Матери Одигитрии — вы услышите, что было на ее месте раньше и при каких обстоятельствах в 18 веке в церковь была перенесена чудотворная икона Божией Матери, одна из самых почитаемых на Руси
- Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в 11 веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса. 30-метровый, пятиярусный, резной, золоченый, украшенный большим количеством деревянных скульптур, — ничего подобного не встретить на других землях российских. Кроме того, вы увидите сандалии св. воина Меркурия, золотом тканую плащаницу мастерских княгини Евфросинии Старицкой, и чудотворную«годуновскую» икону Одигитрии Смоленской.
- Архитектурный ансамбль Архиерейского двора — храмы, палаты и другие постройки
- Смотровые площадки, откуда увидим церкви 18-го века, возведённые династиями купцов-храмостроителей
Организационные детали
Экскурсия предполагает посещение действующих церквей — пожалуйста, оденьтесь соответствующе.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Соборный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1555 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий с 2012 года, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Вадиму за доброжелательное отношение к нашей группе. Мы приехали на эту экскурсию из Талашкино, и уже немного устали. Вадим предложил нам такой формат экскурсии, что он нас полностью
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А
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что в группе есть люди не подготовленные к забегу по перепаду высот. При встречи Вадим
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Очень интересная и содержательная экскурсия! В рассказ о значимых храмах Смоленска вплетена история города, в событиях и лицах. Особенно впечатлили история и убранство Успенского собора! Отдельное удовольствие и моя большая
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Ярко!! Эмоционально!! С хорошей подачей материала!:)Грамотно поставленная речь,хорошая дикция и сила голоса позволили полностью насладиться экскурсией! Посетили Смоленск большой группой: информация была услышана Всеми! Чувствуется глубокое знание истории родного города.
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Спасибо Вадиму за целостный, логичный рассказ. Внимание к деталям, умение встроить архитектурный объект в исторический контекст и живо подать историю- безусловный плюс. Накануне запланированной экскурсии мы сами зашли в Успенский собор, а потом с гидом, возможность сравнить была. С гидом не в пример лучше: Вадим обратил наше внимание на детали, рассказал почему и как. С чистым сердцем рекомендую.
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Е
Были с внуками на данной экскурсии 6 июля. Потрясающая экскурсия!!!
Материал объёмный, но подан экскурсоводом Вадимом профессионально и очень интересно. Мы готовы были слушать Вадима ещё и ещё. Человек влюблённый в историю своего города и прекрасно умеющий увлечь своим рассказом экскурсантов разного возраста. Спасибо большое Вадиму за очень интересно проведённое время!
Материал объёмный, но подан экскурсоводом Вадимом профессионально и очень интересно. Мы готовы были слушать Вадима ещё и ещё. Человек влюблённый в историю своего города и прекрасно умеющий увлечь своим рассказом экскурсантов разного возраста. Спасибо большое Вадиму за очень интересно проведённое время!
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