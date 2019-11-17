О Смоленске с любовью!

Услышать героическую историю древнего города и насладиться его красотой на душевной экскурсии

Вы погуляете по историческому центру Смоленска и узнаете о нем интересные факты, жутковатые легенды и тайны. Я не только увлекательно и вдохновенно расскажу о городе, но и помогу прочувствовать царящую в нем атмосферу «седой старины», в которой слились воедино несколько столетий.