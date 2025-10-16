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уточнил что именно мы ожидаем от экскурсии, направление интересов и относительно этого предложил скорректировать маршрут на более актуальные точки. Мы успели посетить интереснейшие церкви которые даже не рассматривали, т. к. были в городе впервые. Уточнили вопросы связанные не только со Смоленском, но и религиозными аспектами. Чувствуется глубокое знание тем и актуализация знаний. Точно будем советовать друзьям и сами с удовольствием приедем на другую экскурсию к нему. Именно после таких экскурсоводов хочется детальнее погрузиться в историю города и приехать вновь. Были без детей, поэтому не могу сказать как работает с подростками, для взрослых - отличный выбор.