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Золотые купола Смоленска

Изучить величественный Успенский собор и церкви 12 века, а также погулять по живописной набережной
Я расскажу о становлении и развитии Великого княжества Смоленского со времен крещения Руси.

Покажу древнейшие местные храмы со святынями, аналогов которым нет на Руси, и раскрою самые любопытные факты из их истории. А еще вы пройдете по набережной, построенной к 1150-летию города, и насладитесь чудесными видами.
4.8
8 отзывов
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска
Золотые купола Смоленска

Описание экскурсии

Главные храмы Смоленска

В старинных городских церквях вы откроете их историю и увидите святыни, которые им удалось пронести сквозь века. В программе экскурсии:

  • Церковь святых Петра и Павла — одна из трёх сохранившихся церквей Смоленска домонгольского периода. Вас впечатлят остатки разноцветных фресок и процарапанных надписей-граффити, некоторые из которых принадлежали князю Ростиславу Мстиславичу — строителю храма
  • Церковь Архангела Михаила — мы полюбуемся издали, с моста через Днепр, на гордо возвышающуюся на холме церковь 12 века, у подножия которой в далеком прошлом в Днепр впадала речка Смядынь
  • Церковь Иоанна Богослова — вы услышите, почему в старину ее называли церковь «на варяжке», на чьи средства она была возведена и почему именно здесь открыли первое на Смоленщине церковное училище, где составлялись многочисленные летописи
  • Набережная Днепра — когда-то здесь проходил знаменитый торговый путь «из варяг в Греки». Я покажу памятник князю Владимиру, торжественно открытый на набережной в 2015 году, место, где находилась башня «Пятницкие водяные ворота», взорванная отступающими войсками Наполеоновской армии и точки, где стояли домонгольские храмы, открытые для нас уже археологами
  • Надвратная церковь Иконы Божией Матери Одигитрии — вы услышите, что было на ее месте раньше и при каких обстоятельствах в 18 веке в церковь была перенесена чудотворная икона Божией Матери, одна из самых почитаемых на Руси
  • Кафедральный Успенский собор — построенный на месте, где в 11 веке венчался Владимир Мономах, он поразит вас величием иконостаса. 30-метровый, пятиярусный, резной, золоченый, украшенный большим количеством деревянных скульптур, — ничего подобного не встретить на других землях российских. Кроме того, вы увидите сандалии св. воина Меркурия, золотом тканую плащаницу мастерских княгини Евфросинии Старицкой, и чудотворную«годуновскую» икону Одигитрии Смоленской.
  • Архитектурный ансамбль Архиерейского двора — храмы, палаты и другие постройки
  • Смотровые площадки, откуда увидим церкви 18-го века, возведённые династиями купцов-храмостроителей

Организационные детали

Экскурсия предполагает посещение действующих церквей — пожалуйста, оденьтесь соответствующе.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Соборный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1555 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Вадим, я родился и живу в Смоленске. Окончил МГУ. Занимаюсь проведением экскурсий с 2012 года, очень люблю свой город, отлично знаю его историю. Уверен, что после нашей прогулки вы тоже его полюбите. Добро пожаловать в славный Смоленск!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Большое спасибо Вадиму за доброжелательное отношение к нашей группе. Мы приехали на эту экскурсию из Талашкино, и уже немного устали. Вадим предложил нам такой формат экскурсии, что он нас полностью
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устроил. С высоты соборного холма мы увидели множество церквей и храмов вокруг Смоленска, узнали истории их строительства в разные исторические периоды и назначение. Вадим отвечает на все вопросы, много знает и интересно рассказывает! Мы побывали и внутри Успенского собора, там Вадим провел нас по всем значимым точкам, все пояснил. Нам это было очень важно. Закончили экскурсию на красивой набережной Днепра. Рекомендуем Вадима другим гостям Смоленска!

Большое спасибо Вадиму за доброжелательное отношение к нашей группе. Мы приехали на эту экскурсию из Талашкино,
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А
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что в группе есть люди не подготовленные к забегу по перепаду высот. При встречи Вадим
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уточнил что именно мы ожидаем от экскурсии, направление интересов и относительно этого предложил скорректировать маршрут на более актуальные точки. Мы успели посетить интереснейшие церкви которые даже не рассматривали, т. к. были в городе впервые. Уточнили вопросы связанные не только со Смоленском, но и религиозными аспектами. Чувствуется глубокое знание тем и актуализация знаний. Точно будем советовать друзьям и сами с удовольствием приедем на другую экскурсию к нему. Именно после таких экскурсоводов хочется детальнее погрузиться в историю города и приехать вновь. Были без детей, поэтому не могу сказать как работает с подростками, для взрослых - отличный выбор.

Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что
Отличный экскурсовод для вовлеченной аудитории. Взяли экскурсию «золотые купола Смоленска», не рассчитали холмистость рельефа и что
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Ольга
Очень интересная и содержательная экскурсия! В рассказ о значимых храмах Смоленска вплетена история города, в событиях и лицах. Особенно впечатлили история и убранство Успенского собора! Отдельное удовольствие и моя большая
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страсть — побывать в храмах 12 в. Вадим хорошо ориентируется в исторических фактах, со ссылками на документы и археологические находки. И мне — человеку, интересующемуся историей, и моей семье — просто туристам, понравилось гулять с Вадимом по Смоленску. Даже дочке-подростку. Приедем и погуляем ещё! Рекомендую! 🫶

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Людмила
Ярко!! Эмоционально!! С хорошей подачей материала!:)Грамотно поставленная речь,хорошая дикция и сила голоса позволили полностью насладиться экскурсией! Посетили Смоленск большой группой: информация была услышана Всеми! Чувствуется глубокое знание истории родного города.
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Материал преподносится с большой любовью и заинтересованностью:)Маршрут продуман в соответствии с нашими пожеланиями. Вся группа осталась довольна:)! Увозим с собой теплые воспоминания об экскурсии и экскурсоводе! Всем советую воспользоваться его услугами!

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Екатерина
Спасибо Вадиму за целостный, логичный рассказ. Внимание к деталям, умение встроить архитектурный объект в исторический контекст и живо подать историю- безусловный плюс. Накануне запланированной экскурсии мы сами зашли в Успенский собор, а потом с гидом, возможность сравнить была. С гидом не в пример лучше: Вадим обратил наше внимание на детали, рассказал почему и как. С чистым сердцем рекомендую.
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Е
Были с внуками на данной экскурсии 6 июля. Потрясающая экскурсия!!!
Материал объёмный, но подан экскурсоводом Вадимом профессионально и очень интересно. Мы готовы были слушать Вадима ещё и ещё. Человек влюблённый в историю своего города и прекрасно умеющий увлечь своим рассказом экскурсантов разного возраста. Спасибо большое Вадиму за очень интересно проведённое время!
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