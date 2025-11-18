Музей-заповедник "Теремок", расположенный в Талашкино - крупнейший культурно-образовательный центр России начала XX века.
В этом сокровенном месте, словно в кладовой,создавались настоящие шедевры русского искусства, а о талашкинских мастерицах знал весь Париж.
Коллекция
Описание экскурсии
Экскурсия посвящена крупнейшему культурно-образовательному центру России начала XX века. Вы узнаете:
- Почему Мария Тенишева оказалась в Смоленске;
- Как появились идеи зарождения образцовой школы, художественных мастерских;
- Какие знаменитости гостили и жили здесь;
- Чем это место уникально для культуры России;
- Как сложилась судьба крупнейших меценатов Смоленска. На все эти вопросы и не только ответит экскурсия в нашу кладовую, в музей-заповедник «Теремок». Важная информация: Билеты в музей приобретаются отдельно. Транспорт оплачивается отдельно - возможно заказать микроавтобус. Или добраться на Вашем авто/такси.
Пятница, в 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория музея
- Сельскохозяйственная школа
- Теремок
- Храм Святого Духа
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт (на транспорте туриста или аренда за доп. плату).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Билеты в музей приобретаются отдельно. Транспорт оплачивается отдельно - возможно заказать микроавтобус. Или добраться на Вашем авто/такси
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
