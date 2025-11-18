читать дальше предметов русской старины, основанная здесь, будет выставлена в Лувре и не раз познакомит искушенную французскую публику с шедеврами русского искусства.



Поездка в Талашкино станет для вас настоящим открытием в мир безграничного творчества, которое стало опорой духовных и культурных ценностей России на рубеже веков.

Музей-заповедник "Теремок", расположенный в Талашкино - крупнейший культурно-образовательный центр России начала XX века.В этом сокровенном месте, словно в кладовой,создавались настоящие шедевры русского искусства, а о талашкинских мастерицах знал весь Париж.Коллекция