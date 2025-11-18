Мои заказы

В гости к княгине Тенишевой

Музей-заповедник "Теремок", расположенный в Талашкино - крупнейший культурно-образовательный центр России начала XX века.

В этом сокровенном месте, словно в кладовой,создавались настоящие шедевры русского искусства, а о талашкинских мастерицах знал весь Париж.

Коллекция
предметов русской старины, основанная здесь, будет выставлена в Лувре и не раз познакомит искушенную французскую публику с шедеврами русского искусства.

Поездка в Талашкино станет для вас настоящим открытием в мир безграничного творчества, которое стало опорой духовных и культурных ценностей России на рубеже веков.

Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 18:00

Описание экскурсии

Экскурсия посвящена крупнейшему культурно-образовательному центру России начала XX века. Вы узнаете:

  • Почему Мария Тенишева оказалась в Смоленске;
  • Как появились идеи зарождения образцовой школы, художественных мастерских;
  • Какие знаменитости гостили и жили здесь;
  • Чем это место уникально для культуры России;
  • Как сложилась судьба крупнейших меценатов Смоленска. На все эти вопросы и не только ответит экскурсия в нашу кладовую, в музей-заповедник «Теремок». Важная информация: Билеты в музей приобретаются отдельно. Транспорт оплачивается отдельно - возможно заказать микроавтобус. Или добраться на Вашем авто/такси.

Пятница, в 18:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Территория музея
  • Сельскохозяйственная школа
  • Теремок
  • Храм Святого Духа
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт (на транспорте туриста или аренда за доп. плату).
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница, в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Билеты в музей приобретаются отдельно. Транспорт оплачивается отдельно - возможно заказать микроавтобус. Или добраться на Вашем авто/такси
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Смоленска

