Центр притяжения русской культуры

Во время экскурсии 🧭 мы посетим бывшее имение М. К. Тенишевой. Где благодаря усилиям хозяйки была создана особая творческая атмосфера, которая притягивала и вдохновляла на создание шедевров знаменитых художников С. Малютина, М. Врубеля, Н. Рериха, братьев Бенуа, К. Коровина, В. Серова и И. Репина, скульптора П. Трубецкого, композитора И. Стравинского, и других.

Что вас ожидает

Здание музея «Русская старина»;

Бывшее имение М. К. Тенишевой. Прогуливаясь по старым аллеям, вы увидите известный сказочный домик «Теремок», выполненный по проекту С. В. Малютина и представляющий подлинный шедевр русского зодчества;

Сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, а также Храм Сошествия Святого Духа с уникальной мозаикой Н. К. Рериха.

Важная информация

С 02. 01. 2021 г. вход на территорию историко-архитектурного комплекса «Теремок» платный. Есть система льготного обслуживания.