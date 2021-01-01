Во время экскурсии 🧭 мы посетим бывшее имение М. К. Тенишевой. Где благодаря усилиям хозяйки была создана особая творческая атмосфера, которая притягивала и вдохновляла на создание шедевров знаменитых художников С. Малютина, М. Врубеля, Н. Рериха, братьев Бенуа, К. Коровина, В. Серова и И. Репина, скульптора П. Трубецкого, композитора И. Стравинского, и других.
Что вас ожидает
Здание музея «Русская старина»;
Бывшее имение М. К. Тенишевой. Прогуливаясь по старым аллеям, вы увидите известный сказочный домик «Теремок», выполненный по проекту С. В. Малютина и представляющий подлинный шедевр русского зодчества;
Сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, а также Храм Сошествия Святого Духа с уникальной мозаикой Н. К. Рериха.
Важная информация
С 02. 01. 2021 г. вход на территорию историко-архитектурного комплекса «Теремок» платный. Есть система льготного обслуживания.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги.
Что не входит
Входные билеты в музеи
Входной билет на территорию историко-архитектурного комплекса «Теремок» — 50 руб. с чел.
Начало
🚩 от Вашего отеля в городской черте
Место завершения
🏁 Ваш отель
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.