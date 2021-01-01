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Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)

Александр Д.
Александр Д. – Гид из Смоленска
На комфортабельном автомобиле 🚘, начав нашу экскурсию ⛳ от площади Победы, мы переместимся в центр русской культуры рубежа XIX–XX веков — бывшее имение М.

К.

Тенишевой.
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Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)

Что вы увидите

  • Здание музея «Русская старина»
  • Бывшее имение М. К. Тенишевой
  • Домик «Теремок»
  • Сельскохозяйственная школа
  • Храм Сошествия Святого Духа
  • Уникальная мозаика Н. К. Рериха
Центр притяжения русской культуры
Во время экскурсии 🧭 мы посетим бывшее имение М. К. Тенишевой. Где благодаря усилиям хозяйки была создана особая творческая атмосфера, которая притягивала и вдохновляла на создание шедевров знаменитых художников С. Малютина, М. Врубеля, Н. Рериха, братьев Бенуа, К. Коровина, В. Серова и И. Репина, скульптора П. Трубецкого, композитора И. Стравинского, и других.
Что вас ожидает
  • Здание музея «Русская старина»;
  • Бывшее имение М. К. Тенишевой. Прогуливаясь по старым аллеям, вы увидите известный сказочный домик «Теремок», выполненный по проекту С. В. Малютина и представляющий подлинный шедевр русского зодчества;
  • Сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, а также Храм Сошествия Святого Духа с уникальной мозаикой Н. К. Рериха.
Важная информация
С 02. 01. 2021 г. вход на территорию историко-архитектурного комплекса «Теремок» платный. Есть система льготного обслуживания.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Входной билет на территорию историко-архитектурного комплекса «Теремок» — 50 руб. с чел.
Начало
🚩 от Вашего отеля в городской черте
Место завершения
🏁 Ваш отель
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)
Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М. К. Тенишевой)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр Д.
Александр Д.
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