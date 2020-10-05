5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Художественное гнездо»

В конце 19 века усадьба княгини, меценатки, коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала известна в России и Европе. Здесь бывали и работали над своими шедеврами гениальные деятели русской культуры М. А. Врубель, И. Е. Репин, К. А. Коровин, С. В. Малютин, А. Н. Бенуа, И. Ф. Стравинский, Ф. И. Шаляпин. Вы посетите дом и удивительное строение «Теремок» — шедевр русского зодчества, возведенный по проекту Малютина. Сейчас в сказочном домике находится музей 🖼 русского живописного и декоративно-прикладного искусства. Мы увидим изделия талашкинских мастерских, акварели Врубеля, керамику Н. К. Рериха, авторскую мебель.

Храм Святого Духа и крестьянская школа

Я расскажу историю 📖 фантазийного храма Духа — «плод» уникального творческого союза гениев, обращу внимание на великолепную мозаику Рериха «Спас Нерукотворный» и объясню ее символизм. Мы отыщем бывшую сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, открытую княгиней М. К. Тенишевой, где вы посидите за партой, попишите пером и почувствуете себя учениками ушедшей эпохи.

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