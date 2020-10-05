5 отзывов оставили туристы

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«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново

Перенестись в XIX век, гуляя по имению, и услышать удивительные истории о выдающихся художниках

5
5 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Смоленска
Мы отправляемся в творческую усадьбу, где и сейчас царит атмосфера вдохновения и творчества, привлекавшая многих выдающихся людей.

Я расскажу о Врубеле, Рерихе, Репине, Шаляпине и других знаменитых творцах, бывавших в мастерской княгини Марии Тенишевой.

Вы осмотрите дом и музей 🖼 в «Теремке», посетите храм, построенный Малютиным, и даже посидите за партой в крестьянской школе.
Задать вопросОбычно отвечает за 30 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново

Что вас ожидает

«Художественное гнездо»
В конце 19 века усадьба княгини, меценатки, коллекционера Марии Клавдиевны Тенишевой стала известна в России и Европе. Здесь бывали и работали над своими шедеврами гениальные деятели русской культуры М. А. Врубель, И. Е. Репин, К. А. Коровин, С. В. Малютин, А. Н. Бенуа, И. Ф. Стравинский, Ф. И. Шаляпин. Вы посетите дом и удивительное строение «Теремок» — шедевр русского зодчества, возведенный по проекту Малютина. Сейчас в сказочном домике находится музей 🖼 русского живописного и декоративно-прикладного искусства. Мы увидим изделия талашкинских мастерских, акварели Врубеля, керамику Н. К. Рериха, авторскую мебель.

Храм Святого Духа и крестьянская школа
Я расскажу историю 📖 фантазийного храма Духа — «плод» уникального творческого союза гениев, обращу внимание на великолепную мозаику Рериха «Спас Нерукотворный» и объясню ее символизм. Мы отыщем бывшую сельскохозяйственную школу для крестьянских детей, открытую княгиней М. К. Тенишевой, где вы посидите за партой, попишите пером и почувствуете себя учениками ушедшей эпохи.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в музеи оплачиваются дополнительно
  • Транспортные расходы рассчитываются индивидуально — свяжитесь с гидом в личных сообщениях
Начало и место завершения
🚩 на площади Победы
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново
«Русские Афины» — творческая усадьба в Талашкино-Флёново

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я гид не только по профессии, но и по велению души. Восхищаюсь и горжусь родным Смоленском и всегда стараюсь передать свою любовь к городу путешественникам. Мне очень нравится делиться знаниями, и я с радостью познакомлю вас с необыкновенной историей, культурой и самыми интересными местами Смоленска. До скорой встречи!
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5 отзывов оставили туристы

5 октября 2020
Спасибо, экскурсия прошла отлично, очень понравился экскурсовод.
4 сентября 2020
Место удивительно красивое и умиротворенное. Совсем недалеко от города, но словно попали в другое измерение. Экскурсовод Наталья замечательный рассказчик, глубоко владеет материалом, увлеченно и интересно передает свои знания. Коиу интересна тема истории России и личность в истории, непременно должен побывать здесь. Равнодушными не останетесь. Очень рекомендую! Спасибо большое Наталье!
25 августа 2020
Спасибо Наталье , за преданность своей професссии, сразу видно, что человек занимается своим делом. Приятна в общении и большой профессионал. Удачи и процветания!!!Рекомендуем!
17 августа 2020
Экскурсия по Талашкино была насыщенной и интересной. Мы слушали гида, ходили по усадьбе и рассматривали в деталях все строения и экспонаты. Даже возвращались, чтобы наверстать упущенное. На машине нас отвезли в усадьбу и привезли в указанное место в смоленске. Отличный водитель, знающий гид. Спасибо им!
15 августа 2020
Место потрясающей красоты. Особенно рекомендую любителям русского модерна. Наталья - изумительный рассказчик.

Наталья проводит ещё 3 экскурсии

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