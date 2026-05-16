Если вы заглянули в Смоленск на 2-3 дня, обязательно посетите местечко Талашкино! Впрочем, когда о нём говорят, чаще рекомендуют не сам посёлок, а деревню Флёново рядом с ним и историко-архитектурный заповедник «Теремок».
Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос.
Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос.
Описание экскурсии
История усадьбы Флёново сравнима с подмосковным Абрамцево и связана с именем княгини Марии Тенишевой. Мы неспешно пройдёмся и осмотрим главные флёновские достопримечательности — Теремок, сельскохозяйственную школу для детей крестьян созданную князьями Тенишевыми, памятник княгине, храм Святого Духа. Поговорим о судьбе этой семьи и местах, где многие великие русские художники черпали вдохновение и получали поддержку.
Вы узнаете:
- как посёлок Талашкино получил своё название;
- почему здесь в конце 19 века возник один из крупнейших в России культурно-художественных центров;
- кем приходилась княгиня Тенишева императору Александру II;
- что связывает космологию и Флёново;
- что (или кто) объединяет русскую матрёшку и Флёново, музей «русская Старина» и московский Дом Перцевой;
- какое отношение к Флёново имеет балет «Весна священная»
- и многое другое!
Организационные детали
- Поездка проходит на моём автомобиле бизнес-класса (комфортное размещение для 3 человек). Я заберу вас от удобного вам места в городе и привезу обратно в Смоленск
- В стоимость входят входные билеты на территорию архитектурно-музейного комплекса и экскурсионный сбор
- Экскурсия проходит по территории комплекса (не по экспозициям музея)
Дополнительные расходы
- В будние дни возможно посещение мастер-класса по созданию смоленской «обережной» куклы мотанки — 1000 ₽ с чел. (предварительная запись)
- Вход на экспозиции «Сельскохозяйственная школа», «Художественное наследие Талашкино» и «Храм Святого Духа и его создатели» — 200 ₽ за каждую экспозицию (детям и пенсионерам — льготы)
- Возможно дополнительно выбрать экскурсии по каждой экспозиции от научного сотрудника музея — 2000 ₽, либо осмотреть экспозиции с помощью аудиогида (только по школе) — 400 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 5 апр 2026
Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию " Флёново - это сказка". Это восторг,запала в душу!!! Юлия подсказала и о наиболее удачном времени посещения экскурсии. Смогли осмотреть все спокойно и внимательно. За это спасибо Юлии!!! Еще раз Вам спасибо и удачи в вашем деле!!! Однозначно рекомендую эту экскурсии с гидом Юлией!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень благодарна Юлии за погружение в мир княгини Тенишевой, истории Талашкино и за открытие столь красивого места. Посещение Фленово для меня было в списке под номером один, поэтому мне было
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Прекрасная экскурсия, усадьба - очень атмосферное место, а Юлия - великолепная рассказчица. Нам очень понравилось, захотетелось вернуться.
Вам был полезен этот отзыв?
т
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с прекрасным гидом Юлией. Мы с мужем сошлись во мнении, что даже если ты в
Вам был полезен этот отзыв?
О
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Во-первых, экскурсия проходит на автомобиле и, кому важны мобильность на хорошей машине и безопасность, Юлия достойна только положительного отношения!
Во-вторых, Юлия с момента заказа экскурсии и после нее,
Во-первых, экскурсия проходит на автомобиле и, кому важны мобильность на хорошей машине и безопасность, Юлия достойна только положительного отношения!
Во-вторых, Юлия с момента заказа экскурсии и после нее,
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Хотелось бы поблагодарить искренне Юлию за прекрасную экскурсию История усадьбы Флёново!
Это был самый чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть главные Флёновские достопримечательности: сам
Это был самый чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть главные Флёновские достопримечательности: сам
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Флёново - застывшая сказка»
Индивидуальная
до 10 чел.
Усадьба Талашкино-Фленово: в гостях у сказки (на вашем авто)
Открыть самое творческое и живописное имение Смоленщины и познакомиться с шедеврами русских мастеров
Завтра в 09:30
12 авг в 09:30
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Смоленска - в усадьбу Талашкино
Про смелые идеи князей Тенишевых и известных художников
29 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Смоленск для взрослых и детей
Прогуляться по набережной Днепра, услышать тайны старых башен и оказаться в мире сказки
Завтра в 12:00
11 авг в 09:00
от 6400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
Путешествие в Новоспасское подарит вам уникальную возможность познакомиться с родиной великого композитора и насладиться красотой природы
8 сен в 09:00
10 сен в 09:00
от 21 900 ₽ за всё до 3 чел.
от 10 900 ₽ за экскурсию