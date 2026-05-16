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Флёново - застывшая сказка

Посетить усадьбу Тенишевых и узнать, почему она так притягательна
Если вы заглянули в Смоленск на 2-3 дня, обязательно посетите местечко Талашкино! Впрочем, когда о нём говорят, чаще рекомендуют не сам посёлок, а деревню Флёново рядом с ним и историко-архитектурный заповедник «Теремок».

Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос.
5
40 отзывов
Флёново - застывшая сказка
Флёново - застывшая сказка
Флёново - застывшая сказка

Описание экскурсии

История усадьбы Флёново сравнима с подмосковным Абрамцево и связана с именем княгини Марии Тенишевой. Мы неспешно пройдёмся и осмотрим главные флёновские достопримечательности — Теремок, сельскохозяйственную школу для детей крестьян созданную князьями Тенишевыми, памятник княгине, храм Святого Духа. Поговорим о судьбе этой семьи и местах, где многие великие русские художники черпали вдохновение и получали поддержку.

Вы узнаете:

  • как посёлок Талашкино получил своё название;
  • почему здесь в конце 19 века возник один из крупнейших в России культурно-художественных центров;
  • кем приходилась княгиня Тенишева императору Александру II;
  • что связывает космологию и Флёново;
  • что (или кто) объединяет русскую матрёшку и Флёново, музей «русская Старина» и московский Дом Перцевой;
  • какое отношение к Флёново имеет балет «Весна священная»
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на моём автомобиле бизнес-класса (комфортное размещение для 3 человек). Я заберу вас от удобного вам места в городе и привезу обратно в Смоленск
  • В стоимость входят входные билеты на территорию архитектурно-музейного комплекса и экскурсионный сбор
  • Экскурсия проходит по территории комплекса (не по экспозициям музея)

Дополнительные расходы

  • В будние дни возможно посещение мастер-класса по созданию смоленской «обережной» куклы мотанки — 1000 ₽ с чел. (предварительная запись)
  • Вход на экспозиции «Сельскохозяйственная школа», «Художественное наследие Талашкино» и «Храм Святого Духа и его создатели» — 200 ₽ за каждую экспозицию (детям и пенсионерам — льготы)
  • Возможно дополнительно выбрать экскурсии по каждой экспозиции от научного сотрудника музея — 2000 ₽, либо осмотреть экспозиции с помощью аудиогида (только по школе) — 400 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1202 туристов
Я аттестованный гид, который любит свой родной город и не перестаёт изучать его историю. Провожу авторские экскурсии, основанные на исторических фактах и легендах. Люблю задавать вопросы и помогаю на них отвечать, а ещё шучу и показываю в Смоленске самые интересные места, красивые виды и лучшие кафе. Приезжайте! Вы обязательно влюбитесь в Смоленск, его жителей и многовековую историю!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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Т
Дата посещения: 5 апр 2026
Огромное спасибо Юлии за прекрасную экскурсию " Флёново - это сказка". Это восторг,запала в душу!!! Юлия подсказала и о наиболее удачном времени посещения экскурсии. Смогли осмотреть все спокойно и внимательно. За это спасибо Юлии!!! Еще раз Вам спасибо и удачи в вашем деле!!! Однозначно рекомендую эту экскурсии с гидом Юлией!!!
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Д
Очень благодарна Юлии за погружение в мир княгини Тенишевой, истории Талашкино и за открытие столь красивого места. Посещение Фленово для меня было в списке под номером один, поэтому мне было
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важно побывать в тех местах и все увидеть своими глазами. Конечно, одно дело, когда ты видишь те же самые вещи на выставках в Москве, другое - в их непосредственной среде, откуда они были привезены. Спасибо! Очень советую посетить это место с Юлией.

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Е
Прекрасная экскурсия, усадьба - очень атмосферное место, а Юлия - великолепная рассказчица. Нам очень понравилось, захотетелось вернуться.
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т
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с прекрасным гидом Юлией. Мы с мужем сошлись во мнении, что даже если ты в
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общих чертах понимаешь историю места и персоналий, ничто не заменит профессионального, идеально выстроенного рассказа с десятками линий, интереснейших фактов и деталей, которые рассказала нам Юля. История семьи Тенишевых тронула до глубины души. Если бы я была шоураннером, уже писала бы сценарий фильма.
Пожалуй, это самое яркое впечатление нашей 3х дневной поездки в Смоленск - всех друзей уже замотивировали)
Отдельно хочу отметить разносторонность и погруженность Юлии в историю своего края и не только. Бонусом получили занимательную беседу на разные темы и ответы на 100500 вопросов мужа)
Горячо рекомендуем!

В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
В нашей экскурсии сложилось все: знакомство со сказочным Талашкино/Фленово, чудесная солнечная погода и, конечно, встреча с
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О
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Во-первых, экскурсия проходит на автомобиле и, кому важны мобильность на хорошей машине и безопасность, Юлия достойна только положительного отношения!
Во-вторых, Юлия с момента заказа экскурсии и после нее,
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всегда в доступе и очень быстро и подробно отвечает на все вопросы и просьбы! И очень пунктуальна.
В-третьих, Юлия как гид эмпатична, чувствует, где надо сбавить темп и ориентируется на физическое и психологическое состояние экскурсантов.
Но это все технические моменты, хотя и они важны.
А теперь про саму экскурсию. Юлия очень вовлеченный, умный, знающий и неимоверно интересующийся и гордящийся историей своего края человек! Несмотря на множество исторических фактов, подача информации настолько не обременительна, что заставляет влюбить в этот день всех участников.
Мало того, уже не часто у меня такое бывает (очень много путешествий по практически всем регионам нашей страны (и не только нашей)), что мне после дня, проведенного с гидом, хочется перебирать фотографии, искать исторические статьи, поставить себе на заметку просмотр исторических и информационных фильмов. А так же с ностальгией снова и снова, уже виртуально, возвращаться в посещенные с Юлией места.
Юлия смогла даже заинтересовать историей России моего племянника, который никогда раньше не интересовался этим, а теперь пребывает в погруженном состоянии в восхищении.
В общем, это был чудесный день, который запомнится надолго. Идеально!
А места-то какие! Там надо обязательно побывать, это уникально и очень красиво.
Огромное спасибо гиду!!!
PS и было очень важно, что гид показывала и останавливалась на точках, с которых можно было сделать хорошие фотографии. К сожалению, для гидов на машине это редкость.

Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!+2
Юлия - прекрасный экскурсовод!
Юлия - прекрасный экскурсовод!
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Е
Хотелось бы поблагодарить искренне Юлию за прекрасную экскурсию История усадьбы Флёново!
Это был самый чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увидеть главные Флёновские достопримечательности: сам
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Теремок, сельскохозяйственную школу для детей крестьян, которую создали сами князья Тенишевы, необыкновенный памятник Княгине, и очень захватывающий дух Храм Святого Духа, который вообще не передать какой и никто и не одна книга не опишет!
Отдельно отмечу профессиональную и любящую свою деятельность Юлию❤️это выше всяких похвал!
Очень рекомендую именно этого Экскурсовода и очень интересную экскурсию!

Хотелось бы поблагодарить искренне Юлию за прекрасную экскурсию История усадьбы Флёново!
Хотелось бы поблагодарить искренне Юлию за прекрасную экскурсию История усадьбы Флёново!
Хотелось бы поблагодарить искренне Юлию за прекрасную экскурсию История усадьбы Флёново!
Хотелось бы поблагодарить искренне Юлию за прекрасную экскурсию История усадьбы Флёново!
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