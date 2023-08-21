Посетить усадьбу Тенишевых и узнать, почему она так притягательна
Если вы заглянули в Смоленск на 2-3 дня, обязательно посетите местечко Талашкино! Впрочем, когда о нём говорят, чаще рекомендуют не сам посёлок, а деревню Флёново рядом с ним и историко-архитектурный заповедник «Теремок».
Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос.
Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос.
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Описание
Что вас ожидает
История и посёлка Талашкино, и усадьбы Флёново, сравнимой по красоте с подмосковным Абрамцево, связана с именем княгини Марии Тенишевой. Мы неспешно пройдёмся и осмотрим главные флёновские достопримечательности — Теремок, памятник княгине, храм Святого Духа.
Вы узнаете:
- откуда Талашкино получило своё название;
- как здесь в конце 19 века возник один из крупнейших в России культурно-художественных центров;
- кем приходилась княгиня Тенишева императору Александру II;
- что связывает космологию и Флёново;
- что (или кто) объединяет русскую матрёшку и Флёново;
- какое отношение к Флёново имеет балет «Весна священная»
- и многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на моём автомобиле. Я заберу вас от удобного вам места.
Дополнительные расходы
- Вход на территорию усадьбы: взрослый билет — 50 руб., детям и пенсионерам — 30 руб.
- Вход на экспозиции «Сельскохозяйственная школа», «Художественное наследие Талашкино» и «Храм Святого Духа и его создатели» — 100 руб. за каждую экспозицию (детям и пенсионерам — льготы)
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 143 туристов
Давайте знакомиться! Меня зовут Юлия. Мне 39 лет, я коренная смолянка и профессиональный гид, который прекрасно знает и любит свой город. Именно эта любовь и привела меня к желанию влюблять гостей в Смоленск — город с увлекательной историей. Город, который много раз, как птица Феникс, погибал и возрождался. Город, полный мистических тайн и овеянный легендами. Город, о чьей истории я расскажу вам с гордостью и любовью!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Борис
21 авг 2023
Огромное спасибо гиду Юлии за душевную и познавательную экскурсию по местам, связанным с жизнью и деятельностью моего прадеда Ивана Барщевского и княгини Тенишевой.
Экскурсия понравилась детям, что далеко не всегда получается!
Экскурсия понравилась детям, что далеко не всегда получается!
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