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всегда в доступе и очень быстро и подробно отвечает на все вопросы и просьбы! И очень пунктуальна.

В-третьих, Юлия как гид эмпатична, чувствует, где надо сбавить темп и ориентируется на физическое и психологическое состояние экскурсантов.

Но это все технические моменты, хотя и они важны.

А теперь про саму экскурсию. Юлия очень вовлеченный, умный, знающий и неимоверно интересующийся и гордящийся историей своего края человек! Несмотря на множество исторических фактов, подача информации настолько не обременительна, что заставляет влюбить в этот день всех участников.

Мало того, уже не часто у меня такое бывает (очень много путешествий по практически всем регионам нашей страны (и не только нашей)), что мне после дня, проведенного с гидом, хочется перебирать фотографии, искать исторические статьи, поставить себе на заметку просмотр исторических и информационных фильмов. А так же с ностальгией снова и снова, уже виртуально, возвращаться в посещенные с Юлией места.

Юлия смогла даже заинтересовать историей России моего племянника, который никогда раньше не интересовался этим, а теперь пребывает в погруженном состоянии в восхищении.

В общем, это был чудесный день, который запомнится надолго. Идеально!

А места-то какие! Там надо обязательно побывать, это уникально и очень красиво.

Огромное спасибо гиду!!!

PS и было очень важно, что гид показывала и останавливалась на точках, с которых можно было сделать хорошие фотографии. К сожалению, для гидов на машине это редкость.