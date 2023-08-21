Если вы заглянули в Смоленск на 2-3 дня, обязательно посетите местечко Талашкино! Впрочем, когда о нём говорят, чаще рекомендуют не сам посёлок, а деревню Флёново рядом с ним и историко-архитектурный заповедник «Теремок». Чем они так привлекательны? Я проведу вас по чудесным местам Флёново, расскажу о его истории — и вы сами легко ответите на этот вопрос.

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Описание

Что вас ожидает

История и посёлка Талашкино, и усадьбы Флёново, сравнимой по красоте с подмосковным Абрамцево, связана с именем княгини Марии Тенишевой. Мы неспешно пройдёмся и осмотрим главные флёновские достопримечательности — Теремок, памятник княгине, храм Святого Духа.

Вы узнаете:

откуда Талашкино получило своё название;

как здесь в конце 19 века возник один из крупнейших в России культурно-художественных центров;

кем приходилась княгиня Тенишева императору Александру II;

что связывает космологию и Флёново;

что (или кто) объединяет русскую матрёшку и Флёново;

какое отношение к Флёново имеет балет «Весна священная»

и многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на моём автомобиле. Я заберу вас от удобного вам места.

Дополнительные расходы