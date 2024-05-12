1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске
Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Начало: У ТЦ Галактика
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу Смоленска
Откройте для себя мир русского искусства XIX века в усадьбе Талашкино и Фленово, где творили великие художники
Начало: Улица Тенишевой, 7, Смоленск
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
«В гости к княгине Тенишевой»: уникальное путешествие в историю Талашкино, Смоленск
Откройте страницы истории Смоленска, погрузившись в мир княгини Тенишевой и ее вклад в культуру России
Начало: Пл. Победы, у памятника Освободителям Смоленска
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
10 июня в 14:00
11 июня в 18:00
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Начало: Памятник А. Твардовскому и Василию Тёркину
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 500₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Начало: В сквере на пл. Победы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 900₽ за всё до 16 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина12 мая 2024Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и
- ГГлеб8 мая 2024Отличная экскурсия! Дмитрий очень глубоко знает историю Смоленска и объектов бункера, в которых одному можно даже заблудиться. Подача информации структурирована и материал очень хорошо усваивается. Узнал очень много интересного.
- ММарина1 мая 2024Великолепная и очень необычная экскурсия которая позволить окунуться во времена Второй Мировой. Искренне рекомендую. Посетили просто невероятные места и услышали интересный рассказ!
- ННадежда12 апреля 2024Очень познавательная и необычная экскурсия, Дмитрий очень интересный рассказчик. Узнали много тайных фактов, есть над чем подумать и поразмыслить!
- ТТатьяна2 апреля 2024Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Наш экскурсовод Александра кладезь полезной информации! Мы накануне были на экскурсии в музее Русская старина, и
- ЕЕлена1 марта 2024Талашкино - «русские Афины»Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
- ННаталья20 февраля 2024Талашкино - «русские Афины»Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
- ИИрина15 января 2024Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
- ССветлана8 января 2024Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
- GGalfeda17 декабря 2023Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)Экскурсия во Фленово произвела очень хорошее впечатление. Александр познавательно рассказывал про имение Талашевой. Все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Выездные»
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