Выездные экскурсии из Смоленска

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» в Смоленске, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прекрасный день в Смоленском Поозерье
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
17 отзывов
Прекрасный день в Смоленском Поозерье: история и природа
Погрузитесь в мир природы и истории Смоленского края, открывая усадьбу Пржевальского и живописные экотропы
26 июня в 08:00
5 июля в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Тайны немецкого бункера Barenhalle
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Тайны немецкого бункера Barenhalle: историческая экскурсия в Смоленске
Погрузитесь в историю Второй мировой войны, исследуя бункер Barenhalle и окрестные исторические места
Начало: У ТЦ Галактика
Завтра в 17:00
10 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу Смоленска
Откройте для себя мир русского искусства XIX века в усадьбе Талашкино и Фленово, где творили великие художники
Начало: Улица Тенишевой, 7, Смоленск
Расписание: Ежедневно
1 авг в 09:00
4 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«В гости к княгине Тенишевой»: уникальное путешествие в историю Талашкино, Смоленск
Откройте страницы истории Смоленска, погрузившись в мир княгини Тенишевой и ее вклад в культуру России
Начало: Пл. Победы, у памятника Освободителям Смоленска
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Начало: ТРЦ «Галактика»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
«Катынь» - место памяти и скорби русского и польского народов
Начало: От Вашего отеля в городской черте
Расписание: Ежедневно
10 июня в 14:00
11 июня в 18:00
3 800 за всё до 4 чел.
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Тайны Гнездовских курганов 9 и 20 века. Поездка в музей-заповедник Гнёздово
Начало: Памятник А. Твардовскому и Василию Тёркину
Расписание: Ежедневно
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 500 за всё до 16 чел.
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная поездка в Талашкино-Фленово
Начало: Музей «Русская старина», ул. Тенишевой, д. 7
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Усадьба Глинки - Новоспасское
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Усадьба Глинки - Новоспасское
Отправиться на родину композитора, узнать больше о его жизни, насладиться природой и зайти в музей
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Смоленска - в музей-заповедник Гнёздово (на вашем автомобиле)
Увидеть курганный комплекс и реконструкцию поселения 10 века
Начало: В сквере на пл. Победы
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
8 900 за всё до 16 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    12 мая 2024
    Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
    Огромная благодарность за прекрасную экскурсию, за удивительное путешествие во времени. Всю прогулку не оставляло ощущение, что ещё один шаг и
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    окажемся в гуще событий, о которых был рассказ, что случится переход, как в кино. Хочется отметить лёгкую подачу материала, глубокое владение темой и хорошую организацию. Время пролетело незаметно. С удовольствием повторим это приключение в следующий приезд в Смоленск и уже рекомендовали своим друзьям

  • Г
    Глеб
    8 мая 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Отличная экскурсия! Дмитрий очень глубоко знает историю Смоленска и объектов бункера, в которых одному можно даже заблудиться. Подача информации структурирована и материал очень хорошо усваивается. Узнал очень много интересного.
  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Великолепная и очень необычная экскурсия которая позволить окунуться во времена Второй Мировой. Искренне рекомендую. Посетили просто невероятные места и услышали интересный рассказ!
  • Н
    Надежда
    12 апреля 2024
    Тайны немецкого бункера Barenhalle
    Очень познавательная и необычная экскурсия, Дмитрий очень интересный рассказчик. Узнали много тайных фактов, есть над чем подумать и поразмыслить!
  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2024
    Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
    Нам ОЧЕНЬ понравилась экскурсия. Наш экскурсовод Александра кладезь полезной информации! Мы накануне были на экскурсии в музее Русская старина, и
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    поэтому были подготовленные туристы, как нам казалось! Но Александра все равно удивила нас в хорошем смысле этого слова, мы узнали от неё очень много новой и интересной информации. После этой экскурсии у нас сформировалась цельная картина о княгине Тенишевой и о дорогой её сердцу Смоленской земле. Александра забрала нас на машине из Смоленска (это доп. услуга, оплачивается отдельно) и привезла нас обратно, т. к. мы были без машины, в Смоленск приехали поездом. Очень интересная экскурсия и приятное живое общение! Всем советую!

  • Е
    Елена
    1 марта 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Интересный рассказ экскурсовода Светланы. Правильно ориентировала на что надо обратить особое внимание самим. Понравилась школа, было что посмотреть, посидеть за партой, узнать факты из той жизни.
  • Н
    Наталья
    20 февраля 2024
    Талашкино - «русские Афины»
    Мы увидели село Талашкино, оставшиеся до сих пор здания,которые на сегодня музей, красивейшей храм. Наш экскурсовод Светлана, очень понравилось как
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    рассказала нам о данном месте, из чего стало понятно что это не просто 3 постройки с того времени, а тут история на целую книгу.

  • И
    Ирина
    15 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Экскурсию для меня провёл Олег. Заранее предложил разные варианты, т. к. погода была морозная. Машина удобная, тёплая, хорошо прошла по
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    всем заснеженным дорогам. Продумал и питание, и содержание программы. Красивые места. Чудесные люди, с которыми мы во время экскурсии встретились. Прекрасный музей Пржевальского. Большое желание побывать здесь летом или ранней осенью. Благодарю Олега за доставленную радость!

  • С
    Светлана
    8 января 2024
    Прекрасный день в Смоленском Поозерье
    Нам очень понравился этот день в Смоленском Поозерье. Мороз был -17, но он нам не помешал насладиться красотой и нетронутостью
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    края. Мощные зубры привели в восторг, Такие красавцы, сильные, мощные и любопытные! Интересен был музей Пржевальского, его преемник Козлов сохранил много ценных личных вещей ученого. Дом, в котором сейчас музей, тоже очень понравился. Настоящий барский дом. Отдельное спасибо нашему экскурсоводу, Михаилу. Он позаботился обо всем, организовал вкуснейший обед и рассказал о своем крае много интересного. От него мы узнали об очень интересных людях этого края. Если будет возможность, приедем летом, много интересного скрыто под снегом.))) Всем советуем!!!!

  • G
    Galfeda
    17 декабря 2023
    Смоленск: Талашкино, Флёново (бывшее имение М.К. Тенишевой)
    Экскурсия во Фленово произвела очень хорошее впечатление. Александр познавательно рассказывал про имение Талашевой. Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Выездные»

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  1. Прекрасный день в Смоленском Поозерье
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  3. Талашкино и Фленово: путешествие в самую творческую усадьбу
  4. «В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
  5. Тайны немецкого бункера «Barenhalle»
Какие места ещё посмотреть в Смоленске
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  2. сквер Памяти Героев
  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3 800 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Смоленска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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