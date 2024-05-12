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поэтому были подготовленные туристы, как нам казалось! Но Александра все равно удивила нас в хорошем смысле этого слова, мы узнали от неё очень много новой и интересной информации. После этой экскурсии у нас сформировалась цельная картина о княгине Тенишевой и о дорогой её сердцу Смоленской земле. Александра забрала нас на машине из Смоленска (это доп. услуга, оплачивается отдельно) и привезла нас обратно, т. к. мы были без машины, в Смоленск приехали поездом. Очень интересная экскурсия и приятное живое общение! Всем советую!