«Впервые в Смоленске»: экскурсия с посещением Успенского собора

Описание экскурсииЭто обзорная пешеходная экскурсия по исторической части города со спуском по центральной улице Большая Советская до Соборного холма. Позволяет увидеть главные достопримечательности города и посетить Успенский кафедральный собор. Подойдёт для первого знакомства с городом, его ключевыми достопримечательностями и главной святыней города - Успенским собором. Маршрут: Южный участок Смоленской крепостной стены, памятник Фёдору Коню, Сад Блонье, скульптура Олень, Сквер Памяти Героев, памятник с орлами, Памятник Тёркину и Твардовскому, Здание дворянского собрания, дом купца Будникова, Памятник М. И. Глинке, Площадь Ленина, улица Ленина, Дом с часами, улица Большая Советская, Успенский собор
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смоленск, площадь Победы
Завершение: Улица Соборная гора, д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
