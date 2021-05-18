Всё о Смоленске

Полезная информация о Смоленске

Что нужно знать о Смоленске: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 55 экскурсий
Местное время в Смоленске
22:5227
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСмоленск
По-английскиSmolensk
Столица регионаСмоленск является столицей региона
Население города320 991 чел.
АэропортСмоленск LNX (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота250 м. от уровня моря

Где находится Смоленск на карте

Популярные экскурсии в Смоленске

Смоленск: вдоль и поперек
Смоленск: вдоль и поперек
5
44 отзыва
2000
за чел.
Авторская индивидуальная пешеходная экскурсия по историческому центру и на Соборной холм. Тысячелетняя история Смоленска увлекательна и запутана, но в...
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
Секреты «Теремка» или Наследие княгини Тенишевой
5
5 отзывов
1600
за чел.
Долгое время художники считались ремесленниками. Как правило, подпись на картине не ставилась. Но постепенно искусство преобразовалось в нечто особенн...
Пешеходная экскурсия по Смоленску «Прогулка по старому городу…»
Пешеходная экскурсия по Смоленску «Прогулка по старому городу…»
5
1 отзыв
2000
за чел.
Во время обзорной экскурсии по Смоленску вы узнаете нетривиальную историю города, окунётесь в его тысячелетнюю историю и познакомитесь с местным мента...
Смоленск: «Взгляд через века... » с посещением Успенского собора
Смоленск: «Взгляд через века... » с посещением Успенского собора
2500
за чел.
Смоленск появился на карте более 12 веков назад. В датированной части «Повести временных лет» впервые упоминается под 862 годом как центр племенного с...
Самобытный Смоленск
Самобытный Смоленск
5
113 отзывов
2000
за чел.
Ощутить очарование древнего города и увидеть все его знаковые места на обзорной экскурсии
Все экскурсии Смоленска

Поиск и сравнение цен на туры