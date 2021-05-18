Полезная информация о Смоленске
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Местное время в Смоленске
22:5227
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Смоленск
|По-английски
|Smolensk
|Столица региона
|Смоленск является столицей региона
|Население города
|320 991 чел.
|Аэропорт
|Смоленск LNX (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|250 м. от уровня моря
Где находится Смоленск на карте
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