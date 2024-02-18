Смоленск 12 века: храмы и руины
Индивидуальная экскурсия в Смоленске

Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет

В Смоленске сохранились три памятника 12 века — отправляемся к ним! Это церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова и Михаила Архангела, которые стоят почти тысячу лет. Также вы увидите руины, которые прячутся в частном секторе.

Вы узнаете, как жил город во времена Древней Руси, отыщете тайные знаки на плинфах и место, где находилась загадочная немецкая божница.
Смоленск 12 века: храмы и руины
Смоленск 12 века: храмы и руины
Смоленск 12 века: храмы и руины
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
25
фев
26
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Вы узнаете, почему в древности кирпичи были тонкие и плоские.
  • Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске.
  • Разберётесь в особенностях смоленско-полоцкой архитектурной школы.
  • Найдёте пучковые пилястры на храме Михаила Архангела.
  • Полюбуетесь сохранившимися древними фресками.
  • Заберётесь в огород, чтобы найти руины крупного и ценного сооружения древнего Смоленска.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Renault Logan.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали и цены уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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