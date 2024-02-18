Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя сокровища Смоленска: храмы и руины, стоящие почти тысячу лет
В Смоленске сохранились три памятника 12 века — отправляемся к ним! Это церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова и Михаила Архангела, которые стоят почти тысячу лет. Также вы увидите руины, которые прячутся в частном секторе.
Вы узнаете, как жил город во времена Древней Руси, отыщете тайные знаки на плинфах и место, где находилась загадочная немецкая божница.
Вы узнаете, как жил город во времена Древней Руси, отыщете тайные знаки на плинфах и место, где находилась загадочная немецкая божница.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете, почему в древности кирпичи были тонкие и плоские.
- Выясните, сколько храмов было в средневековом Смоленске.
- Разберётесь в особенностях смоленско-полоцкой архитектурной школы.
- Найдёте пучковые пилястры на храме Михаила Архангела.
- Полюбуетесь сохранившимися древними фресками.
- Заберётесь в огород, чтобы найти руины крупного и ценного сооружения древнего Смоленска.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Logan.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Смоленске
Провели экскурсии для 2274 туристов
Привет! Меня зовут Михаил, мне 36 лет, из них 15 я вожу экскурсии по Смоленску и области. За минувшее тысячелетие здесь накопилось столько интересного, что годы его изучения никогда не проходят без открытий. Крепостные стены и соборы, загадочные викинги и клады, истории героических событий и красочные жизни людей, каньоны в центральной полосе и знаменитые уроженцы этого края — на Смоленщине найдётся всё. А ещё на моих экскурсиях вы узнаете, как стать соучастником городских изменений, волонтёрских акций и интересных инициатив. Сегодня также работаю с командой гидов — каждый из нас с радостью покажет вам Смоленск. Нас отличают накопленный опыт, эмоциональная подача, достоверность фактов, сотня маршрутов в запасе. Мы — аккредитованные гиды по Смоленску и области, Смоленской епархии и национальному парку «Смоленское Поозёрье». А главное, наши экскурсии делают вас счастливее. Верим, что Смоленск — город удивительных историй. И каждый найдёт здесь свою.
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