Смоленск — город с богатой историей и прекрасной архитектурой. Для творческого человека всё это — неиссякаемый источник вдохновения и сюжетов.
В компании профессионального художника вы выберете одну из живописных локаций и создадите произведение на память о Смоленске. А также познакомитесь с творческой жизнью города, его развитием и своеобразием.
В компании профессионального художника вы выберете одну из живописных локаций и создадите произведение на память о Смоленске. А также познакомитесь с творческой жизнью города, его развитием и своеобразием.
Описание мастер-класса
Ориентируясь на ваши предпочтения, интересы и погоду, перед пленэром мы выберем, где будем работать:
- Башни Смоленской крепостной стены
- Набережная Днепра с видом на Успенский собор
- Соборный холм и Успенский собор
- Лопатинский сад и сад «Болонье»
- Смоленские дворики
- Храмы 12 века
- Вечерний город
Готовясь к пленэру, мы определимся с техникой и материалами:
- живопись маслом на холсте
- графика на тонированной бумаге
- скетчинг — открытка с видом города
На память каждый участник получит авторскую открытку с видом Смоленска
Кому подойдёт экскурсия
Начинающим художникам, творческим людям, а также профессиональным художникам
Организационные детали
- Художественные материалы для пленэра не входят в стоимость — мы обсудим в переписке список необходимого
- По запросу возможно предоставление художественных материалов за дополнительную плату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Привет! Меня зовут Мария, я художник из Смоленска. Защитила степень магистра по направлению «Художественное образование». С 2018 года член «СХР». У меня большой опыт работы на пленэре. Увлекаюсь поиском новых мест
Входит в следующие категории Смоленска
Похожие экскурсии на «Рисуем старинный русский город: пленэр в Смоленске»
Индивидуальная
до 3 чел.
Старинные храмы Смоленска
Погрузитесь в атмосферу древнего Смоленска, исследуя уникальные храмы и их истории в компании опытного гида
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Старинные улочки Смоленска, или смоленский «Золотой квадрат»
Погрузитесь в атмосферу прошлого с экскурсией по историческому центру Смоленска, полной удивительных открытий
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Смоленск
Погулять по историческому центру и раскрыть историю его главных мест с профессиональным гидом
Начало: В саду Блонье
21 мая в 14:00
22 мая в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
38 башен Смоленска - «ожерелье всея Руси»
Пройдите по следам истории Смоленска с экскурсией «38 башен», где каждый камень хранит легенды и подвиги
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 6500 ₽ за экскурсию