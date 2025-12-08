Мои заказы

Новогодние приключения в Смоленске. Автобусный тур из Москвы

Новогодние приключения в Смоленске
Отправьтесь в путешествие в сердце нашей истории, где величие Главного храма Вооруженных Сил и древние стены Смоленского кремля расскажут о подвигах предков.

А новогодние огни, превращающие площади в сказку, и уют
читать дальше

древних Можайска и Вязьмы подарят настоящее волшебство.

Вас ждут уникальные вкусы: обеды по старинным смоленским рецептам и мастер-класс по легендарным вяземским пряникам. Погрузитесь в эпоху Грибоедова в роскошной усадьбе Хмелита и ощутите, как оживает история.

Новогодние приключения в Смоленске. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние приключения в Смоленске. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новогодние приключения в Смоленске. Автобусный тур из МосквыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Москвы. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. Можайск

08:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.

08:15 Отправление в р-он Кубинки.

Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России (внешний осмотр, архитектура) —духовного символа страны, отражения доблести и чести героев Отечества.

Рассказывая о нашей истории, Храм не оставляет никого равнодушным. Его строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы, его формы, объемы и интерьеры наполнены значимыми цифрами и датами из истории России.

В Новогодние праздники площадь перед храмом превращается в новогоднюю сказку: красиво украшенная новогодняя ель, праздничная иллюминация, фантазийные фотозоны и ледяные скульптуры.

Отправление в г. Можайск.

Можайск — один из самых живописных городов Подмосковья. Среди искушенных москвичей он славится живописной природой и богатой историей. Здесь сохранилась оригинальная планировка 18 века и множество интересных зданий.

За особую отвагу в период Великой Отечественной войны город получил почетное звание Города воинской славы.

Экскурсия по историческому центру с осмотром Можайского кремля и Ново-Никольского собора 19 века, архитектрного комплекса Лужецкого монастыря, основанного преподобным Ферапонтом в 1408 году, и главной улицы города.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Смоленск.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Премьер 4*», г. Смоленск.

Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.

Выезд из Москвы. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. МожайскВыезд из Москвы. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. МожайскВыезд из Москвы. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. Можайск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску. Посещение Свято-Успенского кафедрального собора

Поздний завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску, который более 9 веков стоит на берегах Днепра. Самые красивые праздничные площадки, фотозоны и иллюминация ждут своих гостей.

Экскурсия вдоль Смоленского кремля, посещение смотровой площадки, с которой откроется великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города.

Посещение памятных мест, связанных с обороной города 1609-1611г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ, памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.

В ходе обзорной экскурсии увидим памятники 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию.

Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находятся икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.

Обед в кафе города по рецептам Смоленской кухни, скрупулёзно собранным в книге «Смоленская кулинария».

За свою историю город не раз переходил от одного государства другому. Смоленском владели русские, поляки, литовцы. Бывал здесь и Наполеон. Все эти события нашли отражение в местной кухне.

В меню:

  • суп Полёвка (суп с перловкой, грибами и овощами);
  • духовые цыплята по-смоленски (нежная курочка с овощами в сметанном соусе);
  • картофляники (картофельные оладьи);
  • яблоко «Бонапарт» (яблоко запеченное в слоеном тесте с фундуком, медом и корицей);
  • малиновый сбитень (малина, мед, лимон).

Обращаем внимание: меню ориентировочное, кафе оставляет за собой право на внесение в него изменений.

Возвращение в отель. Свободное время.

Отличная возможность принять участие в новогодних развлечениях, подготовленных для гостей Смоленска и местных жителей.

Можно покататься на катке под открытым небом, послушать музыку и принять участие в развлекательных программах, пофотографироваться на фото-зонах, посетить ремесленные ярмарки и попробовать местные угощения.

Ужин в ресторане гостиницы.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску. Посещение Свято-Успенского кафедрального собораОбзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску. Посещение Свято-Успенского кафедрального собораОбзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску. Посещение Свято-Успенского кафедрального собораОбзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску. Посещение Свято-Успенского кафедрального собора
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Экскурсия в музей-заповедник А.С. Грибоедова

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Вязьму.

Вязьма — небольшой город в Смоленской области. Начало истории города связанно с именем Аркадия Вяземского. Многочисленные легенды о его чудесах будут рассказаны во время экскурсии.

Вязьма привлекает туристов шедеврами старинного зодчества и уютной провинциальной атмосферой.
Между тем, здесь неоднократно решались судьбы нашей страны.

Жители города показали себя мужественными защитниками Отечества, патриотами родной земли, хранителями русских традиций. Сегодня Вязьма удостоена гордого звания — «Город воинской славы».

Обзорная экскурсия по Вязьме, на территории которого сохранилось множество архитектурных памятников, ансамблей и домов XVII-XIX веков.

Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского, действующего, женского монастыря. Изюминка монастыря – церковь Одигитрии Смоленской XVII в.

Свято-Троицкий собор – главный собор в городе, расположенный в историческом центре города – на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на город.

Интерактивная программа «Вяземские пряники». В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».

Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.

На авторском мастер-классе по выпечке пряника-козули сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.

Обед в кафе города.

Отправление в Хмелиту.

Экскурсия в музей-заповедник А. С. Грибоедова. Хмелита – родовое имение семьи Грибоедовых, одна из старейших на Смоленской земле барских усадеб.

Знакомство с уникальными природными ландшафтами и памятными местами, связанными с жизнью и творчеством создателя комедии «Горя от ума».

Хмелита была роскошнее, уютнее, аристократичнее других усадеб смоленской земли. «Красивейшая», с ее высоким уровнем культуры, она оказала огромное влияние на формирование и становление личности великого драматурга и выдающегося государственного деятеля А. С. Грибоедова.

Увидите не только «немых свидетелей» творческого, дипломатического, военного поприщей поэта, но и те вещи, которые сопровождали жизнь дворян той эпохи.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Обзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Экскурсия в музей-заповедник А.С. ГрибоедоваОбзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Экскурсия в музей-заповедник А.С. ГрибоедоваОбзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Экскурсия в музей-заповедник А.С. ГрибоедоваОбзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Экскурсия в музей-заповедник А.С. Грибоедова
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в двухместном номере (2 человека в номере): 43 690 руб.

Доплата за одноместное размещение – 5 000 руб. (1 человек в номере).

Двухместный номер с дополнительным местом – уточняйте у менеджера (3 человека в номере).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Премьер

2 ночи

Отель «Премьер» занимает ультрасовременное здание со стеклянным фасадом, расположенное недалеко от центра Смоленска. В числе удобств автостоянка, доступ в Интернет и прачечная.

Номера светлые оформлены в дизайнерском стиле, который подчеркивают детали декора. Кроме удобных кроватей, оборудованы рабочие зоной с письменным столом, телевизором, платяным шкафом, кондиционером. В санузле есть душевая кабина и фен.

В ресторане отеля каждое утро гостей приглашают на вкусный завтрак. В течение дня здесь же можно вкусно пообедать или поужинать, заказав блюда по меню. Бар располагает обширной винной картой. Персонал при необходимости организует банкет или столик для двоих.

До железнодорожного вокзала 5 км. Добраться можно на общественном транспорте или, воспользовавшись трансфером отеля. Рядом расположен экзотариум, посетить который будет интересно, как детям, так и взрослым. Магазины и развлекательные центры находятся поблизости.

ПремьерПремьерПремьерПремьерПремьер
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе тура: 2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: 2 ужина
  • Новогодний банкет (стоимость уточняется)
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Присоединение детских групп к туру под запрос.
  2. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  3. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
  4. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Смоленска

Похожие туры из Смоленска

Большое осенне-зимнее путешествие по Смоленской земле
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Большое осенне-зимнее путешествие по Смоленской земле
Начало: Смоленская область, Вязьма
3 янв в 10:00
21 фев в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской. Осенне-зимний тур
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской. Осенне-зимний тур
Начало: Смоленская область, Вязьма
19 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 22 900 ₽ за человека
Путь воинской славы. Автобусный тур по Смоленской области
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Путь воинской славы. Автобусный тур по Смоленской области
Начало: Москва
6 янв в 10:00
от 23 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Смоленске
Все туры из Смоленска