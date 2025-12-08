1 день

Выезд из Москвы. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. Можайск

08:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.

08:15 Отправление в р-он Кубинки.

Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России (внешний осмотр, архитектура) —духовного символа страны, отражения доблести и чести героев Отечества.

Рассказывая о нашей истории, Храм не оставляет никого равнодушным. Его строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы, его формы, объемы и интерьеры наполнены значимыми цифрами и датами из истории России.

В Новогодние праздники площадь перед храмом превращается в новогоднюю сказку: красиво украшенная новогодняя ель, праздничная иллюминация, фантазийные фотозоны и ледяные скульптуры.

Отправление в г. Можайск.

Можайск — один из самых живописных городов Подмосковья. Среди искушенных москвичей он славится живописной природой и богатой историей. Здесь сохранилась оригинальная планировка 18 века и множество интересных зданий.

За особую отвагу в период Великой Отечественной войны город получил почетное звание Города воинской славы.

Экскурсия по историческому центру с осмотром Можайского кремля и Ново-Никольского собора 19 века, архитектрного комплекса Лужецкого монастыря, основанного преподобным Ферапонтом в 1408 году, и главной улицы города.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Смоленск.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Премьер 4*», г. Смоленск.

Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160