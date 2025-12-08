А новогодние огни, превращающие площади в сказку, и уют
Программа тура по дням
Выезд из Москвы. Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. Можайск
08:00 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос», схема стоянки автобусов.
08:15 Отправление в р-он Кубинки.
Осмотр комплекса Главного храма Вооруженных Сил России (внешний осмотр, архитектура) —духовного символа страны, отражения доблести и чести героев Отечества.
Рассказывая о нашей истории, Храм не оставляет никого равнодушным. Его строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы, его формы, объемы и интерьеры наполнены значимыми цифрами и датами из истории России.
В Новогодние праздники площадь перед храмом превращается в новогоднюю сказку: красиво украшенная новогодняя ель, праздничная иллюминация, фантазийные фотозоны и ледяные скульптуры.
Отправление в г. Можайск.
Можайск — один из самых живописных городов Подмосковья. Среди искушенных москвичей он славится живописной природой и богатой историей. Здесь сохранилась оригинальная планировка 18 века и множество интересных зданий.
За особую отвагу в период Великой Отечественной войны город получил почетное звание Города воинской славы.
Экскурсия по историческому центру с осмотром Можайского кремля и Ново-Никольского собора 19 века, архитектрного комплекса Лужецкого монастыря, основанного преподобным Ферапонтом в 1408 году, и главной улицы города.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Смоленск.
Размещение.
Базовое размещение: Гостиница «Премьер 4*», г. Смоленск.
Подготовка к новогоднему банкету. Актуальная программа будет опубликована позднее.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску. Посещение Свято-Успенского кафедрального собора
Поздний завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Смоленску, который более 9 веков стоит на берегах Днепра. Самые красивые праздничные площадки, фотозоны и иллюминация ждут своих гостей.
Экскурсия вдоль Смоленского кремля, посещение смотровой площадки, с которой откроется великолепный вид на наиболее протяженный участок Смоленской крепостной стены, на легендарную старую смоленскую дорогу и древние храмы города.
Посещение памятных мест, связанных с обороной города 1609-1611г. г., памятники героям войны 1812 года и сквер памяти героям ВОВ, памятники знаменитым смолянам: М. И. Глинке, А. Т. Твардовскому и его герою Василию Теркину, М. А. Егорову, В. Т. Куриленко.
В ходе обзорной экскурсии увидим памятники 3-х эпох, 3-х войн, в которых Смоленск не раз защищал всю Россию.
Посещение Свято-Успенского кафедрального собора XVII-XVIII вв., где находятся икона Смоленской Божьей Матери «Одигитрия» XVII в.
Обед в кафе города по рецептам Смоленской кухни, скрупулёзно собранным в книге «Смоленская кулинария».
За свою историю город не раз переходил от одного государства другому. Смоленском владели русские, поляки, литовцы. Бывал здесь и Наполеон. Все эти события нашли отражение в местной кухне.
В меню:
- суп Полёвка (суп с перловкой, грибами и овощами);
- духовые цыплята по-смоленски (нежная курочка с овощами в сметанном соусе);
- картофляники (картофельные оладьи);
- яблоко «Бонапарт» (яблоко запеченное в слоеном тесте с фундуком, медом и корицей);
- малиновый сбитень (малина, мед, лимон).
Обращаем внимание: меню ориентировочное, кафе оставляет за собой право на внесение в него изменений.
Возвращение в отель. Свободное время.
Отличная возможность принять участие в новогодних развлечениях, подготовленных для гостей Смоленска и местных жителей.
Можно покататься на катке под открытым небом, послушать музыку и принять участие в развлекательных программах, пофотографироваться на фото-зонах, посетить ремесленные ярмарки и попробовать местные угощения.
Ужин в ресторане гостиницы.
Обзорная экскурсия по Вязьме. Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Экскурсия в музей-заповедник А.С. Грибоедова
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Вязьму.
Вязьма — небольшой город в Смоленской области. Начало истории города связанно с именем Аркадия Вяземского. Многочисленные легенды о его чудесах будут рассказаны во время экскурсии.
Вязьма привлекает туристов шедеврами старинного зодчества и уютной провинциальной атмосферой.
Между тем, здесь неоднократно решались судьбы нашей страны.
Жители города показали себя мужественными защитниками Отечества, патриотами родной земли, хранителями русских традиций. Сегодня Вязьма удостоена гордого звания — «Город воинской славы».
Обзорная экскурсия по Вязьме, на территории которого сохранилось множество архитектурных памятников, ансамблей и домов XVII-XIX веков.
Посещение Вяземского Иоанно-Предтеченского, действующего, женского монастыря. Изюминка монастыря – церковь Одигитрии Смоленской XVII в.
Свято-Троицкий собор – главный собор в городе, расположенный в историческом центре города – на высоком насыпном холме, с которого открывается замечательный вид на город.
Интерактивная программа «Вяземские пряники». В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».
Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.
На авторском мастер-классе по выпечке пряника-козули сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.
Обед в кафе города.
Отправление в Хмелиту.
Экскурсия в музей-заповедник А. С. Грибоедова. Хмелита – родовое имение семьи Грибоедовых, одна из старейших на Смоленской земле барских усадеб.
Знакомство с уникальными природными ландшафтами и памятными местами, связанными с жизнью и творчеством создателя комедии «Горя от ума».
Хмелита была роскошнее, уютнее, аристократичнее других усадеб смоленской земли. «Красивейшая», с ее высоким уровнем культуры, она оказала огромное влияние на формирование и становление личности великого драматурга и выдающегося государственного деятеля А. С. Грибоедова.
Увидите не только «немых свидетелей» творческого, дипломатического, военного поприщей поэта, но и те вещи, которые сопровождали жизнь дворян той эпохи.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
