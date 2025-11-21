Программа тура по дням
Обзорные экскурсии по городам Гагарин и Вязьма
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отъезд в Гагарин (~190 км, 2,5 часа). Путевая информация.
Небольшой провинциальный городок Гжатск возник на реке Гжать и стал известен благодаря Санкт-Петербургу и царю Петру I.
12 апреля 1961 года, уроженец Гжатского района, Юрий Алексеевич Гагарин поднялся на орбиту Земли. Первый космонавт, первый человек в Космосе! И уже в апреле 1968 года Гжатск был переименован в Гагарин.
Обзорная экскурсия по г. Гагарин, в ходе которой Вы увидите основные достопримечательности города, такие как дом купца Церевитинова, памятник Петру I, памятник Ю. А. Гагарину, храмовый комплекс Благовещенского собора, Тихвинскую и Скорбященскую церкви, которые помогут лучше узнать историю города.
Посещение музея «Первого полета человека в космос» – в этом уникальном музее, единственном в своем роде и посвященном подготовке и осуществлению первого в мире полета человека в космос — собраны уникальные, раритетные предметы космической техники, имеющие прямое отношение к полету Ю. А. Гагарина.
Вы увидите: настоящий Сихоте-Алинский метеорит; многотонный двигатель ракеты-носителя «Восток» РД-108; рабочий стол С. П. Королева с уникальными документами; сурдобарокамеру СБК-48 и тренажеры, на которых проходили предполетную подготовку члены первого отряда космонавтов, и мн. др.
Переезд в Вязьму (~60 км, 1 час).
Обзорная экскурсия по городу Вязьма «Легенды и были Вяземской земли». К западу от Москвы расположился древний русский город Вязьма, первое упоминание о котором относится еще к 1239 году. В память о прошлых военных страницах истории города в Вязьме установлено множество памятников и мемориалов.
Любителей необычных архитектурных сооружений в Вязьме ждут сюрпризы: тень М. Булгакова, памятник паровозу Эш-4290 или, например, памятник лаптю!
Во время экскурсии по Вязьме можно осмотреть Свято-Троицкий собор и Иоанно-Предтеченский женский монастырь, на территории которого находится один из шедевров каменного зодчества — трехшатровая церковь Одигитрии XVII века.
С холма, на котором расположена церковь, открывается живописный вид на город и реку Вязьма.
Далее вас ждет горячий обед по-купечески в вяземском Трактире.
Интерактивная программа «Вяземские пряники». В XIX веке вяземские пряники, гастрономический бренд города, славились на всю Россию наравне с Тульскими и Городецкими. А. С. Пушкин в своем очерке «Путешествие из Москвы в Петербург» писал: «Москва славится невестами, как Вязьма пряниками».
Вяземская купчиха радушно встретит гостей, угостит чаем с вяземскими пряниками и раскроет секреты их приготовления.
На авторском мастер-классе по выпечке пряника сможете создать свой уникальный пряник и забрать его с собой в качестве сувенира.
Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 2 ночи (резервные отели «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер», «Кристина А», или иной по решению Туроператора).
В некоторых случаях возможно размещение в гостинице «Вязьма», г. Вязьма – 1 ночь, 2-я ночь – г. Смоленск.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Посещение Музея-усадьбы М.И. Глинки в Новоспасском. Обзорная экскурсия по г. Ельня
Завтрак в ресторане отеля.
08:00 Переезд в Новоспасское (~130 км, 2 часа).
Посещение Музея-усадьбы М. И. Глинки в Новоспасском. В просторном доме размещена музейная экспозиция, рассказывающая о жизни творческой деятельности М. И. Глинки.
В зале, столовой, бильярдной, кабинете композитора – везде ощущается его незримое присутствие, все проникнуто духом того времени.
В парке, недалеко от дома, сохранился древний дуб-великан с развесистой кроной. Говорят, Глинка любил слушать шум ветра в его могучей листве. Он пробуждал в нем музыку. На большой цветочной поляне он слушал песни и смотрел пляски крестьян.
Свободное время.
Переезд в город воинской славы Ельня (~30 км, 0,5 часа).
Обзорная экскурсия по г. Ельня. В настоящее время, это тихий провинциальный городок. О славном прошлом напоминает расположенный в центре города мемориальный комплекс.
В ходе экскурсии вы увидите обелиск первым гвардейцам, воинское захоронение, братская могила с вечным огнём, аллея полководцев, аллея памяти героев, часовня в память о неизвестных солдатах и памятник воинам-интернационалистам.
Обед в кафе города.
Переезд на хутор «Загорье» (~75 км, 1 час).
Посещение музея А. Т. Твардовского, воспевшего своими произведениями подвиг советского народа в годы войны.
На хуторе Загорье воссоздана обстановка родительского дома с его бытовым укладом – так, как было при Александре Трифоновиче. Здесь всё представляет интерес: дом, сарай, банька, колодец, сад – «пять яблонь, пять сортов», кузница, воспетая в поэме «За далью – даль».
Здесь Твардовский родился, рос и набирал силы вместе с «краем родным», откуда подростком ушел «в полное тревог и трудностей житейское плавание, в Поэзию».
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Переезд в Талашкино-Флёново. Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску
Завтрак в ресторане отеля. Освобождение номеров.
09:00 Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).
В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново. Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.
В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха.
До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам).
Посещение уникальной сельскохозяйственной школы, открытой М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.
Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.
На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.
Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.
Переезд в Смоленск.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску, в программе которой:
- осмотр Смоленской крепостной стены — одной из самых известных достопримечательностей города. В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.;
- Соборный холм – сердце города. Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии;
- красивейшие парки города — парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев;
- набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города.
Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты!
Смоленские конфекты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство. Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.
16:00 Отправление домой.
23:00 Ориентировочное время прибытия в Москву: ст. м. ВДНХ
02:00 Ориентировочное время прибытия во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах: 1 ночь в Смоленске + 1 ночь в Вязьме.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Размещение в отелях:
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
«Стандарт-отель», г. Смоленск (резервные отели: «Смоленскотель», «Дворянское гнездо», «Аврора», «Премьер», «Кристина А» или иной по решению туроператора).
В некоторых случаях возможно размещение в гостинице «Вязьма», г. Вязьма – 1 ночь, 2-я ночь – г. Смоленск.
|23900
|25900
Доплата за одноместное размещение – 5900 руб.
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Стандарт-отель
Гостиница "Стандарт Отель" находится в Смоленске. На всей его территории открыт бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Для приехавших на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка. Специально для маленьких посетителей обустроена детская игровая комната. При необходимости можно воспользоваться услугами прачечной.
К размещению гостей предоставлены комфортные и уютные номера. Все они оформлены в современном, европейском стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В собственной ванной комнате есть душ и фен.
В стоимость Вашего проживания входят вкусные и разнообразные завтраки. Каждое утро они сервируются по системе "шведский стол". Пообедать или поужинать можно в местном кафе. Также поблизости есть продуктовые магазины и супермаркеты.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал. В нем будет удобно проводить важные переговоры и совещания.
Рядом находится парк "Соловьиная роща". За пару минут можно доехать до торгового центра "Зебра", театра кукол и Свято-Успенского кафедрального собора. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 5 километров.
Дворянское гнездо
Гостиница "Дворянское гнездо" ждёт своих гостей в живописном Смоленске. К Вашим услугам парковка, бизнес-центр, сауна, экскурсионное обслуживание и другое.
Уют и чистота всегда поддерживаются в каждом номере. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным. Имеются варианты размещения для разного количества постояльцев.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
Для проведения различных мероприятий здесь оборудован конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием.
До ж/д вокзала можно добраться всего за 20 минут езды. Ближайший аэропорт располагается в Брянске, до него Вы доберётесь практически за 3 часа езды.
Смоленскотель
«Смоленскотель» — это один из самых комфортабельных отелей города. Для размещения предоставлены 133 уютных номера.
Предоставляются следующие услуги: парикмахерская, небольшое кафе, ресторан и сауна. Номера оформлены как в ярких, так и в теплых тонах. Каждый оснащен необходимой мебелью и техникой для комфортного проживания. Здесь работает вежливый и гостеприимный персонал.
Пообедать или поужинать можно в кафе отеля, где подают вкусные блюда и напитки. В шаговой доступности от апартаментов находится продуктовый магазин.
В непосредственной близости от отеля находятся: Успенский собор, картинная галерея, филармония и здании администрации.
Аврора
Отель «Аврора» расположен в городе Смоленск, всего в 1,5 км от города, около транспортных узлов и развитого инфраструктурного района. Комплекс рад удовлетворить запросы даже самых требовательных отдыхающих.
К размещению предлагаются номера разной степени комфортности и вместимости. Все оснащены удобными спальными местами, прикроватными тумбочками, светильниками, шкафом, рабочим столом, кондиционером. Быть на связи поможет скоростной интернет. Санузел оборудован ванной, феном, зеркалом, туалетно-косметическими средствами.
Завтрак производится по системе «шведский стол». Пообедать можно в прилегающих к отелю кафе или же в ресторане на первом этаже. Кухня очень разнообразна и включает в себя интернациональную кулинарию. Есть небольшой бар.
Отель имеет специальное место для деловых встреч. Небольшой конференц-зал арендуется предварительно.
За дополнительную стоимость желающие могут насладиться различными видами СПА-услуг: сауной, бассейном, турецкой баней, хамамом. Также интересно будет посетить Вознесенский монастырь, Зооэкзотариум, Лопатинский сад, Музей-усадьба М. И. Глинки. Расстояние до аэропорта Витебск Восточный — 113,8 км, до железнодорожного вокзала Смоленск — 2,8 км.
Премьер
Отель «Премьер» занимает ультрасовременное здание со стеклянным фасадом, расположенное недалеко от центра Смоленска. В числе удобств автостоянка, доступ в Интернет и прачечная.
Номера светлые оформлены в дизайнерском стиле, который подчеркивают детали декора. Кроме удобных кроватей, оборудованы рабочие зоной с письменным столом, телевизором, платяным шкафом, кондиционером. В санузле есть душевая кабина и фен.
В ресторане отеля каждое утро гостей приглашают на вкусный завтрак. В течение дня здесь можно вкусно пообедать или поужинать, заказав блюда по меню. Бар располагает обширной винной картой. Персонал при необходимости организует банкет или столик для двоих.
До железнодорожного вокзала 5 км. Добраться можно на общественном транспорте или, воспользовавшись трансфером отеля. Рядом расположен экзотариум, посетить который будет интересно, как детям, так и взрослым. Магазины и развлекательные центры находятся поблизости.
Кристина А
Кристина-А — это небольшой отель, предлагающий кондиционер и холодильник в номерах. Во время пребывания здесь легко постоянно оставаться на связи, т. к. гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Кроме того, гости могут воспользоваться лобби, что сделало это место популярным среди тех, кто приезжает в Смоленск.
Близкое расположение к одним из самых популярных достопримечательностей Смоленска, таким как Вокзал Смоленск (1,2 км) и Памятник Благодарная Россия героям 1812 года (1,6 км), делает небольшой отель Кристина-А очень привлекательным для туристов.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы / Владимира и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выбор места в автобусе (1200 руб.)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительном месте для всех категорий – 1000 рублей (3 человека в номере).