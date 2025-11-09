Вы посетите Парк Патриот, прогуляетесь по старинным улочкам Можайска, а завершится маршрут в Смоленске,
Программа тура по дням
Парк Патриот - Можайск - Бородино
20:30-21:00 Сбор группы в Н. Новгороде, пл. Ленина. Выезд накануне основной даты отправления (за доп. плату).
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Отправление в крупнейший в России военно-патриотический парк-комплекс ВС Российской Федерации «Парк Патриот» (Кубинка).
Самостоятельное посещение главного Храма Вооруженных сил России. Без экскурсии.
Трансфер в Бородино (~ 130 км). Путевая информация.
12:00 Транзитный обед в кафе в г. Можайск.
В Можайске посещение Собора Николая Чудотворца. В соборе находится резная икона Николы Можайского. Она сделана по подобию древней чудотворной, находящейся в Третьяковской галерее.
14:00 Экскурсия по Бородинскому музею-заповеднику: Горки, батарея Раевского, главный монумент героям Бородина, могила генерала П. И. Багратиона, высота Рубо, где художник-баталист Ф. А. Рубо сделал первоначальные эскизы к панораме «Бородинская битва», Шевардинский редут – передовое укрепление русской армии.
В 100 м. юго-восточнее редута памятник погибшим наполеоновским воинам. Багратионовы флеши – место кровопролитного 3-х часового боя.
Гостей музея-заповедника ждёт осмотр укреплений и памятников героям обороны флешей, посещение Спасо-Бородинского монастыря, основанного М. М. Тучковой, вдовой генерала А. А. Тучкова, погибшего на флешах, а также музейных экспозиций Спасо-Бородинского монастыря: «Военная галерея Бородинского поля», «Бородино в годы Великой Отечественной войны», Дом-музей игуменьи Марии.
Переезд в Смоленск (~ 260 км).
20:30 Размещение в отеле «Стандарт-отель», г. Смоленск – 1 ночь (резервные отели Смоленскотель, Аврора, Премьер, Кристина А и другие).
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Смоленск - Талашкино
Завтрак в ресторане отеля.
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску.
Осмотр Смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города. В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.
За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».
В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км. и формирует силуэт города. Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города. С башни Орел открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.
Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), архитектурная доминанта приднепровской части города.
Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.
Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.
Набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города (внешний осмотр).
13:30 Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты!
Смоленские конфеКты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство. Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.
Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).
В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново.
Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.
В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха.
До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (внешний осмотр).
Экскурсия в уникальную сельскохозяйственную школу, открытую М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.
Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.
На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.
Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.
Возвращение в Смоленск.
17:30 Ориентировочное прибытие в Смоленск.
Самостоятельное отправление на ж/д вокзал и возвращение в Москву.
Рекомендованные поезда по отправлению в Москву после окончания программы:
- поезд 732М Ласточка 18:36-22:46;
- поезд 718Б Ласточка 19:06-22:55.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Стандарт-отель или другой вариант.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
|Стандарт-отель, г. Смоленск
|Стоимость на базе питания
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|13 900
|14 900
Доплата за одноместное размещение – 3 500 рублей.
Скидка для взрослого / для ребенка (до 13 лет) на дополнительном месте – 500 рублей / 1000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Стандарт-отель
Гостиница "Стандарт Отель" находится в Смоленске. На всей его территории открыт бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi. Для приехавших на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка. Специально для маленьких посетителей обустроена детская игровая комната. При необходимости можно воспользоваться услугами прачечной.
К размещению гостей предоставлены комфортные и уютные номера. Все они оформлены в современном, европейском стиле и оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой. В собственной ванной комнате есть душ и фен.
В стоимость Вашего проживания входят вкусные и разнообразные завтраки. Каждое утро они сервируются по системе "шведский стол". Пообедать или поужинать можно в местном кафе. Также поблизости есть продуктовые магазины и супермаркеты.
Специально для деловых людей здесь обустроен конференц-зал. В нем будет удобно проводить важные переговоры и совещания.
Рядом находится парк "Соловьиная роща". За пару минут можно доехать до торгового центра "Зебра", театра кукол и Свято-Успенского кафедрального собора. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет примерно 5 километров.
Дворянское гнездо
Гостиница "Дворянское гнездо" ждёт своих гостей в живописном Смоленске. К Вашим услугам парковка, бизнес-центр, сауна, экскурсионное обслуживание и другое.
Уют и чистота всегда поддерживаются в каждом номере. Здесь есть всё, чтобы Ваш отдых в поездке был комфортным. Имеются варианты размещения для разного количества постояльцев.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
Для проведения различных мероприятий здесь оборудован конференц-зал со всем сопутствующим оборудованием.
До ж/д вокзала можно добраться всего за 20 минут езды. Ближайший аэропорт располагается в Брянске, до него Вы доберётесь практически за 3 часа езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно из Смоленска
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.