2 день

Смоленск - Талашкино

Завтрак в ресторане отеля.

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия по Смоленску.

Осмотр Смоленской крепостной стены, которую очень часто называют «Каменное ожерелье земли Смоленской». Смоленская крепостная стена – одна из самых известных достопримечательностей города. В начале XVII века, после окончания ее строительства, длина внешнего периметра стены, усиленной 38 башнями, составляла 6,5 км.

За свою многовековую историю крепость выдержала 4 осады и стала символическим подтверждением исторической миссии Смоленска как «Щита России».

В современном виде крепость представляет собой девять фрагментов стены с 17 башнями, общей протяженностью 3,5 км. и формирует силуэт города. Самый протяженный участок крепости, на который можно свободно подняться и осмотреть город, расположен в восточной части города. С башни Орел открываются широкие панорамы пригородов и великолепные виды на крепостную стену и Соборный холм.

Соборный холм – сердце города. В силуэте Смоленска холм легко угадывается – его венчает величественный пятиглавый Свято-Успенский кафедральный собор (XVIII в.), архитектурная доминанта приднепровской части города.

Главным украшением храма является грандиозный пятиярусный резной золоченый иконостас, выполненный в стиле барокко. В соборе хранится чудотворный образ Смоленской Божьей Матери Одигитрии.

Красивейшие парки города – парк «Блонье», «Лопатинский сад», которые хранят памятники героям 1812 года, монумент «Героическим защитникам Смоленска 4-5 августа 1812 года» с бронзовыми наполеоновскими пушками, Аллею памяти героев, памятники: В. И. Ленину, М. И. Глинке, Ф. С. Коню, М. И. Кутузову, М. А. Егорову, памятник А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину.

Набережная Днепра, которую построили к 1150-летию города (внешний осмотр).

13:30 Обед с дегустацией блюд смоленской кухни, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты!

Смоленские конфеКты – это залитые сахаром фрукты. Еще двести лет назад каждый путешественник, посещая Смоленск, обязательно пробовал это лакомство. Свою известность и дальнейшее распространение Смоленские конфекты получили после одного из приездов в Смоленск Екатерины II.

Переезд в Талашкино-Флёново (~20 км, 0,5 часа).

В двадцати километрах к югу от Смоленска находится бывшая усадьба Тенишевых – Талашкино в деревне Флёново.

Здесь на рубеже XIX-XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала своеобразный художественный центр, получивший европейскую известность.

В Талашкино работали художники И. Е. Репин, М. А. Врубель, композитор И. Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин. Целый период в жизни Талашкино связан с именем Николая Рериха.

До наших дней сохранилось одно из его лучших монументальных творений – великолепная мозаика «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом церкви св. Духа (внешний осмотр).

Экскурсия в уникальную сельскохозяйственную школу, открытую М. К. Тенишевой. Здесь под руководством лучших учителей обучались аграрному делу дети крестьян.

Школа владела богатейшей библиотекой и использовала самые передовые разработки в сельском хозяйстве, благодаря чему удалось подготовить высококлассных фермеров и улучшить экономику имения.

На территории музея расположено уникальное здание в псевдорусском стиле «Теремок» (самостоятельное посещение без экскурсии по входным билетам), построенное по эскизу художника Малютина в 1902 году.

Его фасады украшены резными изображениями героев русских легенд и сказок. Когда-то здесь располагалась библиотека местной школы, затем вышивальная мастерская, ну а сейчас в домике открыт музей.

Возвращение в Смоленск.

17:30 Ориентировочное прибытие в Смоленск.

Самостоятельное отправление на ж/д вокзал и возвращение в Москву.

Рекомендованные поезда по отправлению в Москву после окончания программы:

поезд 732М Ласточка 18:36-22:46;

поезд 718Б Ласточка 19:06-22:55.

