Программа тура по дням
Прибытие в Смоленск. Обзорная экскурсия по городу
11:15 Встреча с туристами прибывающими поездом «Ласточка» возле центрального входа ж/д вокзала с гидом (табличка «Посиделки по-смоленски»).
Размещение в гостинице.
12:47 Встреча с туристами прибывающими поездом из г. Санкт-Петербурга возле центрального входа ж/д вокзала с гидом (табличка «Посиделки по-смоленски»).
13:00 Экскурсия «Святыни Успенского собора». Возвышается над днепровскими холмами Успенский Собор, именно он является визитной карточкой города.
Владимир Мономах в 1101 году на Соборной горе в Смоленске заложил первое каменное сооружение и поместил икону «Одигитрии», написанную по преданию святым Лукой.
Смоленская «Одигитрия» — священный образ для воинов и всех верующих, ведь именно на эту икону молился М. И. Кутузов и все русское войско перед Бородинской битвой.
Красота и богатое убранство Успенского собора никого не оставит равнодушным.
Здесь хранятся настоящие шедевры искусства: золоченый резной иконостас и плащаница, вышитая мастерицами тетки Ивана Грозного Ефросиньи Старицкой.
Обед (блюда смоленской кухни).
Обзорная экскурсия «Смоленск – наш город». Смоленск — «Град велик и мног людьми», так было записано в летописи в 863 году.
Во время обзорной экскурсии гости города смогут:
- прогуляться по улицам, скверам и паркам Смоленска и познакомиться с достопримечательностями города;
- восхититься главным храмом Смоленска – Свято-Успенским кафедральным собором;
- погрузиться в историю и легенды Крепостной стены, более 400 лет являющейся главным символом нашего города;
- услышать проникновенные рассказы экскурсоводов о подвигах смолян и русских воинов в период Смутного времени, Отечественной войны 1812 г. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
- ощутить удивительную атмосферу земли Смоленской, в которой воспитывалась целая плеяда наших выдающихся земляков: М. Глинка, Н. Пржевальский, М. Микешин, С. Конёнков, В. Докучаев, М. Исаковский, А. Твардовский, Б. Васильев, Ю. Гагарин и многие другие.
16:00 Окончание программы в центре города возле Драмтеатра. Свободное время.
Новоспасское, Загорье и Талашкино
Завтрак.
07:30 Выезд на экскурсии.
Экскурсия в музей-усадьбу М. И. Глинки в п. Новоспасское (120 км. от Смоленска).
09:30 Посещение усадьбы М. И. Глинки.
В 1804 году в селе Новоспасское родился мальчик. Легенда гласит: как только мальчик появился на свет, за окном запел соловей.
В историю Михаил Иванович Глинка вошел как основоположник русской классической музыки.
Здесь, в Новоспасском, прошло детство Глинки, здесь получил он первые музыкальные впечатления, познал красоту русской народной песни, здесь работал над своими бессмертными произведениями.
Музей-усадьба М. И. Глинки в Новоспасском – единственный в мире мемориальный музей композитора, открытый в мае 1982 г. Сейчас это один из культурно-исторических центров Смоленщины.
12:30 Посещение музея-усадьбы А. Т. Твардовского с интерактивной программой «Чаепитие с Василием Теркиным».
Хутор Загорье – малая родина А. Т. Твардовского.
Поэт всегда отзывался о родных краях с особой душевной теплотой, ведь здесь он написал свои первые стихи, впитал любовь к этой «кислой, подзолистой, скупой и недоброй, но нашей земле».
В 1988 году накануне дня рождения поэта был открыт мемориальный музей А. Твардовского. Со дня открытия и по сей день, музей-усадьба встречает гостей и почитателей творчества великого поэта.
15:00 Обед, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеКты.
15:30 Посещение историко-архитектурного комплекса «Теремок».
В конце 19 века имение известной меценатки, коллекционера и художницы Марии Клавдиевы Тенишевой стало культурно-художественным центром, где создавали свои шедевры И. Е. Репин, М. А. Врубель, К. А. Коровин, С. Малютин, А. Н. Бенуа и др.
Сейчас все гости княжеского имения могут посетить «Теремок», возведенному по проекту С. В. Малютина, который своими фантастическими росписями, напоминает домик, сошедший со страниц старых добрых сказок.
В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, мебель, изготовленную по эскизам С. В. Малютина, акварели М. А. Врубеля, керамику Н. К. Рериха и расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке 1907 года в Париже. А еще здесь была расписана первая матрешка.
По эскизам Н. К. Рериха была создана смальтовая мозаика «Спас Нерукотворный» над порталом церкви Святого Духа.
На хуторе сохранилось здание бывшей сельскохозяйственной школы, которую также посещают гости, восстановлен класс, где учили крестьянских детей и представлены предметы народно-прикладного искусства.
18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Завершение программы. Поселок Пржевальское
Завтрак.
08:00 Выезд на экскурсии.
09:45 Прогулка по экологической тропе вдоль озера Баклановское». Протяженность эко-тропы около 1 км. Живописный маршрут вдоль озера с остановками, яркими фотографиями, рассказами о животном и растительном мире парка.
На одной из остановок вы сможете послушать звуки леса, узнать как «поют» деревья и ощутить прикосновение природы.
А далее вы посещаете этнодеревню «Старград» с экскурсией по музейной экспозиции раннего Средневековья.
11:30 Посещение дома музея Н. М. Пржевальского (120 км. от Смоленска).
В блестящем созвездии исследователей Центральной Азии особое место занимает имя Николая Михайловича Пржевальского.
Родился Пржевальский на Смоленщине, в имении Кимборово Ельнинского уезда. А в 1881 году приобретает имение в с. Слобода, ныне пос. Пржевальское.
Гости музея оказываются в обстановке, которая окружала Пржевальского в последние месяцы жизни – все мемориальные комнаты бережно воссозданы по сохранившимся архивным документам.
Самый драгоценный экспонат музея – последний автограф Пржевальского.
Это подлинный кусочек деревянной колонны его дома, на котором рукою Николая Михайловича в день отъезда в последнее путешествие написано красным карандашом: «5 августа 1888 года. До свиданья, Слобода!».
После музея мы прогуляемся к озеру «Сапшо», именно это озеро выдающийся путешественник и географ, уроженец Смоленской области, Николай Пржевальский называл «Байкалом в миниатюре».
12:40 Обед, а на десерт торт «Сапшо» – назван в честь озера Сапшо, на берегу которого стоит поселок Пржевальское, именно это озеро выдающийся путешественник и географ, уроженец Смоленской области, Николай Пржевальский называл «Байкалом в миниатюре».
Рецепт торта «Сапшо» – секрет, который никому не раскрывается.
А еще вас ждет знакомство с лошадьми Пржевальского, названных в честь знаменитого путешественника Н. М. Пржевальского. Возьмите с собой морковку или яблоко, лошадей можно покормить.
15:00 Отъезд в Смоленск.
16:40 Прибытие в Смоленск на ж/д вокзал.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Смоленска на выбор.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница
|Проживание в 2-местном номере
|Доплата за одноместное размещение (за 2 суток)
|*Размещение на доп. месте
|«Стандарт Отель»
10 мин на транспорте от центра города, проспект Строителей, д. 23
|18600
|3000
|-
|«Респект Отель»
Центр города, ул. Парижской Коммуны, д. 18
|17100
|2600
|15150
|Гостиница «Смоленскотель» 3* Центр города, ул. Ленина 2
|18300
|3000
|15900
|Гостиница «Мегаполис» 5* (2-местные стандартные номера)
Проспект Гагарина, д. 19 б
|24600
|4900
|22000
|Гостиница «Мегаполис» 5* (Номера категории «Джуниор Сюит» — 2-местное/3-местное размещение) Проспект Гагарина 19 б
|26300
|-
|-
*Дополнительные места: гостиница «Смоленскотель» / «Респект Отель» – евро раскладушка; гостиница «Мегаполис» — евро раскладушка.
Скидки на тур предоставляются:
- пенсионерам – 330 рублей;
- школьникам – 480 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Респект Отель» 3
Отель «Респект» расположен в центре Смоленска, всего в 5 минутах ходьбы от площади Ленина и сада Блонье. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах отеля установлены телевизор со спутниковыми каналами, холодильник и письменный стол. Из окон открывается вид на Успенский собор. Также в распоряжении гостей обеденная зона и собственная ванная комната с душем, феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе удобств отеля «Респект» круглосуточная стойка регистрации, сад и терраса. Гости могут воспользоваться услугами туристического бюро и гладильными услугами. На территории обустроена бесплатная парковка.
Гостиница «Смоленскотель» 3
Отель «Смоленскотель» расположен в историческом центре Смоленска, прямо на главной площади Ленина. К услугам гостей элегантные номера и бесплатный Wi-Fi.
Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены телевизором и холодильником, а в большинстве из них установлен кондиционер. В ванной комнате предоставляются тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане отеля подают различные блюда русской и европейской кухни, а в баре можно заказать напитки.
Гостиница «Стандарт Отель» 4
Отель «Стандарт» расположен в Смоленске, в 4 км от площади Победы и в 4,4 км от сада Блонье и Смоленского исторического музея. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi. К услугам гостей фитнес-зал и сауна.
Номера отеля оснащены телевизором с плоским экраном. Из некоторых номеров отеля «Стандарт» открывается вид на город. В собственной ванной комнате установлен душ. В номерах установлен шкаф.
Каждое утро в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Гостиница «Мегаполис» 5
Гранд-отель «Мегаполис» расположен в центре Смоленска, рядом со сквером им. Гагарина.
Стильные номера с собственной ванной комнатой оборудованы современной мебелью, сейфом, кондиционером, телевизором, Wi-Fi.
Для питания есть мини-бар, холодильник, посуда. В отеле работают два авторских ресторана и бар. За отдельную плату можно заказать завтрак в формате «шведский стол».
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание, указанное в программе (завтраки, обеды)
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием
- Мастер-класс
- Дегустации
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до г. Смоленска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Личные расходы (сувениры, алкоголь и т. д.)
Место начала и завершения?
Какие рекомендуемые поезда?
Рекомендуемые поезда (отправление, прибытие Москва):
Москва – Смоленск, поезд «Ласточка» 715М (отправление в 07:15, прибытие в г. Смоленск в 11:17).
Смоленск – Москва, поезд «Ласточка» 732М (отправление в 18:40, прибытие в Москву в 22:45).
Рекомендуемые поезда (отправление Санкт-Петербург):
Санкт-Петербург — Смоленск, поезд 087 А (отправление в 20:00 (21:09), прибытие в Смоленск в 12:48).
Рекомендуемые автобусы:
19:00 Прямой автобус Санкт-Петербург — Смоленск (компания «Эколайнс»), прибытие в Смоленск в 06:00.
19:00 Прямой автобус Смоленск — Санкт-Петербург (компания «Эколайнс»), прибытие в Санкт-Петербург в 06:00.
Железнодорожным транспортом с пересадками (отправление из Санкт-Петербурга):
Санкт-Петербург – Москва, поезд 127А (отправление в 21:20, прибытие в Москву в 05:21 на Ленинградский вокзал).
Москва – Смоленск, поезд «Ласточка» 715М (отправление в 07:15 с Белорусского вокзала, прибытие в г. Смоленск в 11:17).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Да, скидка предоставляется:
- пенсионерам – 330 рублей;
- школьникам – 480 рублей.
Какую важную информацию нужно знать?
Интерактивной программой «Чаепитие с Василием Теркиным» состоится при составе группы от 10 человек
Прогулочная тропа «К истокам» — проводится в сезон весна-лето-осень в хорошую погоду. В зимнее время года и в плохую погоду экскурсия не проводится, а заменяется на экскурсию по п. Пржевальскому с выходом к озеру Сапшо.
Туристы, прибывающие автобусом из Санкт-Петербурга или накануне, встречаются с экскурсоводом также на ж/д вокзале.
В случае отсутствия туристов из г. Санкт-Петербург, прибывающих поездом, экскурсии начинается с момента встречи гостей на ж/д. Размещение туристов осуществляется после экскурсий.
Порядок предоставления экскурсий может меняться при соблюдении объёма предоставляемых услуг.