Встретим вас на ж/д вокзале и сразу отправимся на экскурсию. Вы узнаете, почему Смоленск был назван именно так, как с городом связан Владимир Мономах, кто такие кривичи и какие знаменитые люди родились и выросли на этой земле.

Мы прикоснёмся к постройкам 12 века и осмотрим Смоленскую крепостную стену 16 века — крупнейшую из сохранившихся кирпичных крепостей. Во время прогулки будем рассказывать вам интересные легенды и погружать в тайны города. После экскурсии заселимся в отель и пообедаем.

Вечером поужинаем в видовом ресторане и попробуем блюда местной кухни.