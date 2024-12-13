Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право по внесению изменений в программу.
Проживание. Не включено в стоимость, оплачивается отдельно. Мы дадим рекомендации по проживанию после бронирования тура.
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, а также ужин в 1-й день в ресторане разносолов смоленской кухни. Меню заказное (организатор свяжется с вами для уточнения ваших предпочтений). Будем пробовать местную кухню и закуски. Мы обеспечим вас водой и смоленским травяным чаем в холодное время года.
Транспорт. На автомобиле бизнес-класса Toyota Camry/Ford Explorer.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Смоленщину
Встретим вас на ж/д вокзале и сразу отправимся на экскурсию. Вы узнаете, почему Смоленск был назван именно так, как с городом связан Владимир Мономах, кто такие кривичи и какие знаменитые люди родились и выросли на этой земле.
Мы прикоснёмся к постройкам 12 века и осмотрим Смоленскую крепостную стену 16 века — крупнейшую из сохранившихся кирпичных крепостей. Во время прогулки будем рассказывать вам интересные легенды и погружать в тайны города. После экскурсии заселимся в отель и пообедаем.
Вечером поужинаем в видовом ресторане и попробуем блюда местной кухни.
Хутор Флёново и посещение театра
После завтрака поедем на хутор Флёново, которое прозвали «русскими Афинами». Княгиня Мария Тенишева в 19 веке открыла здесь бесплатную аграрную школу для крестьян. А ещё в селе и окрестностях невероятно красивая природа, привлекающая сюда творческих людей. Художники, писатели, музыканты — кто только не приезжал во Флёново за вдохновением. Например, балет «Весна священная» И. Ф. Стравинский написал именно здесь, а Н. К. Рерих работал над убранством местного храма. Пообедаем вкуснейшими драниками и заглянем в музей «Русская Старина», где познакомимся с промыслами и ремёслами.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы пройтись по улочкам города и самостоятельно поужинать — мы подскажем лучшие рестораны. А затем мы вместе посетим Смоленский Камерный театр.
Музей-усадьба М.И. Глинки и Смоленская художественная галерея
Позавтракаем и поедем в село Новоспасское, на родину М. И. Глинки. Дорога займёт около 2 часов. По пути расскажем и про других знаменитых уроженцев Смоленска. Посетим музей-усадьбу композитора, увидим дуб, под которым М. И. Глинка создавал оперу «Руслан и Людмила» и заглянем в церковь, где венчались его родители.
Вернёмся в город и пообедаем в кафе «Русский двор». Затем отправимся в Смоленскую художественную галерею. Здесь собраны работы В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, В. А. Серова, И. Е. Репина и А. Н. Бенуа. Осмотрим коллекцию древнерусского искусства княгини М. К. Тенишевой, увидим иконы 15-19 веков и полюбуемся полотнами и скульптурами 20 века.
К 18:30 прибудем на ж/д вокзал. На этом наш тур завершён. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 000 ₽
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Что включено
- Питание по программе
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Билеты в театр
Что не входит в цену
- Билеты до Смоленска и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Алкогольные напитки за обедами и ужином