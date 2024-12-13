Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников

Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
В индивидуальном туре вы увидите главные достопримечательности Смоленска, полюбуетесь раскидистым дубом, под которым М. И. Глинка писал оперу «Руслан и Людмила», и пройдётесь по селу Флёново, где любили отдыхать знаменитые
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писатели, музыканты и художники. Мы и сами приобщимся к искусству: посетим спектакль в Смоленском Камерном театре и художественную галерею, где собраны уникальные полотна знаменитых живописцев, вроде А. Н. Бенуа, В. А. Серова и И. Е. Репина. А ещё насладимся блюдами местной кухни — городу есть чем удивить даже взыскательных гурманов!

Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников
Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников
Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право по внесению изменений в программу.

Проживание. Не включено в стоимость, оплачивается отдельно. Мы дадим рекомендации по проживанию после бронирования тура.

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, а также ужин в 1-й день в ресторане разносолов смоленской кухни. Меню заказное (организатор свяжется с вами для уточнения ваших предпочтений). Будем пробовать местную кухню и закуски. Мы обеспечим вас водой и смоленским травяным чаем в холодное время года.

Транспорт. На автомобиле бизнес-класса Toyota Camry/Ford Explorer.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Смоленщину

Встретим вас на ж/д вокзале и сразу отправимся на экскурсию. Вы узнаете, почему Смоленск был назван именно так, как с городом связан Владимир Мономах, кто такие кривичи и какие знаменитые люди родились и выросли на этой земле.

Мы прикоснёмся к постройкам 12 века и осмотрим Смоленскую крепостную стену 16 века — крупнейшую из сохранившихся кирпичных крепостей. Во время прогулки будем рассказывать вам интересные легенды и погружать в тайны города. После экскурсии заселимся в отель и пообедаем.

Вечером поужинаем в видовом ресторане и попробуем блюда местной кухни.

Добро пожаловать на СмоленщинуДобро пожаловать на СмоленщинуДобро пожаловать на СмоленщинуДобро пожаловать на Смоленщину
2 день

Хутор Флёново и посещение театра

После завтрака поедем на хутор Флёново, которое прозвали «русскими Афинами». Княгиня Мария Тенишева в 19 веке открыла здесь бесплатную аграрную школу для крестьян. А ещё в селе и окрестностях невероятно красивая природа, привлекающая сюда творческих людей. Художники, писатели, музыканты — кто только не приезжал во Флёново за вдохновением. Например, балет «Весна священная» И. Ф. Стравинский написал именно здесь, а Н. К. Рерих работал над убранством местного храма. Пообедаем вкуснейшими драниками и заглянем в музей «Русская Старина», где познакомимся с промыслами и ремёслами.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы пройтись по улочкам города и самостоятельно поужинать — мы подскажем лучшие рестораны. А затем мы вместе посетим Смоленский Камерный театр.

Хутор Флёново и посещение театраХутор Флёново и посещение театраХутор Флёново и посещение театраХутор Флёново и посещение театраХутор Флёново и посещение театраХутор Флёново и посещение театра
3 день

Музей-усадьба М.И. Глинки и Смоленская художественная галерея

Позавтракаем и поедем в село Новоспасское, на родину М. И. Глинки. Дорога займёт около 2 часов. По пути расскажем и про других знаменитых уроженцев Смоленска. Посетим музей-усадьбу композитора, увидим дуб, под которым М. И. Глинка создавал оперу «Руслан и Людмила» и заглянем в церковь, где венчались его родители.

Вернёмся в город и пообедаем в кафе «Русский двор». Затем отправимся в Смоленскую художественную галерею. Здесь собраны работы В. А. Тропинина, И. К. Айвазовского, А. И. Куинджи, В. А. Серова, И. Е. Репина и А. Н. Бенуа. Осмотрим коллекцию древнерусского искусства княгини М. К. Тенишевой, увидим иконы 15-19 веков и полюбуемся полотнами и скульптурами 20 века.

К 18:30 прибудем на ж/д вокзал. На этом наш тур завершён. До новых встреч!

Музей-усадьба М.И. Глинки и Смоленская художественная галереяМузей-усадьба М.И. Глинки и Смоленская художественная галереяМузей-усадьба М.И. Глинки и Смоленская художественная галереяМузей-усадьба М.И. Глинки и Смоленская художественная галерея

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Билеты в театр
Что не входит в цену
  • Билеты до Смоленска и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Алкогольные напитки за обедами и ужином
Где начинаем и завершаем?
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
Завершение: Смоленск, ж/д вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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