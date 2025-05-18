Найдено 3 тура в категории « От ж/д вокзала » в Смоленске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «От ж/д вокзала»

Туры в Смоленске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Смоленска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май