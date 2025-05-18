На недельку в Беларусь: всё главное, малоизведанное и аппетитное от Орши до Несвижа
Изучить города и глубинку, перепробовать блюда и напитки, расслабиться в бассейне и бане на дровах
Начало: Ж/д вокзал Смоленска, 14:00
18 мая в 14:00
1 июн в 14:00
94 500 ₽ за человека
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Сделать обережную куклу, побывать на театральном обеде и привезти из тура качественные снимки
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
11 апр в 08:00
6 июн в 08:00
33 000 ₽ за человека
Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников
Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
35 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «От ж/д вокзала»
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Туры в Смоленске с отправлением (стартом) с Ж/Д вокзала Смоленска, гид встретит вас и группу на этой общей точке сбора. Цены на 2025 от 33000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май