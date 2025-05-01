В Беларусь на майские: визитные карточки, глубинка, гастрономия и отдых в агроусадьбе с баней
Увидеть всё от Орши до Несвижа, пройти мастер-классы, погрузиться в историю, кухню и производства
Начало: Ж/д вокзал Смоленска, 14:00
1 мая в 14:00
92 000 ₽ за человека
Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников
Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
35 000 ₽ за всё до 2 чел.
На недельку в Беларусь: всё главное, малоизведанное и аппетитное от Орши до Несвижа
Изучить города и глубинку, перепробовать блюда и напитки, расслабиться в бассейне и бане на дровах
Начало: Ж/д вокзал Смоленска, 14:00
18 мая в 14:00
1 июн в 14:00
94 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «История и архитектура»
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