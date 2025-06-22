Сейчас в Смоленске в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 тура от 22 900 до 49 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5