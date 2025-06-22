Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской. Летний тур
Начало: Смоленская область, Вязьма
«Экскурсовод с табличкой «Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской»»
18 июл в 10:00
8 авг в 10:00
от 22 900 ₽ за человека
Усадьбы и Судьбы Земли Смоленской. Осенне-зимний тур
Начало: Смоленская область, Вязьма
«Затем вас ждут живописные усадьбы Твардовского, Глинки и Талашкино, где оживают страницы русской литературы и музыки»
3 окт в 10:00
24 окт в 10:00
от 22 900 ₽ за человека
-
10%
Откройте культурный Смоленск: усадьбы, театр и уникальные полотна художников
Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
«Посетим музей-усадьбу композитора, увидим дуб, под которым М»
11 июл в 11:00
25 июл в 11:00
49 500 ₽
55 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия22 июня 2025Все рассчитано до 5 минут, нигде не ждали, кормления на высоте (худеем после поездки), экскурсоводы высокого уровня…
- ААнна8 мая 2025Прекрасная организация подбора и бронирования, спасибо сотрудникам!
- ААлла6 мая 2025Оперативная связь, быстрое решение возникающих вопросов, доброжелательность. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Усадьбы и дворцы»
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