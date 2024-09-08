3 дня
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Сделать обережную куклу, побывать на театральном обеде и привезти из тура качественные снимки
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
«В стоимость включены завтраки и обеды, а также ужин в 1-й день в ресторане разносолов смоленской кухни»
8 окт в 08:00
11 окт в 08:00
49 000₽ за человека
3 дня
Смоленск культурный: прогулки по усадьбам, посещение театра и художественной галереи
Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
«А ещё насладимся блюдами местной кухни — городу есть чем удивить даже взыскательных гурманов»
11 окт в 08:00
18 окт в 08:00
35 000₽ за человека
3 дня
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Начало: Смоленск
«Обед, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеты»
27 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина8 сентября 2024Давно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбрать отель предпочитаемой категории порадовала,
- ММарина8 сентября 2024Организация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. Спасибо.
- ААнастасия6 мая 2024Волшебное путешествие по древнему русскому городу! Остались очень довольны, насыщенная программа, но без перегруза. Ярко и динамично, профессиональные экскурсоводы. Все
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит тур в Смоленске в сентябре 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 17 100 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Смоленска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024