Гастрономические туры Смоленска

Найдено 3 тура в категории «Гастрономические» в Смоленске, цены от 17 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
На автобусе
3 дня
Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
Сделать обережную куклу, побывать на театральном обеде и привезти из тура качественные снимки
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
«В стоимость включены завтраки и обеды, а также ужин в 1-й день в ресторане разносолов смоленской кухни»
8 окт в 08:00
11 окт в 08:00
49 000 за человека
Смоленск культурный: прогулки по усадьбам, посещение театра и художественной галереи
На машине
3 дня
Смоленск культурный: прогулки по усадьбам, посещение театра и художественной галереи
Побывать на родине М.И. Глинки, отведать смоленскую кухню и погулять по хутору Флёново
Начало: Смоленск, ж/д вокзал, 11:30
«А ещё насладимся блюдами местной кухни — городу есть чем удивить даже взыскательных гурманов»
11 окт в 08:00
18 окт в 08:00
35 000 за человека
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Начало: Смоленск
«Обед, а на десерт – вкуснейшие смоленские конфеты»
27 сен в 10:00
11 окт в 10:00
от 17 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    8 сентября 2024
    Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
    Давно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбрать отель предпочитаемой категории порадовала,
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    Мегаполис5* был очень комфортным и гостеприимным. Экскурсии дали возможность узнать много нового, даже об известных личностях и событиях. Просто восхитил экскурсовод, сопровождавший группу по области, его рассказы о Пржевальском, Тенишевой и других известных личностях пробудили чувство гордости и побудили уже дома покопаться в исторических документах и биографиях. Замечательная природа и прекрасная погода дополнили удовольствие. Организация самой поездки тоже была на хорошем уровне. В самом городе есть несколько интересных объектов, среди них великолепная картинная галерея, в которую я сходила самостоятельно. К сожалению, гастрономическая часть себя не оправдала. Питание было неплохим, но рассчитывать на изыски или интересные необычные блюда не стоит. Эту часть я бы даже не упоминала в названии, чтобы не плодить неоправданные ожидания.

    Давно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбратьДавно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбратьДавно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбратьДавно хотела побывать в Смоленске, сделала себе подарок на день рождения и не пожалела. Возможность выбрать
  • М
    Марина
    8 сентября 2024
    Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
    Организация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. Спасибо.
    Организация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. СпасибоОрганизация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. СпасибоОрганизация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. СпасибоОрганизация поездки хорошая. Своевременное оповещение, полезные рекомендации. Спасибо
  • А
    Анастасия
    6 мая 2024
    Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
    Волшебное путешествие по древнему русскому городу! Остались очень довольны, насыщенная программа, но без перегруза. Ярко и динамично, профессиональные экскурсоводы. Все
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    организовано отлично. Особая изюминка тура — дегустация местных гастрономических изысков. Нигде в другом месте не попробовать конфекты или смокву. Смоленск очаровал нас своей особой историей и уникальной атмосферой. Экскурсии в усадьбу Пржевальского, хутор Загорье и во Фленово подарили очень много ярких впечатлений. Спасибо огромное организаторам и экскурсоводам!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Гастрономические»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гостеприимный Смоленск: прогулки по городу с фотографом, мастер-класс, дегустация
  2. Смоленск культурный: прогулки по усадьбам, посещение театра и художественной галереи
  3. Посиделки по-смоленски. Путешествие с гастрономическими удовольствиями
Сколько стоит тур в Смоленске в сентябре 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 17 100 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Смоленска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2024
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