11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 11 500 ₽ за человека
Смоленские рубежи
Начало: Москва
25 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 11 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия22 июня 2025Все рассчитано до 5 минут, нигде не ждали, кормления на высоте (худеем после поездки), экскурсоводы высокого уровня…
- ППетри17 июня 2025Гид Ольга и водитель Илья на мерседесе 410, очень терпеливые и адекватные сопровождающие. Понравилась их работа.
- ННаталья21 мая 2025Хороший тур-гид. Хорошо поданная путевая информация и организация мероприятий в поездке.
- ННаталья13 мая 2025Все понравилось.
- ААнна8 мая 2025Прекрасная организация подбора и бронирования, спасибо сотрудникам!
- ААлла6 мая 2025Оперативная связь, быстрое решение возникающих вопросов, доброжелательность. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «2-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Смоленске в июле 2025
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