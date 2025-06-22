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Двухдневные экскурсионные туры Смоленска

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Смоленске, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Посиделки по-смоленски. Осенне-зимние выходные с гастрономическими удовольствиями
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Посиделки по-смоленски. Осенне-зимние выходные с гастрономическими удовольствиями
Начало: Смоленск
11 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 11 500 ₽ за человека
Смоленские рубежи
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Смоленские рубежи
Начало: Москва
25 июл в 10:00
15 авг в 10:00
от 13 900 ₽ за человека
Посиделки по-смоленски. Выходные с гастрономическими удовольствиями
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Посиделки по-смоленски. Выходные с гастрономическими удовольствиями
Начало: Смоленск
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
от 11 500 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «2-дневные туры»

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  1. Посиделки по-смоленски. Осенне-зимние выходные с гастрономическими удовольствиями
  2. Смоленские рубежи
  3. Посиделки по-смоленски. Выходные с гастрономическими удовольствиями
Сколько стоит тур в Смоленске в июле 2025
Сейчас в Смоленске в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 11 500 до 13 900. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Смоленске на 2025 год по теме «2-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 11500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь