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Агурские водопады и гора Ахун

4
4 отзыва
Татьяна С.
Татьяна С. – Гид из Сочи
На автомобиле 🚘 мы поедем на самую высокую гору в центральной части Сочи — гору Ахун.

Весь путь вас будут сопровождать потрясающие виды на красоты моря 🌊 и гор ⛰️.

С высоты птичьего полета, на башне, построенной по приказу Сталина вы полюбуетесь белоснежными горными вершинами главного Кавказского хребта и бескрайней далью Черного моря.

После мы спустимся в живописные ущелья, где вы увидите красивейшие 🤩 агурские водопады.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Агурские водопады и гора Ахун
Агурские водопады и гора Ахун

Что вы увидите

  • Гора Ахун
  • Смотровая башня Сталина
  • Чёртова купель
  • Агурские водопады
  • Скала Прометея
Экскурсия для ценителей природных красотПутешествие начинается с посещения самой высокой точки приморской части города. По пути на гору вас будут преследовать потрясающего вида красоты моря 🌊 и гор ⛰️. Но это будет лишь отправной точкой для впечатлений этого дня.
Поднявшись на гору вам просто необходимо попасть на 30-метровую башню, с которой открываются незабываемые виды на город 🏙️, море и горы. С высоты птичьего полета, вы полюбуетесь белоснежными горными вершинами главного Кавказского хребта и бескрайней далью Чёрного моря.
А во второй части экскурсии 🧭 вы опуститесь в живописное ущелье, где вас ждут красивейшие 🤩 водопады. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную, треккинговую обувь, одежду по погоде, возьмите воду и перекус.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода и пр. )
Начало
🚩 Мы заберем вас из отеля в Сочи или Адлере
Место завершения
🏁 Ваш отель
Агурские водопады и гора Ахун
Агурские водопады и гора Ахун
Агурские водопады и гора Ахун
Агурские водопады и гора Ахун

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна С.
Татьяна С.
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4 отзыва оставили туристы

Татьяна С. проводит ещё 5 экскурсий

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