27 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Идеальный маршрут для начинающих

Наш старт — у санатория «Мацеста»: это место входит в Большой Сочи, сюда легко добраться разными способами. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. Первая остановка — минеральный источник Мацесты, где вы узнаете о возникновении и развитии курорта. После небольшого подъема (30 минут) мы выйдем к Орлиным скалам и статуе Прометея. Я расскажу связанную с ней легенду и угощу вас ароматным чаем. Затем спустимся в долину реки Агура, любуясь водопадами. А в финальной части преодолеем тропу, вырубленную в скале в начале 20 века.

Лес и горы: 5 часов наедине с природой

Типичная растительность Сочи — это не пальмы 🌴 в городе. В нашем походе вы полюбуетесь первозданными пейзажами края, вдоволь подышите свежим воздухом. Всю дорогу нас будут сопровождать впечатляющие виды: панорамы моря 🌊, вершины Главного Кавказского хребта, каньоны и каскад Агурских водопадов, достигающих 20 метров в высоту. Летом водопады пересыхают, но места все равно дивные, и можно искупаться в небольшом озере.

Наш поход закончится на остановке общественного транспорта «Зеленая роща».

Кому подойдет поход

Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 8-10 лет)

Организационные детали