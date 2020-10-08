27 отзывов оставили туристы

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В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам

Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи

5
27 отзывов
Роман
Роман – Гид из Сочи
Этот природный маршрут появился в Сочи первым и радует путешественников уже 100 лет.

Я с радостью стану вашим проводником по его тропам: покажу красивейшие 🤩 уголки природы и ракурсы для фото, расскажу о флоре края и о развитии курорта.

За 5 часов вы вдоволь насладитесь воздухом, прохладой воды и видами!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 3 000 ₽ за экскурсию

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В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам

Что вас ожидает

Идеальный маршрут для начинающих
Наш старт — у санатория «Мацеста»: это место входит в Большой Сочи, сюда легко добраться разными способами. Дружеское приключение начнется со знакомства с правилами безопасности. Первая остановка — минеральный источник Мацесты, где вы узнаете о возникновении и развитии курорта. После небольшого подъема (30 минут) мы выйдем к Орлиным скалам и статуе Прометея. Я расскажу связанную с ней легенду и угощу вас ароматным чаем. Затем спустимся в долину реки Агура, любуясь водопадами. А в финальной части преодолеем тропу, вырубленную в скале в начале 20 века.

Лес и горы: 5 часов наедине с природой
Типичная растительность Сочи — это не пальмы 🌴 в городе. В нашем походе вы полюбуетесь первозданными пейзажами края, вдоволь подышите свежим воздухом. Всю дорогу нас будут сопровождать впечатляющие виды: панорамы моря 🌊, вершины Главного Кавказского хребта, каньоны и каскад Агурских водопадов, достигающих 20 метров в высоту. Летом водопады пересыхают, но места все равно дивные, и можно искупаться в небольшом озере.
Наш поход закончится на остановке общественного транспорта «Зеленая роща».

Кому подойдет поход

Активным путешественникам без медицинских противопоказаний (взрослым и детям от 8-10 лет)

Организационные детали

  • Все входные билеты 🎫 включены стоимость
  • Для участия в походе вам потребуется: удобная закрытая обувь на жесткой подошве; одежда по погоде; 1 литр воды и перекус
  • На маршруте находятся два кафе (на Орлиных скалах и в конце пути ресторан «Кавказский аул»). Питание в них по желанию и в стоимость не входит.
Начало и место завершения
🚩 на автобусной остановке «Старая Мацеста»
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Добрый день, уважаемые гости и жители города-курорта Сочи! Меня зовут Роман. В этом городе я живу с 2013 года. Желание переехать сюда появилось после первого посещения Сочи. Это была любовь с первого взгляда. Мое увлечение туризмом, начавшееся в институте, который я окончил по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», привело меня на курсы инструкторов. Потом окончил курсы экскурсоводов. Сейчас я постоянно живу в Сочи и изучаю историю и развитие города как курорта.
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27 отзывов оставили туристы

8 октября 2020
Провели прекрасно время на экскурсии. Маршрут интересен и продуман для полного погружения в природу города Сочи. Благодарны Роману за хорошую компанию, интересные истории и легенды края. Очень вежливый, любезный и приятный в общении человек. Рекомендую.
6 октября 2020
Экскурсия очень понравилась. Интересно, красивая природа, запоминающаяся. Маршрут не очень сложный. Девочка 8 лет легко прошла весь путь. Кого интересуют походы и природа - рекомендую !
6 октября 2020
Отличный маршрут и отличный гид!!! Я получила огромное удовольствие от необыкновенно красивых видов и потрясающее настроение от общения с Романом. По моей просьбе, мы прошли маршрут в достаточно быстром темпе, это было здорово!!! Я узнала много нового об истории региона, а главное - Роман так увлекательно рассказывает чудесные местные легенды, просто восторг! Поддерживаю оценку ниже: Роман - экскурсовод на 10 звёзд из 5! Очень рекомендую!!!
3 октября 2020
Отличная экскурсия для любителей активного отдыха. Потрясающе красивые виды, приятная нагрузка, интересный рассказ гида. Роман интересный собеседник, внимательный и профессиональный гид, узнали много нового о Сочи, пятичасовая прогулка прошла как один миг. Очень рекомендую!!! Спасибо Роману за отличный день и прекрасное настроение!
Вероника
28 сентября 2020
Великолепно продуманная экскурсия, очень приятная нагрузка, в пути открываются прекрасные виды на природу в ее первозданном виде, Роман интересный и совершенно ненавязчивый рассказчик, с которым приятно вести беседу. Благодарю за экскурсию и очень рекомендую!
21 сентября 2020
Огромное спасибо Роману за экскурсию! Очень грамотно составлен маршрут. Мы узнали много нового и интересного об истории и природе края. Роман очень внимательный и квалифицированный гид. Обязательно рекомендую этот увлекательный поход для всех, кто желает прогуляться по скалам, лесам и ущельям и готов к умеренной физической нагрузке. Удобная обувь обязательна.
7 сентября 2020
Экскурсия очень понравилась, Роман интересно и увлекательно рассказывал особенности и легенды местности, 4 часа прошли незаметно, погружение полноценное. Рекомендую!
7 сентября 2020
Отличный вид досуга, гид Роман отлично рассказал историю Мацесты, откуда был старт пешей прогулки, всячески помогал на подъеме и спуске, показал отличные места для фото. Рекомендую для активного отдыха если надоел пляжный.
6 сентября 2020
Очень красивые виды! Необычный формат экскурсии, мы раньше не были на таких! Спасибо Роману за интересную и познавательную информацию! Если охарактеризовать двумя словами: душевно и очень красиво!
29 августа 2020
Отличная экскурсия для всех любителей активного отдыха и пешего туризма. Роман - экскурсовод на 10 звёзд из 5: заботится о комфорте и беспокоится о самочувствии на протяжении всего маршрута. По нашей просьбе провел по всем интересным местам вдоль маршрута, рассказал и показал всю красоту местной природы. Мы посетили Прометея и Фортуну, посмотрели на гору Ахун с Орлиных скал. Агурские водопады и река Агура в это время пересохли, но благодаря этому мы смогли посмотреть водоскаты и гроты, где встретили местных обитателей - летучих мышей (в грот с мышами попросились сами). В пути делали небольшие привалы для отдыха и перекуса. После экскурсии вернулись уставшие и жутко довольные, хватило сил на этот комментарий и... всё.
27 августа 2020
Очень понравилась экскурсия, которую провёл Роман. Это даже скорее не экскурсия, а пешая прогулка по прекраснейшим местам с великолепными пейзажами, сопровождающаяся уместными рассказами и комментариями от Романа:) Хотим ещё раз выразить огромную благодарность Роману и пожелать всяческих успехов в его деятельности, это у него прекрасно получается:) Для тех, кто думает, пойти ли в мини-поход с Романом, однозначно - да, очень советуем:)
21 августа 2020
Экскурсия очень понравилась, Роман интересно и доступно даёт информацию. Прекрасный маршрут, во время подъёма делали остановки для отдыха. Незабываемые виды, отличные фото.
Екатерина
18 августа 2020
Очень круто! Виды потрясающие! Аж дух Захватывает! Проверили себя на прочность😁-справились!😂 Роман-общительный, располагающий к себе, очень интересный собеседник. Рекомендую!
9 августа 2020
Роман - опытный и подготовленный гид, знания очень широкие. Чувствовалась забота и адаптация экскурсии под участников. Виды изумительные. Хорошая физическая нагрузка. Спасибо большое!!! Рекомендую всем, кто хочет получить эстетическое удовольствие и слегка нагрузиться.
8 августа 2020
Спасибо огромное Роману за экскурсию!!!Очень интересный рассказ и очень красивый маршрут!Спасибо огромное!
Ещё 12 отзывов

Роман проводит ещё 1 экскурсию

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