1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Популярное предложение
Волшебная Рица: нельзя не влюбиться! Поездка в мини-группе
Путешествие в мини-группе до 6 человек к озеру Рица и другим живописным местам Абхазии. Уникальные виды и исторические места ждут вас
Начало: По вашему месту проживания
«Сделаем следующие остановки:— водопад «Девичьи слезы»— подвесной мост через реку Бзыбь— Голубое озеро— самшитовая роща— Юпшарский каньон (Каменный мешок)— водопад «Мужские слезы»— живописое слияние двух рек— Чабгарский карниз»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Золотая коллекция Абхазии - экскурсия из Сочи на микроавтобусе
В группе до 18 человек вы посетите визитные карточки Абхазии: лазурные озёра, водопады, ущелья и тропические парки. Насладитесь природой и историей региона
Начало: На остановках по центральным улицам Сочи, Адлера и...
«Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
13 часов
«Сокровище Апсны»: путешествие по Золотому кольцу Абхазии
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: горы, озёра и древние храмы ждут вас на экскурсии «Сокровище Апсны»
Начало: От ближайшей к вам остановки
«Водопады «Девичьи слёзы» — романтичное место, связанное с легендой о трагической любви (осмотр из автобуса)»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
«Слиться с природой у водопада Кейва»
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Сочи)
Откройте для себя красоты Абхазии: Озеро Рица, Новоафонский монастырь, каньоны и водопады. Погрузитесь в атмосферу Кавказа
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общественног...
«Также при желании мы можем дополнительно посетить Молочный водопад, подняться на смотровые площадки или заехать на дачу Сталина»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
1 750₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
«Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«Далее мы отправимся к Агурским водопадам и одноименному ущелью»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
«Первый водопад на вашем пути — широкий каскад струящихся потоков, и правда похожих на кристальные слезы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
Фотопутешествие: Сочинский национальный парк и водопады
Получите незабываемые впечатления от прогулки по Сочинскому национальному парку с профессиональными фото ваших моментов
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Вы посетите заповедный реликтовый лес, полюбуетесь живописными Змейковскими водопадами и увидите, как в долине между Кавказских гор растет самый северный в мире чай»
12 июня в 17:00
13 июня в 17:00
105559 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
«Мы постоим у 72-метрового Гегского водопада и посмотрим на озеро Рица с дивного ракурса вдали от туристических автобусов»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путь к вершинам «Розы Хутор»: лучшие панорамные виды Сочи
Поднимитесь на вершины Сочи и насладитесь уникальными панорамными видами. Посетите Скайпарк, Роза Хутор и культурный центр «Галактика»
Начало: ваш отель, санаторий, гостевой дом от Дагомыса до ...
«Я проведу вас с гондольной канатной дороги к новому парку водопадов «Менделиха», где, по легенде, затерялся клад с реликвиями «Золото Кубанской Рады»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
14 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
«Стены каньона увиты шторами плюща, река за многие годы упорного труда выточила из мягких пород извилистый лабиринт с порогами и невысокими водопадами»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
«После мы отправимся в природный комплекс водопадов — в зависимости от времени года посетим 5-7 из них»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
«Наш путь пройдет по руслу красивейшего древнего ущелья, в глубине которого притаился водопад с прозрачно-бирюзовой купелью»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Гагра и озеро Рица: эксклюзивное путешествие из Сочи
Исследуйте живописные уголки Абхазии: от культурных памятников до природных чудес в уютной индивидуальной обстановке
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
«По пути мы заедем к водопадам — вы полюбуетесь брызгами Молочного и поймете, чем отличаются Мужские и Девичьи слезы»
9 июня в 05:00
10 июня в 05:00
от 1290011 610₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
«А также полюбуетесь одноименными водопадами и заглянете в Чертову купель»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
«Вниз к водопадам по скальной тропе»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путеводитель по Абхазии: от Адлера до духовных святынь
Вас ждет увлекательное путешествие по Абхазии, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Начало: В Адлере (Сириус) Олимпийский парк
«Озеро Рица и его живописные окрестности — вы увидите водопады Мужские и Девичьи слезы, оцените величественный Юпшарский каньон и насладитесь панорамой Голубого озера»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
«А также посетите грот Прометея, увидите дивный водопад и горное озеро, прикоснётесь к фрагментам мезозоя в Чертовой купели»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
4.5 часа
Чайные плантации, водопады и термы Сочи: погружение в природу
Поднимитесь выше облаков, насладитесь красотой чайных плантаций, водопадов и термальных источников в Сочи
Начало: В микрорайоне Новая Мацеста
«В нашей программе — Змейковские водопады, чайные плантации, вершина горы Большой Ахун и термальный сероводородный источник у её подножия»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
1450013 775₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
«Мы проедем через сказочное Ахштырское ущелье, изучим утопающие в зелени каньоны и, конечно, полюбуемся сочинскими водопадами»
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Большая экскурсия по окрестностям Сочи
Откройте все красоты «русской Швейцарии»: горнолыжный курорт Роза Хутор, минеральные источники и Олимпийский парк
Начало: Адлерский район или Сириус
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
130009 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
«Затем спустимся в долину реки Агура, любуясь водопадами»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ваш идеальный день в Сочи: экскурсия-конструктор
Откройте для себя Сочи по-новому с экскурсией, которая учитывает все ваши пожелания и интересы
Начало: У вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«От Красной Поляны до Чёрного моря: мы поднимемся к заснеженным пикам кавказских гор и погуляем по парку водопадов Менделиха на высоте 2 тысячи метров»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
«Вы отправитесь на прогулку по живописному Агурскому ущелью, которое славится своими водопадами и расположено совсем недалеко от города»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
«Легендарный каскад «33 водопада»»
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
6 часов
Сочи: фотосессия у исторических достопримечательностей
Получите уникальные фотографии с исторических мест Сочи, сделанные на iPhone 14 Pro, и незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
«Змейковские водопады: вас ждёт небольшая прогулка по реликтовому лесу к каскаду водопадов, через буковый лес, усеянный папоротниками»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Многоликий Сочи: главное за день
За несколько часов вы осмотрите неизведанные достопримечательности Сочи, познакомитесь с историей города и его традициями. Интересные факты и легенды ждут вас
Начало: место вашего проживания
«Следующей остановкой станет знаменитый Ореховский водопад, один из самых красивых в Сочи»
13 июня в 12:00
15 июня в 06:00
11 735₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Чары Абхазии (из Сочи): индивидуальная экскурсия
Абхазия круглый год прекрасна! Под снежным одеялом или в зелени - вы влюбитесь в эту страну. Курортные городки, озеро Рица, Новый Афон и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном вам месте до Центрального Сочи
«Я раскрою легенды водопадов Мужские и Девичьи слёзы, а у Голубого озера расскажу о его необычном цвете»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
«Мы изучим местные природные жемчужины — водопад Девичьи слезы, нарзанный источник Чвижепсе, ущелье Ахцу и долину горной реки Мзымта»
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
«Поднимемся в горы, прокатимся вдоль бурных рек и по сказочному лесу, найдём водопады и родник»
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
«Затем спустимся в Агурское ущелье со знаменитыми водопадами»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
«Прогулка к Змейковским водопадам»
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5 часов
Удивительные окрестности Сочи на авто
Чайные плантации, водопады, старинный замок и сероводородные источники за 1 день
Начало: У ж/д станции Мацеста
«Змейковские водопады с кристально чистой водой, где мы покормим дикую форель»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1200011 400₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
9 часов
Незабываемое путешествие в Абхазию в мини-группе
Гагра, озеро Рица, водопады, завораживающая дорога и рассказы о крае от абхазца
Начало: В Олимпийском парке или по договоренности
«Голубое озеро, водопады Девичьи и Мужские слёзы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
28002 240₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
«Со смотровой площадки в ущелье смельчаки смогут прокатиться над водопадом»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
«Кейву — один из красивейших водопадов Сочи»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Начало: В пгт. Сириус
«Эту и другие легенды вы услышите в путешествии к 33 водопадам»
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
«Путь к водопаду лежит через живописный лес и вдоль русла реки Бзогу»
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
«Ореховский водопад и живописная тропа»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
«Через узкую теснину Агура падает небольшим водопадом в эту чашу»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Знакомый незнакомый Сочи
Побывать на чайных плантациях, среди горных водопадов и в замке с привидениями
Начало: В районе Мацеста
«Покажу вам места, где вы сможете искупаться в кристально чистых водах водопада и покорить дикую форель, резвящуюся в струях горной реки»
13 июня в 11:00
18 июня в 11:00
67006 365₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Едем на горное озеро Рица из Сочи
Юпшарский каньон, водопады, самшитовая роща, Гагра и другие красоты Абхазии
«Отправимся через Юпшарский каньон, водопады, самшитовую рощу и Голубое озеро к жемчужине Абхазии — Рице»
Завтра в 05:00
9 июня в 05:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
«В программе — прогулка по мелководью, плавание в купелях, спуски по верёвкам с Агурских водопадов»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Ущелье «Пасть дракона», легкий треккинг и панорамы Красной поляны
Насладиться красотой природы в компании геолога
«Водопад и ущелье «Пасть дракона»»
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Неделю назад состоялась экскурсия «Знакомый незнакомый Сочи» Её мне проводил гид Роман. Крайне интересный и располагающийся к себе человек, с ним
- ААнастасия5 июня 2024Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
- NNatalia5 июня 2024Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не пожалели! Утром, согласно графику, водитель, он же экскурсовод, забрал нас практически от дома…
- ААлина5 июня 2024Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Замечательно провели время! Светлана - профессиональный гид, мы получили много информации о Сочи и Адлере, Красной поляне, Розе Хутор, Эсте Садок
- ААнастасия5 июня 2024Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
- ННаталья5 июня 2024Гид Гаик - супер! Отлично спланировал маршрут, интересно все рассказывал. Было весело, красиво - день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендую вам покататься по Абхазии именно с этим гидом!
- ВВалерия4 июня 2024Благодарим за насыщенную экскурсию, всем советуем! Нас ездила группа 4 молодых ребят, гид Гайк оочень интересно рассказывал все особенности и традиции Абхазии, время пролетело незаметно, узнали много нового! Советуем, спасибо Гайку за проведенную экскурсию!
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Водопады»
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