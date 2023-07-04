Это путешествие откроет для вас Сочи, в который невозможно не влюбиться! За 3 часа мы охватим главное — от природных красот до современной жизни города. Вы очаруетесь южной природой у Змейковского водопада, оцените архитектуру заброшенного ресторана «Ахун», исследуете туристические уголки города и с моей помощью изучите интереснейшие главы сочинской истории.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка к Змейковским водопадам

Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых и примечательных природных уголков Сочи — Змейковским водопадам. А затем посетим чайные плантации на Мацесте, где вы сможете понаблюдать, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустировать его.

Панорама и тайны горы Ахун

Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун. Здесь вы откроете для себя великолепный вид на сочинское взморье, пейзажи с изумрудны долинами и главными вершинами кавказского хребта. В хорошую погоду можно разглядеть гору «Фишт» и даже Турецкий берег. Мы подойдём к знаменитой ахунской башне, которая временно находится на реконструкции. Вы услышите о трагической судьбе её архитектора — С. И. Воробьева, и узнаете, почему башня чаще стоит закрытой, чем дарит свои виды всем желающим. Прогуляемся по Ахунскому хребту и заглянем в его самые тайные уголки.

Всё, что нельзя пропустить в Сочи

В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».

Организационные детали