Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
Экспресс-экскурсия к Змейковскому водопаду, горе Ахун и главным символам города
5
90 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Это путешествие откроет для вас Сочи, в который невозможно не влюбиться! За 3 часа мы охватим главное — от природных красот до современной жизни города.
Вы очаруетесь южной природой у Змейковского водопада, оцените архитектуру заброшенного ресторана «Ахун», исследуете туристические уголки города и с моей помощью изучите интереснейшие главы сочинской истории.
Ближайшие даты:
21 окт
23 окт
25 окт
26 окт
28 окт
29 окт
30 окт
Ещё даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка к Змейковским водопадам
Первым делом мы отправимся к одному из самых красивых и примечательных природных уголков Сочи — Змейковским водопадам. А затем посетим чайные плантации на Мацесте, где вы сможете понаблюдать, как выращивают самый северный чай в мире, и продегустировать его.
Панорама и тайны горы Ахун
Затем мы отправимся на самую знаковую и главную достопримечательность центрального Сочи — гору Ахун. Здесь вы откроете для себя великолепный вид на сочинское взморье, пейзажи с изумрудны долинами и главными вершинами кавказского хребта. В хорошую погоду можно разглядеть гору «Фишт» и даже Турецкий берег. Мы подойдём к знаменитой ахунской башне, которая временно находится на реконструкции. Вы услышите о трагической судьбе её архитектора — С. И. Воробьева, и узнаете, почему башня чаще стоит закрытой, чем дарит свои виды всем желающим. Прогуляемся по Ахунскому хребту и заглянем в его самые тайные уголки.
Всё, что нельзя пропустить в Сочи
В лучах заходящего солнца мы окажемся в центре современного Сочи: прогуляемся по исторической улице Навагинской и превосходному променаду, засаженному камфорными дубами, пальмами-вашингтониями и розами. Заглянем выпить кофе в знаковую кофейню «у негра». Следом прокатимся до Северного мола Морпорта, откуда вы полюбуетесь открыточным видом на здание морского вокзала. А в заключение рассмотрим руины первой сочинской крепости — форта Александрии — и по историческому бульвару дойдем до Зимнего театра, где проходит знаменитый фестиваль «Кинотавр».
Организационные детали
Дополнительные расходы: перекус и кофе в кофейне, вход к Змейковским водопадам — 200 руб. /чел., колесо обозрения — 600 руб. /чел.
Я могу забрать вас от вашего места проживания, если оно находится в центре Сочи (между Мамайкой и Мацестой).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у ж/д вокзала Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 1349 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Антон, я гид, переводчик, журналист, историк и педагог. Родился и живу в Сочи, поэтому смогу рассказать вам самые интересные факты о нашем южном крае.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 90 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
86
4
3
3
–
2
–
1
1
Фотографии от путешественников
И
Иван
4 июля 2023
Брали экскурсию по вечернему Сочи 17.06.2023 г. Все очень понравилось, прекрасное изложение интересных фактов, истории и городе, комфортный автомобиль с кондиционером, спасибо Антону. Сочи вечером великолепен. Также понравилось посещение заброшек- дачи Квитко и ресторана Ахун на одноименной горе.
Елена
30 июня 2023
Спасибо Антону большое за интересную экскурсию. Мы первый раз в Сочи, поэтому было очень интересно послушать про историю города, его особенности, посетить основные достопримечательности. Особенно понравилась чайная плантация и местный чай, а также дача Квитко.
Татьяна
16 мая 2023
Отличная экскурсия от сочинца, который любит свой город! Катал нас по местам, в которые сами никогда бы не добрались. Все наши пожелания были учтены, посетили все запланированные места и по нашей просьбе заехали на смотровую площадку Роза ветров (вид на город просто обалденный). Шикарная природа, красивый исторический центр, + интересные факты из истории города - отличная компактная экскурсия. Антон, спасибо!
О
Ольга
10 мар 2023
Хочу выразить благодарность моему гиду - Антону. Он замечательный рассказчик-экскурсовод, быстро разобрался в моих экскурсионных приоритетах и экскурсия для меня получилась максимально интересная с учетом моих пожеланий и интересов. С ним мы заехали в места, куда самостоятельно вряд ли бы я попала, показал интересные локации, мимо которых я проходила и не догадывалась о той красоте, что там пряталась. Особо хочу поблагодарить за рассказы-легенды о Сочи, всегда интересно послушать местного, чем читать сухие строки справочников. Рекомендую экскурсию «от водопада до променада»
Н
Наталья
25 фев 2023
Все очень понравилось. Спасибо Антону за интересный рассказ и замечательную экскурсию. Узнали много интересного, рекомендую всем.
А
Александра
24 фев 2023
Идеальная экскурсия для путешественников, которые впервые оказались в городе Сочи. Хорошо структурированная информация от истоков края и до сегодняшних дней. Подача информации не "сухая"-фактами, а с размышлениями истинного сочинца, осознающего все плюсы и минусы города. Очень многое узнала, а на какие-то события взглянула под другим углом. Дочке немного не хватило эмоциональности и личного обращения к ней, но, видимо, она не выглядела заинтересованной, не задавала вопросов, хотя ей все понравилось, просто она немного застенчива:) Ее оценка Вам: профессор:) Спасибо!
с
светлана
13 фев 2023
хочу отметить эрудицию и отличную подачу материала со стороны гида Антона Павлова. Отличная, увлекательная экскурсия, порекомендую друзьям.
Т
Татьяна
13 фев 2023
Отличная экскурсия, благодарим Антона за проведённый с нами день, интересный рассказ и прекрасные места, до которых сами мы врят ли добрались.
Юлия
8 фев 2023
Совершено бесполезная программа, рассказ про Сочи, без особой логики, без теплоты, без акцентов, заучено, заезженно,сухо, без души - как робот, впечатления 0. (не разу не улыбнулся, недовольство и раздражение - эмоции гида) Антон в телефоне, и в часы - быстрее отмотать,,,, И свалить Плохое настроение- гарантированно 4,5 экскурсия планово, закончили менее чем за 3 часа,, (погода - дождливая)
Антон
Ответ организатора:
Юлия, добрый день! Мне жаль, что экскурсия вас разочаровала Несмотря на непогоду, я постарался провезти вас по самым подходящим, учитывая дождь, местам. Подстроился под Вас, когда вы приехали на 45 минут раньше на экскурсию. Я был готов вас везти на другие объекты, вы решили из-за дождя возвращаться домой. Я сделал вам скидку в связи с этим. Спасибо за отзыв!
А
Андрей
3 фев 2023
Антон очень эрудированный гид. Видно, что делиться своими знаниями о Сочи и его окрестностях доставляет ему удовольствие. Продуманный и неспешный маршрут. Только положительные эмоции.
Аляна
29 янв 2023
Насыщенная и интересная экскурсия. За несколько часов побывали в разных локациях - от города до природы.
И
Илья
24 янв 2023
Экскурсовод - энциклопедия, журналист, переводчик, с огромным опытом, плюс местный, родился и всю жизнь жил в сочи, знает буквально все о регионе и нетуристических местах. Поставил бы 10 из 5, если было бы можно)
Lidia
8 янв 2023
Очень понравилось. Особенно детям (12,13,15лет), их впечатлил рассказ о чайной плантации, советские "развалины", а мне понравились виды природы с высоты башни и водопад. Время пролетело незаметно. Было душевно.
Людмила
14 дек 2022
Экскурсовода Антона и саму экскурсию характеризую одним словом - Превосходно!!!!!
Светлана
13 дек 2022
Экскурсия проведена на пять с плюсом! Не спеша, доходчиво, запоминающе, учитывая мои предпочтения. Рекомендую!