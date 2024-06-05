Экскурсии на Агурские водопады

Найдено 20 экскурсий в категории «Агурские водопады» в Сочи, цены от 1 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Нетипичный Сочи на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
64 отзыва
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
137 отзывов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека
Это каньонинг
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000 за человека
Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700 за всё до 4 чел.
Визитная карточка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
33 отзыва
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800 за всё до 2 чел.
К Агурским водопадам и чайной плантации с фотосетом на iPhone 14
🚗 На машине
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
6 отзывов
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980 за всё до 4 чел.
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 800 за всё до 3 чел.
Достопримечательности Сочи: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000 за всё до 8 чел.
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы
Начало: остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимни...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 800 за всё до 4 чел.
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
65 отзывов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000 за всё до 6 чел.
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
2 отзыва
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы
Начало: От КПП отеля или ближайшей к вам остановки обществ...
Расписание: в четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 июня в 13:00
1 800 за человека
Незабываемая природа местных субтропиков
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая природа местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575 за всё до 4 чел.
Нетипичный Сочи
Индивидуальная
9 часов
Нетипичный Сочи
Начало: Сочи, Адлер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊 А главное в горах -
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    это правильный проводник, как точно подметил Роман:"это вам не шахматы, тут думать надо"😊 С таким сопровождающим как Роман, прогулка к Орлиным скалам у вас точно пройдет отлично (полностью забитая аптечка, вкуснейший чай и т. д.)! Для детей 9 и 11 лет маршрут был несложным, виды шикарными, а в компании Романа все чувствовали себя так, как будто давно с ним знакомы!

  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
    Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную
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    прогулку. Роман рассказывает много интересного из истории города, местности. Да и в целом, с ним интересно поговорить на разные темы:) Роман очень дружелюбный и позитивный человек, мне было комфортно с ним, как с хорошим другом. Сам путь в целом, несложный, но были спуски и подъемы, скучать не пришлось:) В следующий раз когда буду в Сочи обязательно запишусь еще на поход с Романом. Благодарю!

    Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с тепломОчень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом
  • М
    Мария
    21 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
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    действительно необычные! Очень впечатлили каньон, водопады и чайные "плантации". Первый раз увидели "семечки чая")), кстати, привезли с собой немного и они дома проросли!)) Теперь растим чайный куст!)) От души рекомендую! Если все "обязательные места в городе Сочи" уже изучены, эта экскурсия Вас точно порадует чистым лесным и морским воздухом, красивыми камерными видами и необычными историями!

    Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчикЗамечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Все понравилось! Интересный маршрут, красота!
    Все понравилось! Интересный маршрут, красота!
  • С
    Светлана
    16 мая 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Ходили с мужем в Агурское ущелье с Семёном. Очень понравилось. Семён приятный, интеллигентный молодой человек. Идти по маршруту было не
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    просто после дождей. Местами было скользко и грязно. Но мы не сдавались, была мотивация: подняться на Орлиные скалы. Прекрасные виды гор и водопадов того стоили. Очень красивое место, горная река, скалы, водопады, много интересных растений, о которых нам рассказал Семен. Многие мы бы сами и не заметили- морозник, инжир. Водопады были очень полноводными после дождя- незабываемое зрелище! Спасибо Семёну за прекрасные фотографии и приятно проведенное время! Всем рекомендую.

  • А
    Анастасия
    13 мая 2024
    Нетипичный Сочи на автомобиле
    Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком восторге! Полная клиентоориентированность! На
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    1000% понимание своего дела! Интересный рассказ, мега крутые фотки и видео(ДЕВОЧКИ БЕРИТЕ НА ЗАМЕТКУ)!!! Ребята талантливы во всем! маршруты построены ответственно и с душой! Моя рекомендация на миллион процентов! А я уже жду следующий приезд в Сочи, чтобы сгонять на каньоны и покататься на сапах!

    Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в такомЯ много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком
  • K
    Katya
    13 мая 2024
    Один добрый день в Сочи: дружеский отдых по вашим правилам
    Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
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    отдых и приятное общение, то вы обратились по адресу! 💯 Наивысший уровень душевности 🤗 Вишенкой на торте, оказалась баня с отличным паром и парильщиком🍃, ну и для гурманов- шашлык, приготовленный руками этой прекрасной девушки🤤

    Всем привет!Всем привет!Всем привет!
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
    Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
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    организованные экскурсии в горы по точкам продаж вина и мёда. Потрясающие виды гор, водопадов и чуток экстрима сделают день похода незабываемым.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Агурские водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  2. Нетипичный Сочи на автомобиле
  3. Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
  4. Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
  5. В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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