1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетипичный Сочи: Путешествие на автомобиле по самым живописным местам
Погрузитесь в удивительный мир Сочи с экскурсией, где каждый шаг открывает новые удивительные места и истории
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Это каньонинг
Спуститься с водопада на верёвках и пройти по одному из самых красивых каньонов Сочи в мини-группе
Начало: У Агурских водопадов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Один добрый день в Сочи: экскурсия с личным гидом
Проведите незабываемый день в Сочи, наслаждаясь индивидуальным маршрутом и домашней кухней
Начало: Автовокзал Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
2200018 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Визитная карточка Сочи
Агурские водопады, Орлиные скалы и великолепные панорамы с высоты птичьего полета
Начало: На остановке «Спутник»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трекинг из Сочи на Агурские водопады и Орлиные скалы
Начало: Международный туристский центр «Спутник» (Сочи)
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
4 часа
Эксклюзивная фото-прогулка по живописным тропам Сочи
Погрузитесь в мир природной красоты и исторических загадок во время уникальной фото-прогулки в Сочи
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
83997 980₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Поездка к Агурским водопадам и на гору Ахун
Насладиться красивейшей панорамой города и открыть мир сочинских джунглей
Начало: Около вашего отеля в Адлере, Сириусе или Центральн...
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
10 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Достопримечательности Сочи: полное погружение
Посвятить день изучению любопытных окрестностей города-курорта
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы
Начало: остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимни...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Орлиные скалы, гора Ахун и Агурские водопады
Вдохновляющий поход к трем ярким местам Большого Сочи
Начало: в районе остановки Старая Мацеста
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Тисо-самшитовая роща и лёгкий треккинг по Агурскому ущелью к водопадам
Побывать в вечнозелёном лесу и среди белых скал в составе уютной мини-группы
Начало: От КПП отеля или ближайшей к вам остановки обществ...
Расписание: в четверг и субботу в 13:00
Завтра в 13:00
13 июня в 13:00
1 800₽ за человека
скидка
11%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая природа местных субтропиков
Начало: Заберу на авто
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1750015 575₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Нетипичный Сочи
Начало: Сочи, Адлер
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина5 июня 2024Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
- ННаталия2 июня 2024Побывать в Сочи и не побывать в горах - это значит, не побывать в Сочи 😊 А главное в горах -
- ЕЕлена28 мая 2024Мне очень понравилась экскурсия! Было очень познавательно и красиво. Спасибо!
- ДДарья27 мая 2024Очень понравился поход! За день я погрузилась в природу Сочи, увидела невероятные пейзажи. Буду с теплом вспоминать эту прекрасную душевную
- ММария21 мая 2024Замечательная экскурсия, была вместе с детьми (11 и 13 лет). Всем "зашло"!😁 Анастасия очень интересный рассказчик и отличный водитель! Места
- ЮЮлия20 мая 2024Все понравилось! Интересный маршрут, красота!
- ССветлана16 мая 2024Ходили с мужем в Агурское ущелье с Семёном. Очень понравилось. Семён приятный, интеллигентный молодой человек. Идти по маршруту было не
- ААнастасия13 мая 2024Я много путешествую и всегда беру экскурсии от местных жителей! Но первый раз прибываю в таком восторге! Полная клиентоориентированность! На
- KKatya13 мая 2024Всем привет! Хочется поблагодарить Сьюз за этот чудесный день, проведенный в ее компании!!! 😘 Ребята- путешественники, если для вас важен комфорт, качественный
- ООльга13 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность Юрию за увлекательный поход и новые, яркие впечатления! Очень рекомендую тем, кому надоел пляжный отдых или
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Агурские водопады»
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