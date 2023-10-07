Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика

Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето

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Ответы на вопросы
В небольшой группе единомышленников — гурманов и любителей вина — мы прогуляемся по знаменитым курортам края: Краснодару, Новороссийску и Геленджику. Побываем на винодельнях, поставлявших вина к императорскому столу и столу партийной элиты.

Вы узнаете секреты производства напитков и насладитесь дегустациями вин и необычных гастрономических сетов. А в дополнение — приятный бархатный сезон, яркое море, ласковое солнце и уютные отели.
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Дегустационный тур: 5 знаковых виноделен от Краснодара до Геленджика
Ближайшие даты:
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сочи, аэропорт, 11:00
Завершение: Сочи, аэропорт, 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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