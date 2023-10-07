Попробовать разные сорта вин и игристого, погулять по знаменитым курортам и продлить себе лето
В небольшой группе единомышленников — гурманов и любителей вина — мы прогуляемся по знаменитым курортам края: Краснодару, Новороссийску и Геленджику. Побываем на винодельнях, поставлявших вина к императорскому столу и столу партийной элиты.
Вы узнаете секреты производства напитков и насладитесь дегустациями вин и необычных гастрономических сетов. А в дополнение — приятный бархатный сезон, яркое море, ласковое солнце и уютные отели.
Вы узнаете секреты производства напитков и насладитесь дегустациями вин и необычных гастрономических сетов. А в дополнение — приятный бархатный сезон, яркое море, ласковое солнце и уютные отели.
Ближайшие даты:
7
окт
окт
14
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сочи, аэропорт, 11:00Завершение: Сочи, аэропорт, 16:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Сочи
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас я предлагаю свои туры российским любителям истории и природы. Это туры вокруг Ладожского озера в Карелии, туры в Дагестан, Узбекистан и Армению. Как правило, это комфортабельные поездки в минигруппах с полной экскурсионной программой и дизайнерскими отелями. Знающие гиды в каждой локации. Обычно включены обеды в самобытных ресторанах и дегустация национальной кухни. Всегда размеренный темп и время для отдыха, никакой гонки! Будучи коренным жителем, я провожу авторские туры по любимому Санкт-Петербургу пешком и на автомобиле премиум класса. Приглашаю в наши туры!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Групповые
На машине
Летние
Активный отдых
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
Многодневные туры
Винные туры
Дегустационные туры
Похожие туры из Сочи
Авторский тур
8 дней
Релакс-тур в Сочи с йогой, медитациями и правильным питанием
Забыть о повседневных проблемах, научиться правильно выполнять асаны и зарядиться энергией
Станция Якорная щель или Лоо, время встречи зависи...
28 авг
45 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Фитнес-тур на Чёрном море с профессиональным тренером и экскурсия по Сочи
Укрепить мышцы и стать сильнее, зарядиться энергией под солнцем Сочи и постройнеть
Станция Якорная щель или Лоо, время встречи зависи...
1 авг
30 сен
45 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большой тур по Сочи: природа, архитектура, история
Изучить культурные места и природные достопримечательности района
Сочи, 13:00
18 июня
16 июля
23 июля
30 июля
45 900₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании