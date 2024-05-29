1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«Вы продегустируете ряд домашних и марочных вин абхазского производства Хванчкара, Киндзмараули и т»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости — а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок), а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра»
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
«Вы увидите, как выглядит и как растёт виноградная лоза, узнаете о традициях виноделия и отведаете домашние напитки: вино, чачу и коньяк»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
«Проведете опыты как отличить натуральное вино от порошкового»
Расписание: Ежедневно 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна29 мая 2024От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
- ООлеся18 мая 2024Интересно, весело и с юмором. Узнала много нового. Дегустации сыра, чая и вина. Вечерняя программа чудесная.
- ППолина2 мая 2024Отличная экскурсия. Больше всего понравилась поездка в кузове на камазе и купание в водопадах. Потрясающая дегустация вкуснейшего чая с вареньем
- ВВиктория1 марта 2024Когда экскурсия как поездка в гости. Это была моя первая поездка в Абхазию и я влюбилась в эту страну. Живописная природа,
- ЕЕлена21 декабря 2023Ездили на экскурсию с коллегами в кол-ве 7 человек. Все прошло отлично, всем довольны. Олег благодарим вас, будем рекомендовать друзьям.
- ДДарья3 ноября 2023Мы ездили в тур одного дня с мужем и сыном 10 лет — очень понравилось! Интересный рассказ о традициях, истории и
- ААнна27 октября 2023Спасибо Екатерина за такую «вкусную» поездку! Чай на чайной плантации, вино на виноградниках, рыбка с видом на рыбные пруды - незабываемые впечатления!
- ППавел22 октября 2023Спасибо, нам все понравилось!
- ССергей20 октября 2023По сути - это экскурсия конструктор. Всё очень понравилось! Олегу огромное спасибо!
- ННаталья1 августа 2023Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Винные туры»
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