Винные экскурсии в Сочи

Найдено 8 экскурсий в категории «Винные туры» в Сочи, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
Уехать в Гагру, чтобы попробовать дары Абхазии и лучшие блюда национальной кухни
«Вы продегустируете ряд домашних и марочных вин абхазского производства Хванчкара, Киндзмараули и т»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
15 000 за всё до 8 чел.
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
Отправиться к озеру Рица, увидеть Гагру и природный этно-парк, продегустировать вино и чачу
Начало: В Сочи, Адлере или Абхазии
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
18 700 за всё до 4 чел.
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
Посетить ферму в горах Мацесты, душевную винодельню, форелевое хозяйство и обезьяний питомник
Начало: Ваш отель
«Здесь всегда рады вещам, которые приносят гости — а в благодарность за раритеты дарят домашнее вино или что покрепче (чача да коньячок), а еще здесь делают прекрасную настойку из фейхоа»
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
«33 водопада» с дегустацией вина и концертом
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
48 отзывов
Экскурсия «33 водопада» в Сочи с дегустацией и концертом
Исследуйте живописные водопады Сочи, отведайте местные вина и окунитесь в культуру Кавказа с нашей экскурсией
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Будет остановка на пасеке, где вы сможете продегустировать уникальный кавказский мёд, прослушать интересную информацию о продукции пчеловодства, затем последует остановка в ауле Кичмай, где будет устроена дегустация вин и сыра»
Расписание: ежедневно 10:00, 11:30
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 000 за человека
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Душевная экскурсия в сердце Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Гегский водопад и другие живописные уголки края - с легендами и дегустациями
Начало: Адлер
«По дороге вы также продегустируете и сможете купить абзхазские мед, сыр и вино»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:30
25 000 за всё до 4 чел.
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
5 отзывов
Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
Отведать местное пиво, увидеть, как живут горные пчёлы, продегустировать сыр и закупиться на рынке
Начало: Около вашего отеля
«Вы увидите, как выглядит и как растёт виноградная лоза, узнаете о традициях виноделия и отведаете домашние напитки: вино, чачу и коньяк»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
16 235 за всё до 4 чел.
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Мини-группа
4 часа
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
«Проведете опыты как отличить натуральное вино от порошкового»
Расписание: Ежедневно 13:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    От экскурсии в восторге, очень понравилась! Не понравился ужин, от слова совсем, можно было и обойтись без него наелась чебуреком,
    читать дальше

    чебурек класс👍🏻😁 и по времени немного затянута, группа была практически в сборе, можно было бы как-то всех поторопить и не просиживать просто так это время. И не совсем понятна ситуация со временем, так как на сайте выбирала время на 10:00, а по факту вся группа была в сборе только к 13 и соответственно начало было позже выбранного времени. Всё ровно остались положительные впечатления. Спасибо за чудесный день!

  • О
    Олеся
    18 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Интересно, весело и с юмором. Узнала много нового. Дегустации сыра, чая и вина. Вечерняя программа чудесная.
  • П
    Полина
    2 мая 2024
    «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
    Отличная экскурсия. Больше всего понравилась поездка в кузове на камазе и купание в водопадах. Потрясающая дегустация вкуснейшего чая с вареньем
    читать дальше

    на плантациях (чай вкуснее, чем на других экскурсиях). Интересный ритмичный концерт с зажишательными танцорами и музыкантами (классный номер с барабанами и лезгинкой и обворожительная игра на аккардионе). Спасибо гиду Алексею за хорошую и веселую обстановку во время экскурсии (надеюсь вас мама женит). Однозначно советую экскурсию (топ) и гида Алексея. Не очень понравился мёд (на вкус сироп, в абхазии намного лучше) и маленький выбор блюд на вечере. И в транспорте был на полке тухлый мокрый банан, незаметили и вся кофта пропахла и намокла.

  • В
    Виктория
    1 марта 2024
    Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
    Когда экскурсия как поездка в гости. Это была моя первая поездка в Абхазию и я влюбилась в эту страну. Живописная природа,
    читать дальше

    шикарные виды. Гид Данил много рассказал про историю, жизнь и обычаи страны и ответил на все вопросы. Приятно и интересно провела время, рекомендую!

    Когда экскурсия как поездка в гости
  • Е
    Елена
    21 декабря 2023
    Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
    Ездили на экскурсию с коллегами в кол-ве 7 человек. Все прошло отлично, всем довольны. Олег благодарим вас, будем рекомендовать друзьям.
  • Д
    Дарья
    3 ноября 2023
    Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
    Мы ездили в тур одного дня с мужем и сыном 10 лет — очень понравилось! Интересный рассказ о традициях, истории и
    читать дальше

    быте, я задала сотню вопросов и на все получила ответы:) Максимально комфортное вождение на всем пути следования. Конечно, природа тоже восхитительна, это был первый раз, когда мы побывали в Абхазии, но теперь очень хотим вернуться! Данил, большое спасибо, если бы не вы, у нас бы не получилось там много узнать о вашей прекрасной стране. Очень ценно, что вы так любите свой край и делитесь этим с гостями! Процветания вам! От всей души ❤️

  • А
    Анна
    27 октября 2023
    Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
    Спасибо Екатерина за такую «вкусную» поездку! Чай на чайной плантации, вино на виноградниках, рыбка с видом на рыбные пруды - незабываемые впечатления!
  • П
    Павел
    22 октября 2023
    Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
    Спасибо, нам все понравилось!
  • С
    Сергей
    20 октября 2023
    Попробовать Сочи на вкус: экскурсия-дегустация
    По сути - это экскурсия конструктор. Всё очень понравилось! Олегу огромное спасибо!
  • Н
    Наталья
    1 августа 2023
    Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
    Спасибо за экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Винные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Абхазия на вкус. Гастрономическая экскурсия-дегустация
  2. Душа Абхазии: история, культура и чудеса природы
  3. Природа и история Абхазии - поездка из Красной Поляны
  4. Вино, форель и обезьяны - экотур по Большому Сочи
  5. «33 водопада» с дегустацией вина и концертом
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Винные туры" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Винные туры», 74 ⭐ отзыва, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам