Каньоны реки Кудепста«Волчья пасть» — один из самых красивых, экстремальных и захватывающих маршрутов. Наш путь проложен вдоль реки Кудепста, где Вы посетите два каньона: каньон «Волчий хвост» и каньон «Волчья Пасть». Среди самшитов, мха и царственных скал вы найдёте изумрудные заводи и скальные чаши для Вашего купания, глубина которых местами достигает 5 метров.

Благодаря опытным водителям и их внедорожникам российского производства (джипам УАЗ) Вы почувствуете мощность и силу вашего железного коня, а также увидите, с каким упорством и лёгкостью они преодолевают все препятствия на маршруте. Важная информация• Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

Захватите с собой легкий перекус и воду в дорогу.