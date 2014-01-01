Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи

5
7 отзывов
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи
Индивидуальный джип-тур в Абхазию из Сочи

Что вы увидите 🤩

  • Известный ресторан «Гагрипш»
  • Смотровая площадка г. Гагра
  • Белые скалы (с купанием)
  • Водопад «Девичьи слёзы»
  • Водопад «Мужские слёзы»
  • Пасека и винный погреб
  • Подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон (Каменный мешок)
  • Чабгарский карниз и смотровая «Прощай Родина»
  • Жемчужина Абхазии – Озеро Рица
  • Водопад «Влюбленных»
  • Водопад «Гегский»
  • А вечером вы можете искупаться в чистейшем море на пляже возле городской Колоннады в Гаграх
Вы уже побывали на всех экскурсиях в Сочи?
Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!
И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии.
Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.
Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса.
Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.
А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!
У нас много положительных отзывов в соц сетях, так что ваш отдых будет на высоте!
Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно
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Памятка:

    1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР
    2. Нет судимостей
    3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
    3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
    4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
    5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
    6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
    7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
    Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человек
    Аренда джипа
    14 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги водителя гида
    • трансфер по Адлеру
    • дегустации напитков
    • сыра
    • копченостей
    Что не входит
    • Трансфер в Красную Поляну и центральный Сочи, питание (по желанию)
    • экологический сбор на Рицу (350 р. с человека)
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Забираем с Адлера, Сочи, Поляны
    Завершение: Адлер, Сочи, Красная Поляна
    Важная информация
    • Памятка:
    • 1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР
    • 2. Нет судимостей
    • 3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
    • 3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
    • 4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
    • 5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
    • 6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
    • 7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
    • Трансфер и центрального Сочи и Поляны рассчитывается отдельно!
    • Наш менеджер с вами связывается в ватцапе ближе к дате тура. Поэтому наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Забираем до 9 в удобное для вас время
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Забираем до 9 в удобное для вас время

    Юлия П.
    Юлия П.
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    Задать вопрос

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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