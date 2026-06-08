Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы посмотрели в Сочи всё самое интересное и хотели бы увидеть совершенно другие места? Приглашаем вас в джип-тур по Абхазии, в котором вас ждёт первозданная природа и романтика советской архитектуры, знаменитые горные озёра, водопады и пляжи. Мы поможем вам составить маршрут по лучшим достопримечательностям Абхазии! 4.8 79 отзывов

Экскурсии В Сочи Ваш гид в Сочи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.8 79 отзывов 8 часов 1-6 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вы уже побывали на всех экскурсиях в Сочи? Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип! И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии. Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно. Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута. Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса. Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх. Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных. А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие! У нас много положительных отзывов в соц сетях, так что ваш отдых будет на высоте! Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно ---------------------------- По документам: 🛞 ПРАВИЛА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ: Обратите внимание! С января 2026 года дети до 14 лет смогут пересекать границу России и Абхазии только по заграничному паспорту. Дети старше 14 лет смогут пересекать границу по внутреннему или заграничному паспорту. Свидетельство о рождении перестанет быть действительным документом для выезда из страны. Для взрослых: общегражданский РФ или заграничный паспорт Для детей до 14 лет в сопровождении родителей: свидетельство о рождении и заграничный паспорт. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для детей старше 14 лет: свидетельство о рождении РФ и паспорт (загранпаспорт или внутренний). Для граждан до 18 летнего возраста, путешествующих с третьими лицами, необходима нотариально заверенная доверенность от родителей (оригинал), в которой прописаны страна Абхазия, дата и сроки поездки. Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие долги и проблемы с законом, причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной (заходим на Госуслуги и на ФССП и по ИНН проверяем, есть ли запрет на выезд). Граница Абхазии на сегодняшний день открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана. В дорогу вам необходимо взять паспорт. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура. Важная информация: Если вас 7 или 8 человек забрать можем но нужно по трансферу решать чем забирать такое количество человек или приезжать на границу самостоятельно.

Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тайминг на каждую остановку выбирается на ваше усмотрение

«Белые скалы» (в благоприятную погоду)

Гегский водопад

Гагрская Колоннада

Ресторан «Гагрипш»

Смотровая площадка с видом на город Гагра

Чабгарский карниз (смотровая площадка «Прощай Родина»)

Заброшенный Зимний театр

Водопад «Девичьи слёзы» (с родником холодной воды)

Водопад «Мужские слёзы»

Стеклянный мост

Подвесной мост через реку Бзыбь

Голубое озеро

Юпшарский каньон - «Каменный мешок» (останавливаться в самом ущелье запрещено из-за возможных камнепадов)

Жемчужное горное озеро Рица

Водопад Влюбленных (с тарзанкой)

Пляж у Черного моря на закате (в благоприятную погоду)

Дегустации вин, мяса, рыбы, сыров (по желанию)

Пасека с чистейшим горным медом (по желанию) Что включено Услуги водителя из Абхазии (местный, хорошо знает все места, куда возит)

Услуги гида

Угощения от местных жителей

Все точки по маршруту и их тайминги на ваше усмотрение Что не входит в цену Экологический сбор на озере Рица:/n взрослые - 700 рублей, с 1 мая 1000 руб. /n дети от 8 до 12 лет - 200 рублей, с 1 мая 500 руб. /n дети до 7 лет - бесплатно

Трансфер из Красной Поляны дальше Эстосадка (зависит от адреса)

Обед (по желанию, подскажем лучшие места) - 1000 рублей средний чек

Катание на тарзанке - 500-1000 рублей (по желанию)

По желанию: объезд Рицы в сторону Дачи Сталина через Молочный водопад и смотровую Птичий клюв (1200 метров над уровнем моря) - 1500 руб. (зимой или при неблагоприятной погоде не посещается). Где начинаем и завершаем? Начало: От вашего местоположения Завершение: Доставим обратно в отель или до границы Когда и сколько длится? Когда: Экскурсия проводится ежедневно. Обсудите с гидом подходящие вам дату и время Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Если вас 7 или 8 человек забрать можем но нужно по трансферу решать чем забирать такое количество человек или приезжать на границу самостоятельно Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.