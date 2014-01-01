Вы уже побывали на всех экскурсиях в Сочи?
Тогда вам осталось сменить привычный экскурсионный автобус на джип!
И с ветерком прокатиться на джип-туре по Абхазии.
Без обычных групп, индивидуально, до 8 человек в джипе одновременно.
Корректируйте места самостоятельно где хотите находиться больше или меньше, куда заезжать по пути маршрута.
Вы увидите нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, в котором нота сердца – море, а шлейф – горы и самшитовые леса.
Едем на джипах хантерах и патриках, усиленная подвеска, летом открытый верх, зимой закрытый верх.
Путешествие на открытых джипах это возможность высоко поднять голову, чтоб увидеть вершины, оглянуться, чтоб осмотреть окружающие пейзажи и даже заметить диких животных.
А фото и видео из открытой кабины просто потрясающие!
У нас много положительных отзывов в соц сетях, так что ваш отдых будет на высоте!
Маршрут джип тура это самые популярные и любимые места, а также еще незнакомые, открытые совсем недавно
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Памятка:
1. Только граждане РФ, по паспорту, а также граждане ДНР и ЛНР
2. Нет судимостей
3. Нет задолженностей перед судебными приставами (заходим на госуслуги и по ИНН проверяем)
3. На несовершеннолетних детей берем свидетельство о рождении
4. Детей впускают в присутствии хотя бы одного законного родителя
5. Если ребенок без родителей то должна быть генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран)
6. Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого
7. Собачек (кошек, хомяков и других представителей животного мира) провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара! И переноски!
Наличие ватцапа обязательно. Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи, мы находимся с вами в ватцапе до окончания тура и помогаем с вопросами касаемо тура.