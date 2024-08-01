Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Магия Каньона Хашупсе заключается не только в его красоте, но и в таинственной атмосфере, которую туристы ощущают, ступив на его территорию. Это место наполнено энергией и загадками, которые притягивают любителей приключений и исследований Не упустите возможность познакомиться с удивительным Каньоном Хашупсе вместе с нами! Важная информация:
- Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
- Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
- Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
- Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.
Ежедневно 6-00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет из Центрального и Хостинского района
|2 250 ₽
|Стандартный билет из Адлерского района и ПГТ Сириус
|2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Белые скалы
- Хашупсинский каньон
- Христофорский каньон
- Форелевое хозяйство
Что включено
- Сопровождение через государственную границу
- Услуги водителя-экскурсовода
- Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
- Страховка
- Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
- Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
- Дегустации
Что не входит в цену
- Экологический сбор - 200 рублей
- Вход на Хашупсинский каньон - 200 рублей
- Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
- Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Вы забронировали джип-тур в Абхазию
- Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых
- Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании тура)
- Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
- Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
- Для несовершеннолетних граждан:
- Свидетельство о рождении (до 14 лет)
- Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
- Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
- Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект
- Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
- Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная
- Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей
- Время прибытия на границу 7-30
- Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- С собой необходимо взять:
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженые гаджеты
- Спасибо за то, что выбрали нашу команду
- P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
- С уважением
- Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nastena_aaleksandrova_02
1 авг 2024
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