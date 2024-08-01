Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.

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Магия Каньона Хашупсе заключается не только в его красоте, но и в таинственной атмосфере, которую туристы ощущают, ступив на его территорию. Это место наполнено энергией и загадками, которые притягивают любителей приключений и исследований Не упустите возможность познакомиться с удивительным Каньоном Хашупсе вместе с нами! Важная информация: