Джип-тур в Абхазию «Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство»

5
1 оценка
Джип-тур в Абхазию «Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство»
Джип-тур в Абхазию «Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство»
Джип-тур в Абхазию «Хашупсинский каньон и форелевое хозяйство»
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Магия Каньона Хашупсе заключается не только в его красоте, но и в таинственной атмосфере, которую туристы ощущают, ступив на его территорию. Это место наполнено энергией и загадками, которые притягивают любителей приключений и исследований Не упустите возможность познакомиться с удивительным Каньоном Хашупсе вместе с нами! Важная информация:
  • Экскурсию можно забронировать с трансфером из Центрального, Хостинского, Адлерского районов, от пгт Сириус или от границы. Выбирайте соответствующую опцию на форме бронирования.
  • Время отправления на сайте указано ориентировочно и может меняться в зависимости от места вашего проживания.
  • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора в Адлере или на границе, если не хотите приобретать трансфер.
  • Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи.

Ежедневно 6-00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет из Центрального и Хостинского района2 250 ₽
Стандартный билет из Адлерского района и ПГТ Сириус2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белые скалы
  • Хашупсинский каньон
  • Христофорский каньон
  • Форелевое хозяйство
Что включено
  • Сопровождение через государственную границу
  • Услуги водителя-экскурсовода
  • Подарок от водителя (бутылка абхазского вина)
  • Страховка
  • Подарочный сертификат (не забудьте взять у организатора)
  • Трансфер из Центрального, Хостинского и Адлерского районов (выбирайте по типу билета)
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Экологический сбор - 200 рублей
  • Вход на Хашупсинский каньон - 200 рублей
  • Вход на Христофорский каньон (форелевое хозяйство) - 100 рублей
  • Питание (оплачивается отдельно по меню)
Место начала и завершения?
Ближайшая точка сбора, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 6-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Вы забронировали джип-тур в Абхазию
  • Благодарим Вас за то, что доверили нам свой отдых
  • Внимательно ознакомьтесь со списком необходимых документов (в описании тура)
  • Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
  • Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
  • Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеяна и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
  • Для несовершеннолетних граждан:
  • Свидетельство о рождении (до 14 лет)
  • Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
  • Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
  • Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
  • Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект
  • Хостинский район: Остановка «Хоста Мост»
  • Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная
  • Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей
  • Время прибытия на границу 7-30
  • Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
  • С собой необходимо взять:
  • Купальные принадлежности и удобную обувь
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные деньги
  • Заряженые гаджеты
  • Спасибо за то, что выбрали нашу команду
  • P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
  • С уважением
  • Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1 авг 2024

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