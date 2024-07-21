Однодневные – экскурсии в Сочи

Найдено 8 экскурсий в категории «Однодневные» в Сочи, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
72 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 06:00,06:30, 07:30
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
от 1 800 за человека
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
2 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
Начало: Мы заберем от метса проживания в Адлере
Расписание: Ежедневно 13:00
17 авг в 13:00
18 авг в 13:00
4 000 за человека
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
На машине
Джиппинг
15 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике в живописный Солох-Аул
«Озера любви», чайные плантации, горы, водопады и монастырь Крестовая пустынь за 1 день
Начало: У КПП крупных отелей
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
6 авг в 12:00
3 100 за человека
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Джиппинг
На машине
Джиппинг в Абхазию
9 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-тур «Каньон Хашупсе»
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
4 375 за человека
Аацынское ущелье 9 в 1
Джиппинг
На машине
Джиппинг в Абхазию
7 часов
Водная прогулка
Аацынское ущелье 9 в 1
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
5 000 за человека
Тур в Дзыхринское ущелье
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур в Дзыхринское ущелье
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000 за человека
Тур к водопаду Кейва
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тур к водопаду Кейва
Начало: Сочи, ул. Несербская, д. 3
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
10 000 за человека
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
4 часа
Индивидуальная
Велопрогулка и экскурсия на Красную Поляну
Начало: Южные культуры
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    21 июля 2024
    На внедорожнике в живописный Солох-Аул
    Поездка была отличной, насыщенной и интересной, нам очень понравилось! И у нас был очень заботливый водитель по имени Айгаз, что вдвойне приятно! Спасибо! Думаю при случае мы повторим!!
  • В
    Валерий
    21 июня 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Нашим гидом был Рашид. Экскурсия прошла просто чудесно. Рашид много и интересно рассказывал про Абхазию, обычаи и традиции своего народа.
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    Интересно описывал места, которые проезжали. Очень важно, что машина с открывающимся прозрачным люком. Виды, нависающих местами над тобой гор, просто незабываемы. Из автобуса этого не увидишь. На озере Рица обязательно надо брать катамаран. Со смотровой площадки не увидишь всю панораму окружающих гор. А какая вкуснейшая вода из горных родников. Спасибо за экскурсию.

  • М
    Марина
    11 июня 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Ездили в Абхазию небольшой компанией 6 человек! У нас был гид-водитель Рустам! Всё прошло на одном дыхании! Забрал нас после
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    завтрака как просили и мы поехали! Обстановка просто душевная, тёплая., родная. Общались, юморили, всё здорово просто. Показал все самые знаковые места Абхазии, время не ограничивал. Всё как можно лучше и комфортно было нам. По окончанию путешествия завёз в местный ресторанчик в горах! Всё быстро, вкусно, атмосферно. Возвращались под кавказские песни! Очень рекомендуем поездку именно с Рустамом! Нам полюбилась Абхазия!!! Спасибо!!!

  • Ю
    Юлия
    9 июня 2024
    В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
    Классная экскурсия, водитель-экскурсовод Рустам провез нас по красивийшим местам Абхазии, оз. Рита созерцали с высоты птичьего полёта… и ещё множество
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    живописных мест… Рустам отвечал на все интересующие нас вопросы… очень позитивный и эрудированный молодой человек… желаем процветания вашей фирме, спасибо. Будем рекомендовать друзьям👍👍👍💥💥💥

  • И
    Ирина
    9 июня 2024
    В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
    Экскурсию брала в подарок подруге и не пожалела ни на минуту о своем решении. Все было вкусно и весело. Очень
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    порадовала, принимающая сторона, своим гостеприимством. Если вы любите посиделки в домашней атмосфере за стаканчиком вина, то это экскурсия для вас. Всем советую! Спасибо Екатерине и Олегу!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. В Абхазию маленькой компании (6-8 чел.) VIP
  2. В гостях у винодела: дегустации, улитки и живопись вином
  3. На внедорожнике в живописный Солох-Аул
  4. Джип-тур «Каньон Хашупсе»
  5. Аацынское ущелье 9 в 1
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Юпшарский каньон
  7. Олимпийский Парк
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в августе 2024
Сейчас в Сочи в категории "Однодневные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 800 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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