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завтрака как просили и мы поехали! Обстановка просто душевная, тёплая., родная. Общались, юморили, всё здорово просто. Показал все самые знаковые места Абхазии, время не ограничивал. Всё как можно лучше и комфортно было нам. По окончанию путешествия завёз в местный ресторанчик в горах! Всё быстро, вкусно, атмосферно. Возвращались под кавказские песни! Очень рекомендуем поездку именно с Рустамом! Нам полюбилась Абхазия!!! Спасибо!!!