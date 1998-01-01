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Единственный в России обезьяний питомник

3
2 отзыва
Сочи А.
Сочи А. – Гид из Сочи
Вас ждёт поездка в единственный в России питомник обезьян.

В научно-исследовательском институте приматологии обитает более 4500 различных обезьян.

Более 20 видов и подвидов, включая капуцинов, мартышек, павианов и макак.

Вы подробнее узнаете о повадках обезьян, среде их обитания, образе жизни и воспитании детей.

По пути из Сочи вас также ждёт экскурсия ⛳ об истории 📖 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 800 ₽ за экскурсию

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Единственный в России обезьяний питомник
Единственный в России обезьяний питомник

Что вы увидите

  • «Обезьяний питомник» в селе Гумария (Адлер)
Институт приматологии Академии наук РФРасположен «Обезьяний питомник» в селе Гумария за Адлером. Здесь собрана уникальная коллекция обезьян, насчитывающая более 2500 обезьян 10 видов: макаки разных видов (резусы, яванские, лапундеры, бурые), зеленые мартышки, павианы, гамадрилы – ближайшие родственники человека.
Сочинский «Обезьяний питомник» – это единственный в России экспериментальный институт приматологии Академии наук Российской Федерации, который был перевезен из знаменитого сухумского заповедника в 1992 году.
Обезьянки радостно встречают всех гостей, особенно любят детей! А еще на территории центра Вы своими глазами сможете увидеть «космический корабль» обезьян — капсулу, в которой приматы впервые полетели в космос. Кстати, шимпанзе Тиша и Даша, совершившие путешествие к звездам в 1998 году, до сих пор живут питомнике.
По дороге в «Обезьяний питомник» экскурсоводы расскажут Вам всю историю 📖 города Сочи, а по питомнику экскурсию ⛳ проведет специальный экскурсовод, знающий все об обезьянках!
Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Билет в обезьяний питомник (400 рублей для взрослых и 200 рублей для детей до 14 лет)
Начало и место завершения
🚩 Центральный район Сочи
Единственный в России обезьяний питомник
Единственный в России обезьяний питомник
Единственный в России обезьяний питомник
Единственный в России обезьяний питомник

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сочи А.
Сочи А.
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