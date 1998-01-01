Институт приматологии Академии наук РФРасположен «Обезьяний питомник» в селе Гумария за Адлером. Здесь собрана уникальная коллекция обезьян, насчитывающая более 2500 обезьян 10 видов: макаки разных видов (резусы, яванские, лапундеры, бурые), зеленые мартышки, павианы, гамадрилы – ближайшие родственники человека.

Сочинский «Обезьяний питомник» – это единственный в России экспериментальный институт приматологии Академии наук Российской Федерации, который был перевезен из знаменитого сухумского заповедника в 1992 году.

Обезьянки радостно встречают всех гостей, особенно любят детей! А еще на территории центра Вы своими глазами сможете увидеть «космический корабль» обезьян — капсулу, в которой приматы впервые полетели в космос. Кстати, шимпанзе Тиша и Даша, совершившие путешествие к звездам в 1998 году, до сих пор живут питомнике.

По дороге в «Обезьяний питомник» экскурсоводы расскажут Вам всю историю 📖 города Сочи, а по питомнику экскурсию ⛳ проведет специальный экскурсовод, знающий все об обезьянках!