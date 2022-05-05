9 отзывов оставили туристы

Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство. В сопровождении гида предприятия вы сможете увидеть, как выращивают форель, посетить бесчисленные бассейны с этой радужной и янтарной рыбой, собственноручно покормить ее. На территории хозяйства работает фирменный магазин, где по желанию вы сможете приобрести форель и рыбные деликатесы.
Тайны Ахштырской пещеры
Далее наш путь лежит к одному из наиболее загадочных мест региона через село Казачий Брод. Представьте себе: согласно исследованиям, лишь 10% из изученных в мире пещер разного происхождения были когда-то обитаемы человеком. И в этот процент входит наша Ахштырская пещера! Вы узнаете, что на правом берегу бурной Мзымты, в отвесной скале Ахштырского каньона обнаружили в 30-е годы прошлого века учёные. И осознаете, какую ценность представляют эти места в истории развития человечества.
Развлечения в Скайпарке
В завершение вы посетите единственный в России парк приключений на высоте. Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах. С одного из самых протяженных в мире подвесных пешеходных мостов — Скайбридж — вы взглянете с нового ракурса на уже знакомую Мзымту. Понаблюдаете за прыжками отчаянных мастеров банджи-джампинга. По желанию поучаствуете в активностях парка. А дети смогут исследовать воздушные тропы лесного Маугли-парка.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам старше 7 лет, любящим экстрим, пешие прогулки по пересеченной местности, бездорожью, подготовленным физически и морально к некоторым сложностям.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на новом комфортабельном кроссовере-минивэне 2024 года выпуска, 6 пассажирских мест, от отеля/санатория/гостевого дома от Дагомыса до центра Сочи
За доплату я могу вас забрать из центра Адлера и Сириуса — 1000 ₽, из Красной Поляны — 2000 ₽ * Отдельно оплачиваются вход в Ахштырскую пещеру — 300 ₽/взрослого и 150 ₽/ребёнка; экскурсия по форелевому хозяйству: взрослый — 500 ₽, дети 7–12 лет — 350 ₽; Скайпарк — 2800 ₽/взрослые, 1200 ₽/дети 7–13 лет, 1600 ₽/подростки 14–17 лет, 2000 ₽ за льготный билет. Стоимость может измениться, просьба уточнять у гида перед поездкой
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2564 туристов
Опытный профессиональный экскурсовод и аттестованный гид, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 читать дальшеуменьшить
года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном кроссовере-минивэне, 6 пассажирских мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
–
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Отлично провели время в компании Сергея. Маршрут был скорректировать согласно наших пожеланий. Сергей много рассказал о городе, ответил на все наши вопросы. Гид не торопил нас, с пониманием отнёсся к читать дальшеуменьшить
нашей компании, в которой было много детей. Место обеда было подобрано Сергеем по ходу маршрута и там просто сногсшибательные хачапури "Лодочки", которые готовили прямо при нас в русской печи. Спасибо большое за прекрасный день, дождь его не испортил. Все путешественники (даже самые младшие) остались очень довольны поездкой. Рекомендуем Сергея как очень внимательного, знающего и позитивного экскурсовода.
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Л
Лариса
Скорее этот маршрут можно охарактеризовать как «путешествие в скайпарк и чтобы такое посмотреть по пути». Путешествие к водопаду пожалуй произвело большее впечатление, чем скайпарк.
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О
Ольга
Экскурсия великолепная! Сергей настолько быстро создал настроения отпуска для нашей компании из 7 человек. Каждый высказывал мне:) как заказчику экскурсии, что день на 50% создал нам гид, на 50% увиденное и наше читать дальшеуменьшить
настроение;) Сама экскурсия проходила на комфортабельном и чистом (!) минивэне Hunday. Спланирована экскурсия была со знанием время. Нас нигде не торопили, но мы везде и все успели. А это было сложно, учитывая что у нас было 5 девушек, которым везде требовались фотосессии))) Мы немного изменили сценарий экскурсии: была пещера Дракона - это действительно завораживающе место, потом спустились на отдельной лодке по горной реке на рафтинге, потом по совету Сергея пообедали в кафе свежайшей форелью и как нам и обещал гид «лучшим в Сочи хачапури» - 100% правда (!); потом нас провощили в скайпарк, где мы вместо часа почему-то проторчали два часа - посмотрели закат в горах. Весь путь нам очень интересно рассказывали про Сочи - с гордостью и увлекательно для нас, как отдыхающих. Вечером даже подросток 11 лет напоминала нам, что в море впадает не 34 а 43 реки 👏🏻 Мою оценку в 5* хотелось бы умножить на 7 человек, так как выражаю общее мнение и огромную благодарность Сергею.
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Андрей
Ездили на экскурсию двумя семейными парами. Минивэн у Сергея очень комфортный вместительный, отдельная деталь это кондиционер, что очень спасает от жары. Сам маршрут очень интересный и живописный. Обязательно искупайтесь в читать дальшеуменьшить
водопаде, это отдельно зарядит положительными эмоциями на оставшуюся часть маршрута! Отдельное спасибо за рекомендацию Сергея взять дополнительно к нашей экскурсии ещё и рафтинг. За счёт этого время нашей экскурсию увеличилось по времени, но денег дополнительных с нас не брали (рафтинг оплачивается отдельно на месте начала сплава). Также Сергей подобрал нам отличное место для обеда, с вкуснейшими хачапури по-аджарски, который готовят в печи. Все остались довольны, поэтому смело рекомендуем Сергея как гида! Сергею удачи на своём поприще!
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Ю
Юлия
Сергей - прекрасный внимательный к туристам гид! Бронировали экскурсию всего за день, но Сергей оперативно ответил, помог разобраться как и куда удобнее доехать к месту встречи и быстро все подтвердил. читать дальшеуменьшить
Встретил прямо у станции ж/д на комфортабельном минивэне с кондиционером, что было очень кстати в жаркий день. Маршрут супер. Хорошо продуман, все локации интересные и дополняют друг друга по впечатлениям. 1 остановка -смотровая площадка с красивым видом на Ущелье Ахцу. Далее Водопад «Пасть дракона» - одно из самых живописных мест, можно искупаться в красивой лагуне, передохнуть от жары в приятной прохладе. Потом небольшая остановка у реки Мзымта, где можно снизу посмотреть на «Sky Bridge». Потом - Ахштырская пещера. Бонусом прямо возле пещеры - хорошая смотровая площадка с видом на горы, форелевое хозяйство и Скай Парк. Ну и финал - сам Скай Парк - бесподобное место со вторым в мире по длине мостом «Sky Bridge». Прогулка по мосту оставила море впечатлений. Любителям экстрима - мега тролл, зиплайн, банджи-джампинг на 69 и!207 метров. Если не любители - просто посмотреть уже море впечатлений, атмосфера здесь очень позитивная. Для маршрута обязательно выбирайте удобную обувь и одежду (гид об этом предупреждает). Локации оборудованы для туристов, но все-таки это горы. Если поедете в жаркий день - лучше искупаться в локации с водопадом. Мы поленились и потом немного пожалели. И лучше брать защиту от солнца (крем, головной убор) Скай-парк советую изучить заранее на сайте, чтобы сориентироваться в его возможностях и проще выбрать а месте что хотите попробовать. Стоящая локация. Гид не ограничивает локации по времени, провели на каждой столько сколько хотели. Отдельное спасибо Сергею за теплую и интересную экскурсию. Много интересной информации, полезной, без воды. Поездка получилась в дружеском формате.
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Татьяна
Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Все прошло безупречно., Дорога к водопаду прошла под увлекательный рассказ про историю и особенности этого края. Водопад порадовал прохладой и удивительным пейзажем. Кто не боится читать дальшеуменьшить
прохладной воды, может освежиться в чистейшем озере. Удивил масштаб пещеры, раньше не были в подобных местах и даже не подозревали, как это может выглядеть. Ну а скай парк, это просто восторг! Огромное спасибо Сергею за грамотно рассчитанный маршрут, интересные истории и очень доброжелательное отношение к гостям!!!