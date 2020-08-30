9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Глубокий Яр: гордость сочинских водопадов

По старому Краснополянскому шоссе я отвезу вас к смотровой площадке ущелья Ахцу. Далее спустимся в долину бурной и загадочной реки Мзымта. И, преодолев железный пешеходный мост, доберемся до тропы к ущелью и водопаду Глубокий Яр, или Пасти дракона. Я расскажу об одном из самых красивых 🤩 и высоких водопадов Сочи. А также помогу отыскать вход в затопленную пещеру и глубокую лагуну с довольно прохладной и кристально чистой водой, где можно освежиться в жаркие дни.

Тайны Ахштырской пещеры

Возвратившись обратно к автомобилю, вы продолжите путь к следующему объекту и одному из наиболее загадочных мест региона. Представьте себе: согласно исследованиям, лишь 10% из изученных в мире пещер разного происхождения были когда-то обитаемы человеком. И в этот процент входит наша Ахштырская пещера! Вы узнаете, что на правом берегу бурной Мзымты, в отвесной скале Ахштырского каньона обнаружили в 30-е годы ученые. И осознаете, какую ценность представляют эти места в истории 📖 развития человечества.

Развлечения в Скайпарке

В завершение вы посетите единственный в России парк 🌳 приключений на высоте. Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах. С одного из самых протяженных в мире подвесных пешеходных мостов — Скайбридж — вы взглянете с нового ракурса на уже знакомую Мзымту. Понаблюдаете за прыжками отчаянных мастеров банджи-джампинга. А дети смогут исследовать воздушные тропы Маугли-парка.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, любящим экстрим, пешие прогулки по пересеченной местности, бездорожью, подготовленным физически и морально к некоторым сложностям.

Организационные детали