9 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

Затерянный мир в долине Мзымты

Отыскать Пасть дракона, прикоснуться к первобытной эпохе в Ахштырской пещере и посетить Скайпарк

5
9 отзывов
Сергей
Сергей – Гид из Сочи
В поездке вы взглянете на окрестности Сочи с трех разных граней.

Красивыми 🤩 тропами доберетесь до одного из самых живописных водопадов города — Глубокого яра, или Пасти дракона.

В лабиринтах древней пещеры узнаете о важных и редких находках — следах неандертальцев и кроманьонцев.

А в знаменитом Скайпарке поговорим о том, чем же прославился российско-новозеландский проект.
Задать вопросОбычно отвечает за 21 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🏆Активный отдых
  • 💧Водопады
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 8 450 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты

Что вас ожидает

Глубокий Яр: гордость сочинских водопадов
По старому Краснополянскому шоссе я отвезу вас к смотровой площадке ущелья Ахцу. Далее спустимся в долину бурной и загадочной реки Мзымта. И, преодолев железный пешеходный мост, доберемся до тропы к ущелью и водопаду Глубокий Яр, или Пасти дракона. Я расскажу об одном из самых красивых 🤩 и высоких водопадов Сочи. А также помогу отыскать вход в затопленную пещеру и глубокую лагуну с довольно прохладной и кристально чистой водой, где можно освежиться в жаркие дни.

Тайны Ахштырской пещеры
Возвратившись обратно к автомобилю, вы продолжите путь к следующему объекту и одному из наиболее загадочных мест региона. Представьте себе: согласно исследованиям, лишь 10% из изученных в мире пещер разного происхождения были когда-то обитаемы человеком. И в этот процент входит наша Ахштырская пещера! Вы узнаете, что на правом берегу бурной Мзымты, в отвесной скале Ахштырского каньона обнаружили в 30-е годы ученые. И осознаете, какую ценность представляют эти места в истории 📖 развития человечества.

Развлечения в Скайпарке
В завершение вы посетите единственный в России парк 🌳 приключений на высоте. Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах. С одного из самых протяженных в мире подвесных пешеходных мостов — Скайбридж — вы взглянете с нового ракурса на уже знакомую Мзымту. Понаблюдаете за прыжками отчаянных мастеров банджи-джампинга. А дети смогут исследовать воздушные тропы Маугли-парка.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, любящим экстрим, пешие прогулки по пересеченной местности, бездорожью, подготовленным физически и морально к некоторым сложностям.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на 8-местном минивэне от отеля/санатория/гостевого дома от Дагомыса до центра Сочи
  • За дополнительную плату я могу вас забрать из Адлера — 1000 рублей
  • Отдельно оплачиваются вход на водопад — 100 руб. /взрослого; Ахштырскую пещеру — 200 руб. /взрослого и 100 руб. /ребенка; Скайпарк — 1500 руб. /взрослого, 800 руб. /ребенка и 1200 руб. за льготный билет 🎫. Стоимость может измениться, просьба уточнять у гида перед поездкой.
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты
Затерянный мир в долине Мзымты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Опытный профессиональный экскурсовод, работаю в туризме с 1990 года. Родился и вырос на Черноморском побережье, в городе Воинской Славы Туапсе. В Сочи как гид работаю с 2002 года. Люблю свой край, горжусь им, отлично знаю его историю, его прошлое и настоящее, очень хочу передать эту любовь и гордость всем своим туристам. Предлагаю посетить со мной некоторые необычные, неординарные маршруты по Большому Сочи на комфортабельном минивэне Hyundai Grand Starex, 8 пассажирских мест.
Напишите мне

9 отзывов оставили туристы

30 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Сергею огромное спасибо за его интересный рассказ, за те чудесные места, что мы посетили. Отдельное спасибо за его душевстность, чувство юмора и рекомендации, которыми он нас снабдил. Так же Сергей делает прекрасные фото! Рекомендуем от души!
19 августа 2020
Экскурсия великолепная! Сергей настолько быстро создал настроения отпуска для нашей компании из 7 человек. Каждый высказывал мне :) как заказчику экскурсии, что день на 50% создал нам гид, на 50% увиденное и наше настроение;) Сама экскурсия проходила на комфортабельном и чистом (!) минивэне Hunday. Спланирована экскурсия была со знанием время. Нас нигде не торопили, но мы везде и все успели. А это было сложно, учитывая что у нас было 5 девушек, которым везде требовались фотосессии ))) Мы немного изменили сценарий экскурсии: была пещера Дракона - это действительно завораживающе место, потом спустились на отдельной лодке по горной реке на рафтинге, потом по совету Сергея пообедали в кафе свежайшей форелью и как нам и обещал гид «лучшим в Сочи хачапури» - 100% правда (!); потом нас провощили в скайпарк, где мы вместо часа почему-то проторчали два часа - посмотрели закат в горах. Весь путь нам очень интересно рассказывали про Сочи - с гордостью и увлекательно для нас, как отдыхающих. Вечером даже подросток 11 лет напоминала нам, что в море впадает не 34 а 43 реки 👏🏻 Мою оценку в 5* хотелось бы умножить на 7 человек, так как выражаю общее мнение и огромную благодарность Сергею.
Екатерина
18 августа 2020
Отличная экскурсия! Необычные места! Очень красивые виды! Грамотно составлен маршрут. Рекомендую.
5 августа 2020
Очень понравилась экскурсия с Сергеем. Все прошло безупречно., Дорога к водопаду прошла под увлекательный рассказ про историю и особенности этого края. Водопад порадовал прохладой и удивительным пейзажем. Кто не боится прохладной воды, может освежиться в чистейшем озере. Удивил масштаб пещеры, раньше не были в подобных местах и даже не подозревали, как это может выглядеть. Ну а скай парк, это просто восторг! Огромное спасибо Сергею за грамотно рассчитанный маршрут, интересные истории и очень доброжелательное отношение к гостям!!!
31 июля 2020
Экскурсия очень понравилась. Как приятно, что у нас есть такие красивые места и люди, готовые ими поделиться.
29 июля 2020
Интересная экскурсия, отличный гид, все очень понравилось
22 июля 2020
Очень интересная, разнообразная, информативная экскурсия. Сергей прекрасный гид, интересный рассказчик. Очень чуткий и внимательный. Мы остались очень довольны и однозначно рекомендуем воспользоваться услугами Сергея. Ещё раз хотели бы искренне поблагодарить его за прекрасно проведённое время.
18 июля 2020
Ездили на экскурсию двумя семейными парами. Минивэн у Сергея очень комфортный вместительный, отдельная деталь это кондиционер, что очень спасает от жары. Сам маршрут очень интересный и живописный. Обязательно искупайтесь в водопаде, это отдельно зарядит положительными эмоциями на оставшуюся часть маршрута! Отдельное спасибо за рекомендацию Сергея взять дополнительно к нашей экскурсии ещё и рафтинг. За счёт этого время нашей экскурсию увеличилось по времени, но денег дополнительных с нас не брали (рафтинг оплачивается отдельно на месте начала сплава). Также Сергей подобрал нам отличное место для обеда, с вкуснейшими хачапури по-аджарски, который готовят в печи. Все остались довольны, поэтому смело рекомендуем Сергея как гида! Сергею удачи на своём поприще!
4 июля 2020
Сергей - прекрасный внимательный к туристам гид! Бронировали экскурсию всего за день, но Сергей оперативно ответил, помог разобраться как и куда удобнее доехать к месту встречи и быстро все подтвердил. Встретил прямо у станции ж/д на комфортабельном минивэне с кондиционером, что было очень кстати в жаркий день. Маршрут супер. Хорошо продуман, все локации интересные и дополняют друг друга по впечатлениям. 1 остановка -смотровая площадка с красивым видом на Ущелье Ахцу. Далее Водопад «Пасть дракона» - одно из самых живописных мест, можно искупаться в красивой лагуне, передохнуть от жары в приятной прохладе. Потом небольшая остановка у реки Мзымта, где можно снизу посмотреть на «Sky Bridge». Потом - Ахштырская пещера. Бонусом прямо возле пещеры - хорошая смотровая площадка с видом на горы, форелевое хозяйство и Скай Парк. Ну и финал - сам Скай Парк - бесподобное место со вторым в мире по длине мостом «Sky Bridge». Прогулка по мосту оставила море впечатлений. Любителям экстрима - мега тролл, зиплайн, банджи-джампинг на 69 и !207 метров. Если не любители - просто посмотреть уже море впечатлений, атмосфера здесь очень позитивная. Для маршрута обязательно выбирайте удобную обувь и одежду (гид об этом предупреждает). Локации оборудованы для туристов, но все-таки это горы. Если поедете в жаркий день - лучше искупаться в локации с водопадом. Мы поленились и потом немного пожалели. И лучше брать защиту от солнца (крем, головной убор) Скай-парк советую изучить заранее на сайте, чтобы сориентироваться в его возможностях и проще выбрать а месте что хотите попробовать. Стоящая локация. Гид не ограничивает локации по времени, провели на каждой столько сколько хотели. Отдельное спасибо Сергею за теплую и интересную экскурсию. Много интересной информации, полезной, без воды. Поездка получилась в дружеском формате.

Сергей проводит ещё 5 экскурсий

Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
9 100
8 часов
Путь к вершинам: лучшие панорамные виды Сочи
30 отзывов
Увидеть город с вершин, исследовать олимпийские объекты и прокатиться на скоростной канатной дороге
Олимпийское наследие Сочи
9 100
8 часов
Олимпийское наследие Сочи
27 отзывов
Познакомиться с историей игр и полюбоваться видами в туре по прибрежному кластеру и Красной Поляне
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
9 100
8 часов
«Сочинский марафон» — чудеса долины реки Шахе
8 отзывов
Природно-этнографическая экскурсия: красавица Шахе, чайная плантация и джипинг по реке
Мацестинский вояж
8 450
5 часов
Мацестинский вояж
7 отзывов
Познакомиться с чайными традициями, исследовать Змейковские водопады и оценить панорамы с горы Ахун
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
8 450
5 часов
Золотое кольцо Сочи. Главные объекты города-курорта за 5 часов
7 отзывов
Посетить главные исторические и природные достопримечательности города-курорта

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
100 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи