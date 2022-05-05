9 отзывов оставили туристы

В поездке вы взглянете на окрестности Адлерского района Сочи с разных граней. Побываете на самом крупном в России племенном форелеводческом хозяйстве. В лабиринтах древней пещеры узнаете о важных и редких находках — следах неандертальцев и кроманьонцев. А в знаменитом Скайпарке поговорим о том, чем же прославился российско-новозеландский проект.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Форелевое хозяйство

Начнем с долины реки Мзымта в Адлерском районе, где еще в далеком 1964 году было построено крупнейшее в стране Форелевое хозяйство. В сопровождении гида предприятия вы сможете увидеть, как выращивают форель, посетить бесчисленные бассейны с этой радужной и янтарной рыбой, собственноручно покормить ее. На территории хозяйства работает фирменный магазин, где по желанию вы сможете приобрести форель и рыбные деликатесы.

Тайны Ахштырской пещеры

Далее наш путь лежит к одному из наиболее загадочных мест региона через село Казачий Брод. Представьте себе: согласно исследованиям, лишь 10% из изученных в мире пещер разного происхождения были когда-то обитаемы человеком. И в этот процент входит наша Ахштырская пещера! Вы узнаете, что на правом берегу бурной Мзымты, в отвесной скале Ахштырского каньона обнаружили в 30-е годы прошлого века учёные. И осознаете, какую ценность представляют эти места в истории развития человечества.

Развлечения в Скайпарке

В завершение вы посетите единственный в России парк приключений на высоте. Я расскажу о российско-новозеландском проекте комплекса и почетном месте Скайпарка среди 7 подобных в других странах. С одного из самых протяженных в мире подвесных пешеходных мостов — Скайбридж — вы взглянете с нового ракурса на уже знакомую Мзымту. Понаблюдаете за прыжками отчаянных мастеров банджи-джампинга. По желанию поучаствуете в активностях парка. А дети смогут исследовать воздушные тропы лесного Маугли-парка.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет, любящим экстрим, пешие прогулки по пересеченной местности, бездорожью, подготовленным физически и морально к некоторым сложностям.

Организационные детали