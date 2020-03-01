Гастрономические экскурсии в Сочи

Что вас ожидает

Сочинский мед

Первым делом я отвезу вас на пасеку, где вы попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда — каштановый, чернично-ежевичный и альпийский. Вы узнаете о традициях местного пчеловодства и природных условиях, горном разнотравье и реликтовых лесах, позволяющих производить особые сорта меда. А также сможете приобрести натуральную косметику и другие продукты пчеловодства.

Форелевое хозяйство

Затем вы отправитесь в единственное предприятие России, где «царскую рыбу» выращивают сызмальства. Понаблюдаете за процессом кормления особей, увидите резервуары для их содержания рыб и откроете тонкости разведения ценных пород. После экскурсии по хозяйству вы сможете купить как свежую, так и копченую рыбу, а также пообедать в уютном ресторане, где для вас приготовят восхитительные блюда из форели. Любители мяса оценят здесь прекрасный шашлык или люля-кебаб.

Чайная фабрика

В одном из районов Сочи, Хосте или Мацесте, вы познакомитесь с вековой историей чайных плантаций нашего края. На частной фабрике сделаете яркие снимки на фоне сочных плантаций и продегустируете 4 сорта краснодарского чая с вареньем и блинами. А местные сотрудники поделятся тонкостями чаеводства и расскажут, чем знаменит русский чай.

Частная винодельня

Это один из самых приятных моментов тура! Как известно, местных вин в нашем регионе очень мало. Я же отвезу вас к знакомому виноделу, который производит вина лишь небольшими партиями. Вы узнаете, как устроены частные винные хозяйства, познакомитесь с тонкостями выращивания винограда и изготовления вин. И, конечно, продегустируете домашние вино и чачу.

Местный базар

Напоследок вы заедете на рынок, где я помогу сориентироваться в продукции и подскажу, по какому принципу выбирать гастрономические визитные карточки Сочи — адыгейские сыры, сезонные фрукты и ароматные специи.

В течение дня вы также сможете посетить замечательный ресторан с проверенной кухней, где идеально готовят самые известные кавказские блюда.