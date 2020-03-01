Гастрономические экскурсии в Сочи

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Пасеки и винодельни, хозяйства и фабрики — открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вы посетите единственное форелеводческое хозяйство России, где узнаете о тонкостях разведения «царской рыбы»; попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда и откроете особенности местного пчеловодства; отведаете краснодарский чай с блинами и продегустируете домашнее вино в гостях у винодела.
5900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур

Что вас ожидает

Сочинский мед
Первым делом я отвезу вас на пасеку, где вы попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда — каштановый, чернично-ежевичный и альпийский. Вы узнаете о традициях местного пчеловодства и природных условиях, горном разнотравье и реликтовых лесах, позволяющих производить особые сорта меда. А также сможете приобрести натуральную косметику и другие продукты пчеловодства.

Форелевое хозяйство
Затем вы отправитесь в единственное предприятие России, где «царскую рыбу» выращивают сызмальства. Понаблюдаете за процессом кормления особей, увидите резервуары для их содержания рыб и откроете тонкости разведения ценных пород. После экскурсии по хозяйству вы сможете купить как свежую, так и копченую рыбу, а также пообедать в уютном ресторане, где для вас приготовят восхитительные блюда из форели. Любители мяса оценят здесь прекрасный шашлык или люля-кебаб.

Чайная фабрика
В одном из районов Сочи, Хосте или Мацесте, вы познакомитесь с вековой историей чайных плантаций нашего края. На частной фабрике сделаете яркие снимки на фоне сочных плантаций и продегустируете 4 сорта краснодарского чая с вареньем и блинами. А местные сотрудники поделятся тонкостями чаеводства и расскажут, чем знаменит русский чай.

Частная винодельня
Это один из самых приятных моментов тура! Как известно, местных вин в нашем регионе очень мало. Я же отвезу вас к знакомому виноделу, который производит вина лишь небольшими партиями. Вы узнаете, как устроены частные винные хозяйства, познакомитесь с тонкостями выращивания винограда и изготовления вин. И, конечно, продегустируете домашние вино и чачу.

Местный базар
Напоследок вы заедете на рынок, где я помогу сориентироваться в продукции и подскажу, по какому принципу выбирать гастрономические визитные карточки Сочи — адыгейские сыры, сезонные фрукты и ароматные специи.

В течение дня вы также сможете посетить замечательный ресторан с проверенной кухней, где идеально готовят самые известные кавказские блюда.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается из Красной Поляны. Можно также начать в Адлере (доплата 1500 руб.) или в центральном Сочи (доплата 2000 руб.).
  • Дополнительные расходы:
  • 250 руб./чел. — экскурсия по форелевому хозяйству
  • 400 руб. /чел. — экскурсия по чайной фабрике дегустация чая с мёдом, вареньем и блинами.
  • Обед в ресторане (одно блюдо 300-500 руб.), покупки мёда, вина и т.п. — на усмотрение туристов.
Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур
Сочный Сочи: гастрономический тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
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Гастрономические экскурсии в Сочи

Легенды урочища ДжегошЛегенды урочища ДжегошЛегенды урочища Джегош
От 8000 за экскурсию
7 часов
1 отзыв
Чайные плантации, красивые водопады и адыгское гостеприимство
В долине красивой и коварной горной реки Шахе вы узнаете об исторических событиях, связанных с этим местом. На тропе языческого бога Ахына обратимся к мифологическому этапу жизни нашего региона. Возле урочища Джегош — каскада из 33 дивных водопадов — вы услышите древние легенды и предания. На чайной плантации продегустируете самый северный чай в России с вареньем из шишек. А местные жители адыги, к которым мы заедем в гости, угостят вас традиционным сыром, вином и медом и расскажут о том, как устроен их быт и что составляет основу адыгской культуры.
Чайные истории Солох-АулаЧайные истории Солох-АулаЧайные истории Солох-Аула
5700 за экскурсию
4 часа
Путешествие в долину Шахе на родину русского чая и к монастырю «Крестова пустынь»
Именно в маленьком посёлке Солох-Аул более 100 лет назад зародился русский чай. Как необычная культура приживалась на сочинских землях и благодаря кому мы пьём сегодня краснодарский байховый — вы узнаете историю местного чая, полюбуетесь видом на ущелье реки Шахе и заедете в монастырь «Крестова Пустынь». А если захотите, устроим чаепитие на горном склоне!

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