Гастрономические экскурсии в Сочи

Пасеки, хозяйства и фабрики - открыть вкусы, ароматы и историю лучших продуктов региона
Вы посетите единственное форелеводческое хозяйство России, где узнаете о тонкостях разведения «царской рыбы»; попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда, откроете особенности местного пчеловодства и отведаете краснодарский чай с блинами.
Первым делом я отвезу вас на пасеку, где вы попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда — каштановый, чернично-ежевичный и альпийский. Вы узнаете о традициях местного пчеловодства и природных условиях, горном разнотравье и реликтовых лесах, позволяющих производить особые сорта мёда. А также сможете приобрести натуральную косметику и другие продукты пчеловодства.
Форелевое хозяйство
Затем вы отправитесь в единственное предприятие России, где «царскую рыбу» выращивают сызмальства. Понаблюдаете за процессом кормления особей, увидите резервуары для их содержания рыб и откроете тонкости разведения ценных пород. После экскурсии по хозяйству вы сможете купить как свежую, так и копчёную рыбу, а также пообедать в уютном ресторане, где для вас приготовят восхитительные блюда из форели. Любители мяса оценят здесь прекрасный шашлык или люля-кебаб.
Чайная фабрика
В одном из районов Сочи, Хосте или Мацесте, вы познакомитесь с вековой историей чайных плантаций нашего края. На частной фабрике сделаете яркие снимки на фоне сочных плантаций и продегустируете 4 сорта краснодарского чая с вареньем и блинами. А местные сотрудники поделятся тонкостями чаеводства и расскажут, чем знаменит русский чай.
Местный базар
Напоследок вы заедете на рынок, где я помогу сориентироваться в продукции и подскажу, по какому принципу выбирать гастрономические визитные карточки Сочи — адыгейские сыры, сезонные фрукты и ароматные специи.
В течение дня вы также сможете посетить замечательный ресторан с проверенной кухней, где идеально готовят самые известные кавказские блюда.
Организационные детали
Экскурсия начинается из Красной Поляны. Можно также начать в Адлере (доплата 1500 руб.) или в центральном Сочи (доплата 2000 руб.).
Дополнительные расходы: — 250 руб. /чел. — экскурсия по форелевому хозяйству — 400 руб. /чел. — экскурсия по чайной фабрике дегустация чая с мёдом, вареньем и блинами — Обед в ресторане (одно блюдо 300-500 руб.), покупки мёда, вина и т. п. — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1001 туриста
Я переехал в Сочи после Олимпиады. Полюбил этот регион и готов с радостью поделиться этой любовью с вами! У меня высшее образование в туризме, специальность — экскурсовод. Также есть высшее психологическое и экономическое образование. Практикующий психолог, в сфере туризма работаю с 2013 года. Провожу экскурсии по Абхазии, Сочи, Красной Поляне и Уфе. Жду вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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3
–
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1
–
Наталия
Нам с мужем очень понравилась экскурсия, успели посетить очень много красивых мест, заезжали даже в незапланированные изначально локации/магазины с дегустациями. Так же хочется отметить, что Дмитрий подстроился под нас и читать дальшеуменьшить
немного изменил состав маршрута по нашей просьбе. В целом маршрут очень разнообразный, были и магазины с дегустацией и красивые природные места и чайная плантация и смотровые площадки. Готовьтесь тратиться, так как уйти без покупок будет очень тяжело, все очень вкусное и интересное)) Отдельно еще хотелось бы отметить компетентность Дмитрия и широкий кругозор, очень интересный собеседник, рассказал много интересных исторических моментов, мы в восторге! Спасибо большое и крайне рекомендуем брать у Дмитрия экскурсии.
+1
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Т
Татьяна
Хотелось бы выразить слова благодарности Дмитрию, который организовал и провел для нас гастрономический тур. Грамотно составленный маршрут, ненавязчивый, но очень интересный рассказ о достопримечательностях, которые нам встречались по дороге, великолепный читать дальшеуменьшить
прием и на пасеке, и в сыроварне, и в других местах, сделали этот тур не забываемым. При этом маршрут был скорректирован лично для нас. Мы получили массу впечатлений. Попробовали самые вкусные блюда. Сделали много интересных фотографий. При этом локации для этих фотографий очень деликатно предлагал нам Дмитрий. Спасибо ему огромное! Очень рекомендуем воспользоваться услугами Дмитрия.
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Татьяна
Экскурсия прошла отлично, мы меняли маршрут по интересам и с удовольствием погуляли по местам куда тянула душа и этот день прошёл просто не забываемым! Огромная благодарность гиду именно видеть и читать дальшеуменьшить
слышать что хотели именно мы, то все это и происходило! А когда мечты сбываются то становится радостно и легко! Этот день прошёл именно так вместе с Дмитрием!!! Огромная благодарность Дмитрию!!! И у нас впереди очень скоро ещё одна экскурсия с Дмитрием и это вдохновляет!!!
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Г
Галина
Были на гастрономическом туре с Дмитрием в феврале 2021. Все очень понравилось. В местах, куда заезжали, продают продукты очень хорошего качества. Отдельное спасибо за ресторан, очень вкусно и атмосферно. Дмитрий отличный гид. Подробно отвечает на вопросы, очень поступательно даёт информацию. Однозначно рекомендуем! Дмитрию здоровья, удачи, исполнения желаний!
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Е
Елена
Отличная экскурсия! Маршрут корректировали в соответствии с нашими пожеланиями и нашим темпом. Дмитрий очень приятный человек, в компании которого можно прекрасно провести целый день. Узнали много нового и получили полезные рекомендации по дальнейшему времяпровождению в Сочи. Рекомендую!
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О
Ольга
Нас была большая компания - 6 человек и с нами был ребенок 6 лет. Маршрут построен идеально с своевременными остановками. Нам всем включая ребенка было интересно никто не устал. Отличный вариант для первоначального знакомства с городом
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