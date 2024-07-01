Гастрономические экскурсии в Сочи

Вы посетите единственное форелеводческое хозяйство России, где узнаете о тонкостях разведения «царской рыбы»; попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда, откроете особенности местного пчеловодства и отведаете краснодарский чай с блинами.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сочинский мёд

Первым делом я отвезу вас на пасеку, где вы попробуете эксклюзивные сорта краснополянского мёда — каштановый, чернично-ежевичный и альпийский. Вы узнаете о традициях местного пчеловодства и природных условиях, горном разнотравье и реликтовых лесах, позволяющих производить особые сорта мёда. А также сможете приобрести натуральную косметику и другие продукты пчеловодства.

Форелевое хозяйство

Затем вы отправитесь в единственное предприятие России, где «царскую рыбу» выращивают сызмальства. Понаблюдаете за процессом кормления особей, увидите резервуары для их содержания рыб и откроете тонкости разведения ценных пород. После экскурсии по хозяйству вы сможете купить как свежую, так и копчёную рыбу, а также пообедать в уютном ресторане, где для вас приготовят восхитительные блюда из форели. Любители мяса оценят здесь прекрасный шашлык или люля-кебаб.

Чайная фабрика

В одном из районов Сочи, Хосте или Мацесте, вы познакомитесь с вековой историей чайных плантаций нашего края. На частной фабрике сделаете яркие снимки на фоне сочных плантаций и продегустируете 4 сорта краснодарского чая с вареньем и блинами. А местные сотрудники поделятся тонкостями чаеводства и расскажут, чем знаменит русский чай.

Местный базар

Напоследок вы заедете на рынок, где я помогу сориентироваться в продукции и подскажу, по какому принципу выбирать гастрономические визитные карточки Сочи — адыгейские сыры, сезонные фрукты и ароматные специи.

В течение дня вы также сможете посетить замечательный ресторан с проверенной кухней, где идеально готовят самые известные кавказские блюда.

Организационные детали