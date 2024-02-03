Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты
Вас ожидает путешествие на комфортабельном автомобиле, во время которого вы увидите величественные каньоны, посетите уникальные Воронцовские пещеры и насладитесь красотой Чёртовых ворот.
Вы узнаете о процессе сбора чая на самых северных чайных плантациях мира и попробуете его вкус на дегустации. Программа экскурсии подходит для всех возрастов, обеспечивая комфорт и безопасность.
В стоимость не включены входные билеты в пещеры и дегустация чая, но эти моменты легко организовать, и они стоят того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу приключения
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даты
Описание
Что вас ожидает
Чайные плантации. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть телом и душой! Панорамы гор, зелёные луга, поляны с самым северным чаем мире (я научу вас его собирать!) — всё это ждёт вас здесь. У вас будет возможность продегустировать зелёный, жёлтый, чёрный и красный чай с блинчиками и вареньем из фейхоа, грецкого ореха и инжира.
Воронцовские пещеры. Побудем немного спелеотуристами и «нырнём» в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Главное — не сворачивать в неисследованные тоннели и не отставать от гида!
Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, зато можно искупаться и сделать эффектные фото. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
- С собой у меня всегда есть горячий чай и вкусные бутерброды
- Программа подходит для участников всех возрастов
- В пещере прохладно, поэтому возьмите с собой куртку. Также рекомендую надеть спортивную обувь.
Дополнительные расходы
- Воронцовские пещеры — 650 руб. /чел.
- Дегустация чая — 700 руб. за группу
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на остановке автобуса «Хоста-Мост»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.