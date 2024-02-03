Красота дикой природы Сочи
Индивидуальная экскурсия в Сочи

Вас ждет погружение в удивительный мир природы Сочи, где каждый шаг открывает новые красоты

5
2 отзыва
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по великолепным природным достопримечательностям Сочи.

Вас ожидает путешествие на комфортабельном автомобиле, во время которого вы увидите величественные каньоны, посетите уникальные Воронцовские пещеры и насладитесь красотой Чёртовых ворот.

Вы узнаете о процессе сбора чая на самых северных чайных плантациях мира и попробуете его вкус на дегустации. Программа экскурсии подходит для всех возрастов, обеспечивая комфорт и безопасность.

В стоимость не включены входные билеты в пещеры и дегустация чая, но эти моменты легко организовать, и они стоят того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу приключения
Красота дикой природы Сочи
Красота дикой природы Сочи
Красота дикой природы Сочи
Ближайшие даты:
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даты

Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть телом и душой! Панорамы гор, зелёные луга, поляны с самым северным чаем мире (я научу вас его собирать!) — всё это ждёт вас здесь. У вас будет возможность продегустировать зелёный, жёлтый, чёрный и красный чай с блинчиками и вареньем из фейхоа, грецкого ореха и инжира.

Воронцовские пещеры. Побудем немного спелеотуристами и «нырнём» в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Главное — не сворачивать в неисследованные тоннели и не отставать от гида!

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, зато можно искупаться и сделать эффектные фото. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara
  • С собой у меня всегда есть горячий чай и вкусные бутерброды
  • Программа подходит для участников всех возрастов
  • В пещере прохладно, поэтому возьмите с собой куртку. Также рекомендую надеть спортивную обувь.

Дополнительные расходы

  • Воронцовские пещеры — 650 руб. /чел.
  • Дегустация чая — 700 руб. за группу

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на остановке автобуса «Хоста-Мост»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
3 фев 2024
Рекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашей компании позитивом, великолепными видами, вкусными угощениями, интересными рассказами от гида с юмором. Поездка в комфорте, с полной поддержкой и в удобном ритме и бонусы в получили приятные.
Рекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашейРекомендую с удовольствием и с огромной благодарностью Роману за замечательную экскурсию! Этот день запомнится всей нашей
Алексей
26 янв 2024
Обширная и разнообразная программа на целый день. Передвижение на комфортном и проходимом автомобиле, можно не опасаться застрять. По одежде любая удобная закрытая и НЕ скользящая обувь особенно для посещения пещер. Спасибо Роману хороший день.

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