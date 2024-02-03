Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по великолепным природным достопримечательностям Сочи. Вас ожидает путешествие на комфортабельном автомобиле, во время которого вы увидите величественные каньоны, посетите уникальные Воронцовские пещеры и насладитесь красотой Чёртовых ворот. Вы узнаете о процессе сбора чая на самых северных чайных плантациях мира и попробуете его вкус на дегустации. Программа экскурсии подходит для всех возрастов, обеспечивая комфорт и безопасность. В стоимость не включены входные билеты в пещеры и дегустация чая, но эти моменты легко организовать, и они стоят того, чтобы полностью погрузиться в атмосферу приключения

Описание

Что вас ожидает

Чайные плантации. Это прекрасное место, чтобы отдохнуть телом и душой! Панорамы гор, зелёные луга, поляны с самым северным чаем мире (я научу вас его собирать!) — всё это ждёт вас здесь. У вас будет возможность продегустировать зелёный, жёлтый, чёрный и красный чай с блинчиками и вареньем из фейхоа, грецкого ореха и инжира.

Воронцовские пещеры. Побудем немного спелеотуристами и «нырнём» в самую протяжённую подземную систему в России. Длина Воронцовских пещер — 12,5 км, из которых гостям доступно только 750 метров, зато каких! Каменные природные колонны, сталактиты и сталагмиты — нерукотворные творения всегда впечатляют, особенно в подобных масштабах. Главное — не сворачивать в неисследованные тоннели и не отставать от гида!

Навалищенское ущелье и Чёртовы ворота. В первом каньоне прогулочная зона небольшая, зато можно искупаться и сделать эффектные фото. А во втором мы поднимемся на деревянный подвесной мост и полюбуемся пейзажами с высоты.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara

С собой у меня всегда есть горячий чай и вкусные бутерброды

Программа подходит для участников всех возрастов

В пещере прохладно, поэтому возьмите с собой куртку. Также рекомендую надеть спортивную обувь.

Дополнительные расходы