15 отзывов оставили туристы

Вас ждет максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи! Вы посетите знаменитый горнолыжный курорт, прокатитесь по канатной дороге с захватывающими дух видами, заглянете на культурный центр «Моя Россия». А я расскажу о местных традициях и раскрою, как изменила жизнь Сочи недавняя Олимпиада.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 7 чел.

Описание экскурсии

Нескучный путь к знаменитым курортам

Вы проедете через поселок Молдовка, где в свое время селились молдавские семьи из Бессарабии и занимались осушением местных земель и сельским хозяйством, и продегустируете лечебную воду на минеральном источнике Чвижепсе.

Горные сокровища Сочи

Сочи славится не только морем и пляжем, но и горнолыжными курортами. Вы посетите самый известный из них — «Роза Хутор». Прокатитесь по канатной дороге, насладитесь невероятными высокогорными пейзажами и услышите историю преображения Сочи. А также заглянете в культурно-этнографический центр «Моя Россия», где увидите знаменитые здания страны в миниатюре и сможете попробовать себя в искусстве плетения или гончарном деле.

Олимпийский парк

Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион «Фишт», где проходило открытие Олимпиады. В завершение оцените грандиозные размеры факела Олимпийских игр!

Организационные детали