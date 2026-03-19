15 отзывов оставили туристы

"Роза Хутор", Олимпийский парк, стадион "Фишт", горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Вас ждет максимально насыщенная экскурсия по живописным окрестностям Сочи! Вы посетите знаменитый горнолыжный курорт, прокатитесь по канатной дороге с захватывающими дух видами, заглянете на культурный центр «Моя Россия». А я расскажу о местных традициях и раскрою, как изменила жизнь Сочи недавняя Олимпиада.
Вы проедете через поселок Молдовка, где в свое время селились молдавские семьи из Бессарабии и занимались осушением местных земель и сельским хозяйством, и продегустируете лечебную воду на минеральном источнике Чвижепсе.
Горные сокровища Сочи
Сочи славится не только морем и пляжем, но и горнолыжными курортами. Вы посетите самый известный из них — «Роза Хутор». Прокатитесь по канатной дороге, насладитесь невероятными высокогорными пейзажами и услышите историю преображения Сочи. А также заглянете в культурно-этнографический центр «Моя Россия», где увидите знаменитые здания страны в миниатюре и сможете попробовать себя в искусстве плетения или гончарном деле.
Олимпийский парк
Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион «Фишт», где проходило открытие Олимпиады. В завершение оцените грандиозные размеры факела Олимпийских игр!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle, Kia Portage, Hyundai Starex или Volkswagen Tiguan)
Билет на канатную дорогу (по желанию) не включён в стоимость — от 2950 ₽. Для детей и пенсионеров действуют скидки при наличии подтверждающих документов
Можем забрать вас в Адлере или Сириусе.
По желанию мы можем также включить в экскурсию Скайпарк (проход по мосту и активности на месте платные); на канатке и Скайпарке вы отдыхаете самостоятельно
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Источник Чвижепсе временно закрыт
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Адлере или в Сириусе. Если вы проживаете в Центральном районе или в Хостинском районе, место встречи будет г. Сочи ул. Ленина 187 или у вашего отеля за дополнительную плату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1953 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 162 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Очень понравилось экскурсия. Петрос все рассказал и показал,несмотря на погодные условия.
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николай
Отличная экскурсия. Гид интересно рассказывает и подстраивается под группу в плане программы. Всё прошло очень комфортно!
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Д
Дмитрий
Экскурсия прошла на ура! Было очень интересно и познавательно. Гид очень приятный в общении, показал интересные места. Спасибо ему большое. Рекомендуем
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З
Землянская
Прекрасная экскурсия! Петрос - замечательный организатор и рассказчик! Учёл все пожелания. Всей нашей разновозрастной компании (от 12 до 67 лет) было очень интересно и комфортно! Спасибо!!!
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K
Korol
Отличный гид, интересная экскурсия. Обязательно буду рекомендовать свои друзьям!
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Д
Дарья
Хочу поблагодарить Петроса за интересную, информативную, ёмкую и увлекательную экскурсию "большая экскурсия из Сочи по русской Швейцарии". я была с дочкой 8,5 лет - не заметили как пролетело время 🕘
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