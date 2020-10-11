15 отзывов оставили туристы

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Большое путешествие по «русской Швейцарии»

Красная поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк, горы, водопады и нарзанные источники за 1 день

5
15 отзывов
Петрос
Петрос – Гид из Сочи
Вас ждет максимально насыщенная экскурсия ⛳ по живописным окрестностям Сочи! Вы посетите знаменитые горнолыжные курорты, прокатитесь по канатной дороге с захватывающими дух видами, продегустируете целебную минеральную воду и заглянете на форелевое хозяйство.

А я расскажу о местных традициях и раскрою, как изменила жизнь Сочи недавняя Олимпиада.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»

Что вас ожидает

Нескучный путь к знаменитым курортам
Вы проедете через поселок Молдовка, где в свое время селились молдавские семьи из Бессарабии и занимались осушением местных земель и сельским хозяйством. Заедете на форелевое хозяйство, посетите шоу стеклодувов и продегустируете лечебную воду на минеральном источнике Чвижепсе. А еще оцените грандиозный Вантовый мост и увидите живописный водопад Желаний.

Горные сокровища Сочи
Сочи славится не только морем и пляжем, но и горнолыжными курортами. Вы посетите самые известные из них: Красную поляну, Роза Хутор и Газпром Лаура. Прокатитесь по канатной дороге, насладитесь невероятными высокогорными пейзажами и услышите историю 📖 преображения Сочи. А также заглянете в культурно-этнографический центр «Моя Россия», где увидите знаменитые здания страны в миниатюре и сможете попробовать себя в искусстве плетения или гончарном деле.

Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтанов
Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион 🏟️ Фишт, где проходило открытие Олимпиады. В завершение оцените грандиозные размеры факела Олимпийских игр и насладитесь шоу поющих фонтанов!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Фольксваген
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость (посещение по желанию): минеральный источник Чвижепсе — 100 рублей, канатная дорога на Роза Хуторе — 1490 рублей, канатная дорога Русские горки — 350 рублей. Для детей и пенсионеров предусмотрены скидки.
  • По желанию мы можем также включить в экскурсию ⛳ Скайпарк
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
Большое путешествие по «русской Швейцарии»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петрос
Петрос
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
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15 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Хорошая содержательная экскурсия. Всё понравилось. Спасибо Петросу за отличный день.
8 октября 2020
Замечательная экскурсия и потрясающий гид Петрос! Были на экскурсии 07. 10, Петрос встретил нас у отеля и как только мы сели в машину начал свой рассказ о Сочи, его улочках, истории, было очень интересно! Посетили скай парк, нарзанные источники, Красную Поляну, проехали на всех подъемниках, особенно впечатлил Эдельвейс, а нам порекомендовал эту дорогу именно Петрос. Невероятная красота гор! Прогулялись по Красной Поляне, а затем Петрос отвёз нас на ужин. Были рады его рекомендации по выбору заведения, было очень вкусно. Машина на которой проходит экскурсия очень комфортная и чистая. Однозначно рекомендую экскурсию и гида. Петрос выкладывается на 1000%! Большое спасибо за чудесный день!
7 октября 2020
Были первый раз в Сочи. Вся экскурсия прошла на Ура. Масса положельных эмоций. Петрос очень внимательный, учел все ради желания. Огромное спасибо.
6 октября 2020
Все замечательно. Гид Петрос такой предупредительный, заботливый и очень внимательный. Большое спасибо.
3 октября 2020
Это была не экскурсия в классическом понимании, когда экскурсовод ходит с тобой везде, все показывает и рассказывает - скорее обзорная авто-экскурсия со свободным посещением всех мест. Мы выбрали эту экскурсию, тк за один день самим очень сложно успеть все посмотреть. В данном случае мы получили отличный сервис и гибкость в маршруте - мы очень хотели съездить в скайпарк, поэтому экскурсия началась именно там, а после уже поехали в Красную поляну. Всю дорогу Петрос рассказывал об истории районов, мимо которых проезжали и в целом про особенности региона, давал советы, как лучше выстроить маршрут на канатках, что еще посмотреть в городе. Поскольку никаких временных ограничений не было, наша поездка заняла в итоге 11 часов вместо заявленных 9 =) Сейчас, конечно, понимаю, что лучше было бы определить хоть какие-то рамки на каждом месте, потому что, особенно в начале, хочется все посмотреть, понаслаждаться видами, но ты не представляешь, сколько всего еще впереди предстоит посетить, поэтому неверно рассчитываешь свои силы. в итоге мы сильно затянули в скайпарке, решая прыгать или нет, а потом в Красной поляне пришлось быстрее бежать кататься на канатках, чтобы успеть подняться на самый верх до закрытия, простояли в очередях на подъемники и тп. В итоге день получился очень насыщенным, под конец сильно устали и из-за этого получилось немного смазано.
30 сентября 2020
Спасибо Петросу за чудесный день. Экскурсия на Красную поляну нам с мужем очень понравилась. Все наши пожелания были учтены. Петрос знающий и внимательный гид. Автомобиль комфортный и очень чистый. Однозначно рекомендуем. В следующий наш приезд поедем на экскурсию в Абхазию только с Петросом.
20 сентября 2020
Заказывали экскурсию для группы из 4-х человек. Первое, что понравилось, экскурсовод приехал вовремя на чистой и ухоженной машине. Второе, спокойное и безопасное вождение автомобиля. Завезли нас на обед в очень симпатичный ресторанчик с кавказской кухней, с приятным обслуживанием, где вкусно готовят. У нас был выбор - Роза Хутор или Красная поляна, мы выбрали первое направление. С погодой повезло, была отличная видимость, потому красота гор была как на ладони. Единственное, что разочаровало, так это водопады. Хотелось бы предупредить, что добраться до них не просто и нужно крепкое здоровье, кроме того, к сентябрю поток воды очень слабеет. Одним словом, если изрядно устав, вы все же доберётесь до места, вряд ли оно поразит ваше воображение. А вот поющие фонтаны в Адлере - это было круто. Мы видели такие шоу в разных странах и прониклись гордостью, что у нас оно, пожалуй, лучшее. Вообще, благодарим Вас, уважаемый Петрос 👍.
20 сентября 2020
Сегодня прошла наша замечательная экскурсия с Петросом. Вся наша компания, включая детей, осталась в полнейшем восторге от экскурсии. Петрос прекрасный рассказчик. Сложилось впечатление, что он знает все о Сочи, Красной поляне и вообще о Краснодарском крае. Петрос очень мобилен, он с легкостью подстраивается под любые желания туристов. Мы с удовольствием провели целый день в компании с этим прекрасным человеком. Спасибо огоромное. Обязательно будем заказывать и другие экскурсии с Петросом!!!
18 сентября 2020
Гид прибыл точно в назначенное время. Машина идеально чистая. Все объекты, которые были заявлены, посмотрели. В день нашей экскурсии время работы "поющих фонтанов" было сдвинуто на 20. 00, но Петрос все равно отвёз нас и доставил до отеля. Спасибо за экскурсию, Петрос!
17 сентября 2020
Огромное спасибо Петросу за замечательную экскурсию, мы с друзьями были в восторге. Знание, любовь к родному краю, вежливость, уважительность, точность, тактичность, доброжелательность, радушие все это отличает Петроса от других гидов. За несколько часов он стал нам родным человеком и другом. Если куда ехать, то только с ним. Рекомендую, не пожалеете.
17 сентября 2020
Нам очень понравилась индивидуальная экскурсия в Русскую Швейцарию, было запланировано 9 часов, но Петрос (наш гид) ни в чем нас не ограничивал - мы спокойно гуляли по горам, дышали горным воздухом, катались на канатке, даже не заметили как время пробежало. За все время нашей поездки на автомобиле (минивэне) Петрос рассказывал нам историю края, места где мы проезжаем, и куда едем. Ни на минуту Петрос не дал нам заскучать в дороге, его можно было спросить о чем угодно и поболтать на любые темы. Вместо запланированных 9 часов у нас получилось 11! Мы в первый раз попробовали взять индивидуальную экскурсию и оценили качество такой услуги. В дальнейшем почаще будем выбирать именно такой сервис. Денис и Людмила. 16. 09. 2020
9 сентября 2020
Огромное спасибо! Отличный день!
6 сентября 2020
Прекрасная экскурсия по "русской Швейцарии". Спасибо Петросу за замечательный день. Ездили на данную экскурсию с детьми-подростками 14 и 15 лет, и очень хотели, чтобы в первую очередь поездка запомнилась именно им. Надеялись посмотреть все самое интересное и Петросу удалось подстроиться под наши пожелания и нас удивить. Отличный гид, общение было легким, рассказы увлекательными, а поездка безопасной и комфортной. Мы были в восторге. Приятно иметь дело с профессионалом, любящим свой город и свою работу. Однозначно будем Петроса рекомендовать друзьям.
4 сентября 2020
Спасибо большое за экскурсию, мы остались очень довольны. Отлично продуманный маршрут, плюс посетили Скай парк, за 10 часов увидели Красную поляну, Роза Хутор, нарзанные источники, форелевое хозяйство, Олимпийскую деревню и шоу фонтанов, все основные достопримечательности Сочи. Гид Петрос очень интересно рассказывал нам о городе и его достопримечательностях. Советуем однозначно поехать на экскурсию!
4 сентября 2020
Спасибо Петросу за интересную и комфортную экскурсию! Гида рекомендую однозначно! Мы поднимались на вершину Красной поляны, в Эстосадке. Посоветовал бы туристам не тратить время и силы на посещение там водопада Поликария, если вы с маленькими детьми или на дворе август и позже. Крюк к водопаду долгий и пешая тропа от подъемников непростая. Потратьте это время на посещение посёлка Роза Роза Хутор или других достопримечательностей.

Петрос проводит ещё 2 экскурсии

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