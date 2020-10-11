15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Нескучный путь к знаменитым курортам

Вы проедете через поселок Молдовка, где в свое время селились молдавские семьи из Бессарабии и занимались осушением местных земель и сельским хозяйством. Заедете на форелевое хозяйство, посетите шоу стеклодувов и продегустируете лечебную воду на минеральном источнике Чвижепсе. А еще оцените грандиозный Вантовый мост и увидите живописный водопад Желаний.

Горные сокровища Сочи

Сочи славится не только морем и пляжем, но и горнолыжными курортами. Вы посетите самые известные из них: Красную поляну, Роза Хутор и Газпром Лаура. Прокатитесь по канатной дороге, насладитесь невероятными высокогорными пейзажами и услышите историю 📖 преображения Сочи. А также заглянете в культурно-этнографический центр «Моя Россия», где увидите знаменитые здания страны в миниатюре и сможете попробовать себя в искусстве плетения или гончарном деле.

Олимпийский парк 🌳 и шоу поющих фонтанов

Вы увидите все знаковые места Олимпийского парка: Большой Ледовый дворец, Адлер-арену, Центр фигурного катания и стадион 🏟️ Фишт, где проходило открытие Олимпиады. В завершение оцените грандиозные размеры факела Олимпийских игр и насладитесь шоу поющих фонтанов!

Организационные детали