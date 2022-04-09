Что вас ожидает

Уютное погружение в гончарный мир

Вы узнаете о свойствах глины и о том, как правильно подготовить ее к работе. Мастер покажет, как обращаться с гончарным кругом и вместе с вами сделает первое изделие. После этого вы приступите к самостоятельной работе и своими руками изготовите чашки, блюдца, горшки или кувшины. Если пожелаете, после сушки и обжига мы отправим вам их в любой город страны.

Организационные детали

Изделия сохнут и запекаются около трех недель. Обжиг и доставка оплачиваются дополнительно: обжиг — 500 руб., доставка — по тарифам транспортной компании.