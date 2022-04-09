Гончарный мастер-класс в Сочи

Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий

Индивидуальная
Приглашаем раскрыть тайны старинного гончарного мастерства! В уютной мастерской мы обучим вас приемам работы с гончарным кругом и поможем создать от трех до пяти авторских изделий.

Даже если у вас нет похожего творческого опыта, не переживайте: получится у всех.
Гончарный мастер-класс в Сочи
Гончарный мастер-класс в Сочи
Гончарный мастер-класс в Сочи
Гончарный мастер-класс в Сочи
Гончарный мастер-класс в Сочи
Гончарный мастер-класс в Сочи
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Уютное погружение в гончарный мир

Вы узнаете о свойствах глины и о том, как правильно подготовить ее к работе. Мастер покажет, как обращаться с гончарным кругом и вместе с вами сделает первое изделие. После этого вы приступите к самостоятельной работе и своими руками изготовите чашки, блюдца, горшки или кувшины. Если пожелаете, после сушки и обжига мы отправим вам их в любой город страны.

Организационные детали

Изделия сохнут и запекаются около трех недель. Обжиг и доставка оплачиваются дополнительно: обжиг — 500 руб., доставка — по тарифам транспортной компании.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Навагинская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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