Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Солнечный Сочи

Заглянуть в сердце города и узнать о нем с разных сторон

Надежда
Надежда – Гид из Сочи
Вас ждут впечатляющие природные и архитектурные памятники курорта, ведь над ним поработали лучшие садоводы и инженеры страны! Я проведу вас к месту, где зародился Сочи, расскажу, как он развивался, и поделюсь любопытными сюжетами о локациях на маршруте.

От «Фитофантазии» и до фортовых стен: вы убедитесь, что Сочи — это не только пляжный 🏖️ отдых, но и богатая история 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От 20001 800 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Солнечный Сочи
Солнечный Сочи

Что вас ожидает

Все краски Сочи
Вы побываете в исторической части города и познакомитесь с его прошлым. Прогуливаясь по Приморскому бульвару, насладитесь панорамой Чёрного моря 🌊 в обрамлении пышной зелени. Увидите первый православный храм на Черноморском побережье — храм Архангела Михаила, покровителя Сочи. У памятника «Якорь и пушка» мы вспомним события русско-турецкой войны. Также рассмотрим фрагмент крепостной стены форта Александрия — первого сочинского укрепления. А в морском порту встретим героев комедии «Бриллиантовая рука».

Город-сад
Вес впечатлит обилие экзотической зелени в нашем городе. На улице Навагинская вы полюбуетесь пальмами и загадаете желание у волшебной скульптуры «Ухо». Узнаете, в чем особенность зелёного уголка «Фитофантазия». Возле Зимнего театра мы поговорим о культурной жизни города. Рассмотрим дом конца 19-го века, в котором жил управляющий царским имением. И завершится прогулка 👣 визитной карточкой Сочи — ж/д-вокзалом: я расскажу о его строительстве и объясню, в чем особенность башенных часов на здании.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная, дополнительных расходов не предвидится.

Начало и место завершения
🚩 на улице Театральная
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи
Солнечный Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Добрый день! Меня зовут Надежда. Я проживаю в городе Сочи более 20 лет. Люблю путешествовать и познавать окружающий мир. Не устаю восхищаться красотой, уютом, гармоничностью родного города-парка Сочи. Ценю архитектурную историю города. Верю, что в ваших сердцах город-солнце с роскошной субтропической зеленью оставит свою частичку тепла и света.
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