Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Все краски Сочи

Вы побываете в исторической части города и познакомитесь с его прошлым. Прогуливаясь по Приморскому бульвару, насладитесь панорамой Чёрного моря 🌊 в обрамлении пышной зелени. Увидите первый православный храм на Черноморском побережье — храм Архангела Михаила, покровителя Сочи. У памятника «Якорь и пушка» мы вспомним события русско-турецкой войны. Также рассмотрим фрагмент крепостной стены форта Александрия — первого сочинского укрепления. А в морском порту встретим героев комедии «Бриллиантовая рука».

Город-сад

Вес впечатлит обилие экзотической зелени в нашем городе. На улице Навагинская вы полюбуетесь пальмами и загадаете желание у волшебной скульптуры «Ухо». Узнаете, в чем особенность зелёного уголка «Фитофантазия». Возле Зимнего театра мы поговорим о культурной жизни города. Рассмотрим дом конца 19-го века, в котором жил управляющий царским имением. И завершится прогулка 👣 визитной карточкой Сочи — ж/д-вокзалом: я расскажу о его строительстве и объясню, в чем особенность башенных часов на здании.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ пешеходная, дополнительных расходов не предвидится.