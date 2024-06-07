Активности – экскурсии в Сочи

Найдено 158 экскурсий в категории «Активности» в Сочи, цены от 590 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к водопаду Кейва
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000 за всё до 8 чел.
Каньонинг - лучшее приключение лета
Мини-группа
6 часов
43 отзыва
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500 за человека
Вкусный Сочи: историко-гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
19 отзывов
Гастрономическая прогулка Вкусный Сочи
Получите незабываемые вкусовые впечатления, открывая секреты кухонь мира в самом сердце Сочи
Начало: По договоренности
9 июня в 14:00
10 июня в 15:00
5 000 за всё до 3 чел.
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
45 отзывов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600 за всё до 6 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
140 отзывов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Сказочные водопады Красной Поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990 за всё до 4 чел.
Экспедиция к черноморским дельфинам
Мини-группа
2 часа
67 отзывов
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000 за человека
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
67 отзывов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000 за всё до 4 чел.
Дивное ущелье реки Хоста
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
70 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400 за всё до 4 чел.
Треккинг-экскурсия по каньонам Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
33 отзыва
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500 за всё до 12 чел.
Путешествие к Воронцовским пещерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500 за всё до 3 чел.
Насыщенная поездка по сочинским субтропикам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Треккинг-экскурсия по 3 каньонам Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400 за всё до 8 чел.
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
35 отзывов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990 за всё до 4 чел.
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900 за всё до 6 чел.
Сочи: по каньонам и подземельям
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
27 отзывов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000 за человека
Секреты и истории Сочи: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
31 отзыв
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
175 отзывов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
137 отзывов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Красота и легенды близлежащих гор
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
75 отзывов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
28 отзывов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
59 отзывов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Мини-поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Мини-группа
8 часов
24 отзыва
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800 за человека
Дикий Сочи: от пещер до самшитовой рощи
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
27 отзывов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
50 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Из Сочи к Орлиным скалам на электровелосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500 за человека
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
20 отзывов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
🐴 Конные прогулки
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000 за человека
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000 за всё до 10 чел.
На гору Ахун - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250 за экскурсию
В гостях у винодела в Сочи (мини-группа)
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
12 отзывов
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000 за человека
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350 за всё до 10 чел.
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
55 отзывов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Начало: В пгт. Сириус
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800 за человека
Черноморская рыбалка
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
16 отзывов
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485 за человека
Морская рыбалка в мини-группе
Мини-группа
3 часа
13 отзывов
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000 за человека
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670 за всё до 10 чел.
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300 за всё до 6 чел.
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440 за человека
Скалолазание в Сочи: в мини-группе с опытным инструктором
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
13 отзывов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750 за человека
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    7 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Отличный, не сложный маршрут. Ходили с женой. Справились за 3,5 часа. Гид Влад рассказал про местную флору и фауну, об
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    истории этих мест. Всё очень понравилось. Маршрут построен грамотно, каждому будет по силам. Спасибо за отличное времяпровождение) Рекомендую пройти данный маршрут каждому- оно того стоит)

  • К
    Ксения
    6 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Второй день в Сочи и я за месяц знала, что мы обязательно попробуем что-нибудь новое и выбор пал на каньонинг
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    🏞️ Нашла экскурсию на трипстере и это было что-то невероятное, фотографии не смогут передать эту атмосферу. Мы много прыгали, лазали и купались в лазурной воде. Наша группа состояла из 4 человек и экскурсовода. С ребятами сразу нашли общий язык и уже когда ехали обратно даже грустно стало, что хорошее быстро заканчивается. Роберт очень позитивный с большой любовью к своей работе. Спасибо большое ему! После такого активного отдыха нас довезли до придорожного кафе с большим выбором блюд. Наелись от пуза и пообщались. Короче, я очень советую к посещению, если вы будете в Сочи!

    Второй день в Сочи и я за месяц знала, что мы обязательно попробуем что-нибудь новое и выбор пал на каньонинг 🏞️Второй день в Сочи и я за месяц знала, что мы обязательно попробуем что-нибудь новое и выбор пал на каньонинг 🏞️Второй день в Сочи и я за месяц знала, что мы обязательно попробуем что-нибудь новое и выбор пал на каньонинг 🏞️
  • А
    Антон
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
    Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. ОтдельноеКлассная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. ОтдельноеКлассная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Каньонинг - лучшее приключение лета
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
    Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10%Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10%
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
  • А
    Алина
    5 июня 2024
    В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
    Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
    В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
    Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Рассвет на сапе в Сочи
    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
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    сегодня восход встречала на сапах в весёлой компании Антона и Рубена! Ребята, спасибо вам за организацию прогулки с видом на восход и дельфинов, и потрясающий завтрак в открытом море, в полном смысле этого слова!

    Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах -
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Подземный каньонинг в Сочи
    Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Активности»

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