1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Треккинг к водопаду Кейва: путешествие по сердцу Красной Поляны
Погрузитесь в мир природной красоты и истории, следуя по живописным тропам к водопаду Кейва в компании опытного гида
Начало: Пгт Красная Поляна
9 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Каньонинг - лучшее приключение лета в Сочи
Отправляйтесь на захватывающую групповую экскурсию по каньонам Сочи! Водная прогулка, прыжки в воду и купание в природных джакузи ждут вас
Начало: На Курортном проспекте в Сочи
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
7 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическая прогулка Вкусный Сочи
Получите незабываемые вкусовые впечатления, открывая секреты кухонь мира в самом сердце Сочи
Начало: По договоренности
9 июня в 14:00
10 июня в 15:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
Водопады, реки и источники - тур на внедорожнике по окрестностям Сочи
Добраться до локаций с комфортом и проникнуться красотой природы
Начало: Сочи
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
1700013 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия «Два в одном»: Живопись Агурского ущелья и Орлиных скал
Исследуйте скрытые сокровища Сочи: от водопадов до горных вершин, наслаждаясь красотой и историями
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказочные водопады Красной Поляны: индивидуальная экскурсия
Вас ждет незабываемое авто-путешествие к трем уникальным водопадам Красной Поляны. Окунитесь в сказочную атмосферу и узнайте легенды этих мест
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Плавание с дельфинами в Сочи: экспедиция научного центра
Почувствуйте себя морским биологом, исследуя повадки дельфинов в Черном море. Уникальная возможность поплавать рядом с этими удивительными существами
Начало: В Имеретинском порту, Сириус, в 10 минутах езды от...
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур по заповедной высокогорной Абхазии из Сочи
Уникальная возможность увидеть Абхазию по-настоящему: заснеженные вершины, альпийские луга, нарзанные источники и виды озера Рица
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Навалищенскому ущелью и ущелью Чёртовы ворота в Сочи
Познакомьтесь с живописными местами Сочи, насладитесь природой и узнайте легенды о горе Ахун и Мацестинском курорте. Подходит для спокойного отдыха
Начало: В центральном Сочи или ж/д хоста
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие по каньонам Псахо с гидом в Сочи
Любителям природы и активного отдыха эта экскурсия подарит незабываемые впечатления. Уникальные каньоны, тектонические разломы и водопады ждут вас
Начало: П. Галицыно
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к Воронцовским пещерам: тайны подземного мира Сочи
Вас ждет незабываемое путешествие к Воронцовским пещерам, где каждый шаг раскрывает новые тайны природы
Начало: От вашего отеля Центрального района, Сириуса или А...
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по живописным уголкам Сочи
Исследуйте уникальные уголки Сочи: лечебные источники, скалы Прометея, экзотические фермы и чайные плантации с экспертом
Начало: Из отеля
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Треккинг-экскурсия по трём каньонам Сочи: водопады, леса и горы
Приключение для активных путешественников: треккинг по каньонам с купанием в кристальных водах и изучением флоры
Начало: В Адлере
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 8 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Через Орлиные скалы и пещеру - к Агурским водопадам
Прогулка по живописным тропам Сочи, знакомство с легендами и пещерами, наслаждение видами с Орлиных скал и прохладой Агурских водопадов
Начало: У автобусной остановки «Старая Мацеста»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Легенды Орлиных скал, или «О чем молчит Прометей»
Даже если у вас всего три дня на отдых в Сочи, Орлиные скалы обязательно стоит включить в программу. Фантастические панорамы и грот Прометея ждут вас
Начало: Автобусная остановка в Хостинском районе, до неё л...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 4 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
8 часов
Сочи: путешествие по каньонам и подземельям с гидом
Погрузитесь в мир природных чудес Сочи: чайные плантации, освежающие каньоны и таинственные пещеры в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля Сочи-Адлер-Олимпийский парк
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за человека
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Сочи: эксклюзивная фото-прогулка с гидом-фотографом
Исследуйте уникальные исторические места Сочи и запечатлейте воспоминания с помощью опытного фотографа
Начало: У Морского порта
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
64005 440₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение на внедорожнике: неповторимая экскурсия в окрестностях Сочи
Откройте для себя живописные ландшафты и тайны Сочи, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с опытным гидом
Начало: Ваш Отель в Сочи/КПоляне
Завтра в 16:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
В горы! Поход к Орлиным скалам и Агурским водопадам
Активная, но несложная прогулка навстречу первозданной природе Сочи
Начало: На автобусной остановке «Старая Мацеста»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гора Ахун и величие Кавказа: экскурсия с легендами и панорамами
Путешествие к вершинам красоты: открывайте величественный Сочи с его горными легендами и дыхание природы
Начало: От вашего отеля (кроме Лазаревского района)
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пикник у реки Шахе и поездка к «33 водопадам»
Душевная поездка по красивым природным местам с живыми беседами об истории, природе и географии края
Начало: в центре Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Солох-Аул: история и традиции чаеводства в Сочи
Освоить тонкости чайного искусства, создать свои купажи напитка и открыть новые волшебные пейзажи
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Мини-поход на Бзерпинский карниз
Подняться в Краснополянские горы, отдохнуть на озере Малое и насладиться живописными пейзажами
Начало: У станции канатной дороги «Альпика-Сервис»
15 июня в 09:00
18 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дикий Сочи: путешествие от пещер до рощи
Погрузитесь в эксклюзивное приключение по диким тропам Сочи, открывая красоты каньонов и рощ
Начало: Из отеля
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
11 июня в 15:30
16 июня в 09:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия на электровелосипеде: Орлиные скалы и Прометей в Сочи
Впечатляющее приключение на электровелосипеде ждет вас! Откройте красоту Орлиных скал и Прометея, наслаждаясь свежим воздухом и неповторимыми пейзажами
Начало: Сочи, бытха
10 июня в 11:30
13 июня в 11:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Нетуристический Сочи: поездка к природным красотам
Полюбоваться пейзажами и узнать об образовании кавказских гор в каньоне Белые скалы
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Восхождение на гору Ахун и Агурские водопады
Полюбоваться пейзажами Сочи и поближе познакомиться с курортом на активном треккинге
Начало: На остановке Хоста Мост
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Конная прогулка по тисо-самшитовой роще
Насладиться природой и подружиться с лошадьми в окрестностях Сочи
Начало: От ближайшей к вам остановки или КПП крупных отеле...
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Конная прогулка по заповедной Кудепсте
Пройти по тропам тисо-самшитовой рощи, искупаться в реке и пообщаться с животными
Начало: От кпп крупного отеля или ближайшей остановки в Ад...
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 870₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная морская рыбалка в Сочи
Прокатиться на катере-тримаране, порыбачить и отдохнуть в окружении сказочных пейзажей
Начало: по договоренности
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
На гору Ахун - на мотоцикле
Прокатиться с ветерком на самую высокую точку побережья
Завтра в 22:30
9 июня в 13:00
70005 250₽ за экскурсию
Мини-группа
4.5 часа
В гостях у винодела: живописный виноградник и дегустация в Сочи
Исследуйте мир виноделия в Сочи, насладитесь дегустацией и создайте свой уникальный напиток
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Лёгкий треккинг к водопаду Красной Поляны
Отыскать полноводный водопад Кейву в чаще колхидского леса и познакомиться с природой Сочи
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 5 350₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Групповая поездка в урочище Джегош: 33 водопада + подворье шапсугов
Прикоснуться к чудесам южной природы и особенностям местного быта
Начало: В пгт. Сириус
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
800₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
3 часа
Черноморская рыбалка
Поймать на крючок черноморскую рыбу, прокатиться на волнах и приготовить обед на борту
Начало: Морской порт Сочи, Адлер (Сириус)
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
41003 485₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в мини-группе
Разведать лучшие рыбные места в окрестностях Сочи
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Треккинг к хребту Аибга и трём курортам Красной Поляны
Разведать одну из красивейших троп Кавказских гор и увезти на память профессиональные фото
Начало: На курорте Роза Хутор
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопад Бзогу и чаепитие с блинами
Отправиться к водопаду в ущелье, искупаться в чистых водах и посетить первую чайную плантацию в Сочи
9 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Маршрут здоровья к Ореховскому и Ажекским водопадам
По мшистому лесу, вдоль скалистого берега - добраться по тропе до живописных водопадов
Начало: на ж/д вокзале Сочи
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 6 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Дайвинг в Чёрном море (из Сочи)
Исследовать подводный мир в компании инструктора и получить сертификат международного уровня
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00 и 14:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
43003 440₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
5.5 часов
Скалолазание в Сочи: Виа Феррата с инструктором - уникальное приключение
Покорите Орлиные скалы в Сочи под руководством профессионала. Впечатляющие виды, надежное снаряжение и адреналин ждут вас
Начало: У ТЦ Моремолл
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
75006 750₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Треккинг к Орлиным скалам в мини-группе
Пройти по тропе через колхидский лес, полюбоваться ущельем и отдохнуть на Агурских водопадах
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте (с гостями из Сочи в...
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис7 июня 2024Отличный, не сложный маршрут. Ходили с женой. Справились за 3,5 часа. Гид Влад рассказал про местную флору и фауну, об
- ККсения6 июня 2024Второй день в Сочи и я за месяц знала, что мы обязательно попробуем что-нибудь новое и выбор пал на каньонинг
- ААнтон5 июня 2024Классная прогулка по каньону, наполненная адреналином - которая раскрывает всю его красоту в полной мере. Отдельное спасибо гидам которые нас сопровождали. Крутые ребята, любящую свою работу и знающие свое ремесло!
- ММарина5 июня 2024Организаторы отлично знают и любят свое дело, а это уже 90% успеха! Берите на оставшиеся 10% свое отличное настроение, бутылочку воды и будет вам счастье в виде огромного заряда крутых эмоций!) спасибо, ребят!!!
- ААнастасия5 июня 2024Были 05.06.24. Прекрасная экскурсия! Безумно красивая природа. Отдельное спасибо гиду Марине. Всё объясняет, рассказывает. Очень помогла нам. Я была с детьми-подростками 12 и 15 лет. Оба астматики, у сына артрит. Дошли все! И все остались в восторге!
- ААлина5 июня 2024Прекрасный маршрут, в меру сложный. Роман-очень приятный собеседник, рассказывает по пути про всё что окружает. Напоил вкусным травяным чаем! Рекомендую!
- ММарина5 июня 2024В стране души побывали впервые, выбирали индивидуальный тур, потому как не хотелось проводить время в очереди за впечатлениями и торопиться. И не ошиблись. Прекрасно провели день в сопровождении Александра. Просто в восторге! Спасибо!
- ААнастасия5 июня 2024Отличная экскурсия на хорошей машине. Все четко, без накладок. Ездили с Мариной, очень эрудированный и тактичный человек. Маршрут можно обговаривать и корректировать по вашему желанию. Рекомендую!
- ССветлана5 июня 2024Это моё второе путешествие с ребятами… первое было в каньон Хашупсинский в Абхазии на сапах - это непередаваемые экстремальные очучения))…
- ООльга4 июня 2024Великолепное приключение. Прикольно было спуститься по подземному каньону, а потом по наземному. Сделали много удачных фото. Предоставили все нужное оборудование. Крайне рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Активности»
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