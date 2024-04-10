Мастер-классы для детей – экскурсии в Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Сочи, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс по рисованию в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200 за человека
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
Гончарный мастер-класс в Сочи
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Гончарный мастер-класс в Сочи
Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий
Начало: На улице Навагинская
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека
Сочи четырёх стихий
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Создать своими руками лучший сувенир, который можно привезти из Сочи
Начало: У ТРЦ «Атриум»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    10 апреля 2024
    Сочи четырёх стихий
    Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами
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    о Сочи, распределив их по всему заготовленному для этой экскурсии материалу. Хорошо поставленная речь, прекрасный выбор локаций экскурсии, сочетающийся с мастерством Анны не только как рассказчика и историка, но и как человека, не отпускал нас всю нашу встречу. Мы очень благодарны Анне за такую потрясающую экскурсию.

  • Е
    Елена
    29 января 2024
    Музей керамики Юрия Новикова
    необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!
  • Н
    Наталья
    14 мая 2023
    Сочи четырёх стихий
    Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️ Детей покорило шоу стеклодувов и узи рыбам, которое мы увидели. А взрослым рассказ о пещере.
    Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️
  • С
    Светлана
    7 февраля 2023
    Гончарный мастер-класс в Сочи
    Мастер-класс очень понравился. Но том, что заказали обжиг и доставку своих изделий пожалели. Организатор не мог отправить наши работы, т. к. нигде у себя не зафиксировал которые из них являются нашими.
  • М
    Мария
    14 января 2023
    Гончарный мастер-класс в Сочи
    Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!! Это самый интересный мастер класс)
    Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!
  • О
    Оксана
    18 октября 2022
    Мастер-класс по рисованию в Сочи
    Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
  • А
    Алексей
    24 сентября 2022
    Гончарный мастер-класс в Сочи
    Классно провели время. Потрудились, потворили! Ничего трудоемкого, невыполнимого, бракованного нет. Только удовольствие и творчество. Все советуем! и сами придем еще!!! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мастер-классы для детей»

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  7. Юпшарский каньон
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  9. Зимний Театр
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Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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