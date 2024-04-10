1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по рисованию в Сочи
Полюбоваться живописным морским портом и запечатлеть его на собственной картине
Начало: В районе Морского вокзала
10 июня в 17:30
11 июня в 17:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Гончарный мастер-класс в Сочи
Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий
Начало: На улице Навагинская
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Сочи четырёх стихий
Спуститься в Ахштырскую пещеру, обрести крылья в Скайпарке, понаблюдать за рыбками и огнем
Начало: У вашего отеля в Центральном районе города Сочи
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Лепка из глины - мастер-класс в мини-группе
Создать своими руками лучший сувенир, который можно привезти из Сочи
Начало: У ТРЦ «Атриум»
9 июня в 18:00
10 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай10 апреля 2024Экскурсия великолепна. Анна большой профессионал своего дела, который буквально с первых минут встречи, просто захватил все наше внимание удивительными фактами
- ЕЕлена29 января 2024необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!
- ННаталья14 мая 2023Экскурсия была очень разнообразной. И мы не можем решить какая из частей нам понравилась больше ☺️ Детей покорило шоу стеклодувов и узи рыбам, которое мы увидели. А взрослым рассказ о пещере.
- ССветлана7 февраля 2023Мастер-класс очень понравился. Но том, что заказали обжиг и доставку своих изделий пожалели. Организатор не мог отправить наши работы, т. к. нигде у себя не зафиксировал которые из них являются нашими.
- ММария14 января 2023Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!! Это самый интересный мастер класс)
- ООксана18 октября 2022Рисовала с Игорем моя дочь-подросток. Как результат - прекрасная картина, море положительных эмоций, неизвестные ранее сведения, новые знания. Очень интересный и результативный формат знакомства с одной из самых известных достопримечательностей Сочи. Игорю спасибо большое!!!
- ААлексей24 сентября 2022Классно провели время. Потрудились, потворили! Ничего трудоемкого, невыполнимого, бракованного нет. Только удовольствие и творчество. Все советуем! и сами придем еще!!! Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Мастер-классы для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Сочи на 2024 год по теме «Мастер-классы для детей», 7 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август