Экскурсии в помещении Сочи

Найдено 5 экскурсий в категории «В помещении» в Сочи, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
Гончарный мастер-класс в Сочи
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Гончарный мастер-класс в Сочи
Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий
Начало: На улице Навагинская
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
3 000 за человека
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Мини-группа
2 часа
3 отзыва
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
Начало: на улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
1 500 за человека
Мастер-класс по бисероплетению
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по бисероплетению
За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе
Начало: На улице Красноармейской
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 950 за человека
Мастер-класс по абстрактной живописи
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по абстрактной живописи
Написать интерьерную картину под руководством профессионального художника
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
4 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 марта 2024
    Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
    Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8 раз. Вкус чая менялся от слабого к сильному и нейтральному. Также менялось самочувствие. Ушло беспокойство, наступила расслабление и гармония. На отдыхе всем рекомендую.
    Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8
  • Е
    Елена
    29 января 2024
    Музей керамики Юрия Новикова
    необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!
  • М
    Михаил
    8 декабря 2023
    Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
    Небольшое уютное местечко! Изначально заинтересовался этим вопросом. И увидел возможно побывать на таком Мероприятии! Так как такое мероприятие посещают впервые,
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    для меня всё было новое. Мероприятие Особенное! Много новой необычной информации. Что-то для запоминания сложно. Наталье хочу выразить благодарность! На любые вопросы человек отвечает быстро, что говорит о её знаниях в данном вопросе. Возможно вопросов, после мероприятия стало больше. Но это только потому что интерес к этой теме не угас. А наоборот. Желание погрузиться в этот вопрос стало сильнее. За это Натальи тоже Большое Спасибо! С Удовольствием посетил бы ещё подобное Мероприятие!

  • Д
    Диана
    6 ноября 2023
    Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
    Рекомендую этот мастер-класс всем, и тем кто только начинает свой путь и уже для знатоков чая, уверяю тут каждый найдет то, что ему по душе
  • С
    Светлана
    7 февраля 2023
    Гончарный мастер-класс в Сочи
    Мастер-класс очень понравился. Но том, что заказали обжиг и доставку своих изделий пожалели. Организатор не мог отправить наши работы, т. к. нигде у себя не зафиксировал которые из них являются нашими.
  • М
    Мария
    14 января 2023
    Гончарный мастер-класс в Сочи
    Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!! Это самый интересный мастер класс)
    Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    24 сентября 2022
    Гончарный мастер-класс в Сочи
    Классно провели время. Потрудились, потворили! Ничего трудоемкого, невыполнимого, бракованного нет. Только удовольствие и творчество. Все советуем! и сами придем еще!!! Спасибо!
  • А
    Алексей
    21 сентября 2022
    Мастер-класс по домашнему пивоварению
    Отличная экскурсия, мастер-класс. Новые знания. И, как оказалось, достаточно основательные и глубокие. Николай - мастер своего дела, фанатеет от тем
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    происхождения пива, технологий его приготовления, классификации видов и прочее. Слушать интересно, так как чувствуется, что человеку это по-настоящему важно самому. Я не поклонник этого напитка, но материал, содержание, подача и кураж хозяина - на высоте! Единственное, что я бы порекомендовал - это оставлять новым гостям - участникам текущего мастер-класса немного живого сваренного и дозревшего пива с предыдущего. Именно этого немного не хватило. Помимо дегустации основных сортов, по мере того, как на твоих глазах доварили натуральную партию, понимая, что оно еще близко не готово к подаче, хочется понять хотя бы на вкус, что оно из себя представляет в такой технологии приготовления. Большое спасибо! Всем советую!!!

  • Г
    Галина
    25 июля 2022
    Мастер-класс по домашнему пивоварению
    Отличный мастер-класс. Николай знаток, и профессионал своего дела. Нам всем понравилось. Ответил на все наши вопросы, вместе сварили пиво. Теперь ждём, когда оно созреет!!! Спасибо Николаю! Рекомендую всем, как альтернативное времяпровождение в Сочи!!!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2022
    Мастер-класс по домашнему пивоварению
    Спасибо Николаю и его красавице жене за отличное времяпровождение. Заказывала мастер-класс мужу на день рождения. Николай очень интересно, доходчиво рассказывал,
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    сопровождая рассказ дегустацией различных сортов пива. Мы поучаствовали в самом процессе изготовления. Теперь даже можем все это "замутить" дома. Некоторые сорта так понравились, что после мастер-класса остались еще на пару кружечек… все очень хорошо, мастер-класс рекомендую. Есть маленький минус - далеко находится, но такси спасает ситуацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В помещении»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Музей керамики Юрия Новикова
  2. Гончарный мастер-класс в Сочи
  3. Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
  4. Мастер-класс по бисероплетению
  5. Мастер-класс по абстрактной живописи
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  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
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  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
Сейчас в Сочи в категории "В помещении" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 000 до 4 950. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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