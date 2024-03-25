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происхождения пива, технологий его приготовления, классификации видов и прочее. Слушать интересно, так как чувствуется, что человеку это по-настоящему важно самому. Я не поклонник этого напитка, но материал, содержание, подача и кураж хозяина - на высоте! Единственное, что я бы порекомендовал - это оставлять новым гостям - участникам текущего мастер-класса немного живого сваренного и дозревшего пива с предыдущего. Именно этого немного не хватило. Помимо дегустации основных сортов, по мере того, как на твоих глазах доварили натуральную партию, понимая, что оно еще близко не готово к подаче, хочется понять хотя бы на вкус, что оно из себя представляет в такой технологии приготовления. Большое спасибо! Всем советую!!!