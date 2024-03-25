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По популярности
Индивидуальная
1 час
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Гончарный мастер-класс в Сочи
Научиться работать с гончарным кругом и сделать своими руками несколько оригинальных изделий
Начало: На улице Навагинская
9 июня в 14:00
10 июня в 12:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Пить чай? Пин ча! Традиционное китайское чаепитие в Сочи
Узнать всё о классической чайной церемонии от истинного поклонника и знатока чая
Начало: на улице Роз
Расписание: ежедневно в 11:30 и 14:00
9 июня в 11:30
10 июня в 11:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по бисероплетению
За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе
Начало: На улице Красноармейской
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мастер-класс по абстрактной живописи
Написать интерьерную картину под руководством профессионального художника
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
4 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 марта 2024Впервые побывала на чайной церемонии. Долго пили 2 сорта чая: заливали, сливали один чай по 8 раз. Вкус чая менялся от слабого к сильному и нейтральному. Также менялось самочувствие. Ушло беспокойство, наступила расслабление и гармония. На отдыхе всем рекомендую.
- ЕЕлена29 января 2024необыкновенно интересная выставка Работы автора космического масштаба, самобытные. В них-любовь к человеку, родному краю. Экскурсия, проводилась Наталией Ивановной Барсуковой, профессионалом очень высокого уровня. Узнала много нового и интересного. Спасибо огромное! Рекомендую обязательно побывать в этом замечательном музее!
- ММихаил8 декабря 2023Небольшое уютное местечко! Изначально заинтересовался этим вопросом. И увидел возможно побывать на таком Мероприятии! Так как такое мероприятие посещают впервые,
- ДДиана6 ноября 2023Рекомендую этот мастер-класс всем, и тем кто только начинает свой путь и уже для знатоков чая, уверяю тут каждый найдет то, что ему по душе
- ССветлана7 февраля 2023Мастер-класс очень понравился. Но том, что заказали обжиг и доставку своих изделий пожалели. Организатор не мог отправить наши работы, т. к. нигде у себя не зафиксировал которые из них являются нашими.
- ММария14 января 2023Потрясающе, нам очень понравилось, все было подробно объяснено, если что то не получалось нам помогали. Рекомендую!!! Это самый интересный мастер класс)
- ААлексей24 сентября 2022Классно провели время. Потрудились, потворили! Ничего трудоемкого, невыполнимого, бракованного нет. Только удовольствие и творчество. Все советуем! и сами придем еще!!! Спасибо!
- ААлексей21 сентября 2022Мастер-класс по домашнему пивоварениюОтличная экскурсия, мастер-класс. Новые знания. И, как оказалось, достаточно основательные и глубокие. Николай - мастер своего дела, фанатеет от тем
- ГГалина25 июля 2022Мастер-класс по домашнему пивоварениюОтличный мастер-класс. Николай знаток, и профессионал своего дела. Нам всем понравилось. Ответил на все наши вопросы, вместе сварили пиво. Теперь ждём, когда оно созреет!!! Спасибо Николаю! Рекомендую всем, как альтернативное времяпровождение в Сочи!!!
- ТТатьяна5 мая 2022Мастер-класс по домашнему пивоварениюСпасибо Николаю и его красавице жене за отличное времяпровождение. Заказывала мастер-класс мужу на день рождения. Николай очень интересно, доходчиво рассказывал,
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «В помещении»
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