Всесоюзная здравница

В начале экскурсии мы прогуляемся по Курортному проспекту, где познакомимся с историей города. Узнаем почему Сталина считают крёстным отцом курорта и, как Сочи стал здравницей для пролетариата.

Прогулка около Зимнего театра откроет тайны первой культурной сталинской постройки. А первая гостиница Всесоюзной здравницы — Приморская — покажет, что такое «отдых по высшему разряду».

Славные истоки

В саду Фитофонтазия наглядно узнаем принцип озеленения всего города. А на нулевом километре Сочи дотронемся до истории рукой. Увидим остатки крепостной стены форта «Александрия», с которого начинался город, и изучим лестницу, которая стала настоящим краеведческим календарем.

Знаменитые вдохновители

Сфотографируемся на память рядом с бронзовым Высоцким. А также послушаем неформальные рассказы с громкими фамилиями. Последней точкой маршрута станет граффити Жака-Ива Кусто — «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Важно знать: