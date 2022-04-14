«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города

Эта прогулка - мое «резюме» Сочи, которое откроет для вас город с его лучших сторон

Мини-группа
Эта прогулка — мое «резюме» Сочи, которое откроет для вас город с его лучших сторон.

Вы пройдете по ключевым местам знаменитого курорта, увидите средневековые артефакты и граффити, китайские пальмы и североамериканских черепах.

И все это прямо в центре города!
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города

Что вас ожидает 🤩

  • Курортный проспект
  • Сад Фитофонтазия
  • Зимний театр
  • Гостиница Приморская
  • Памятник Высоцкому
  • Нулевой километр Сочи
  • Граффити Жака-Ива Кусто «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться»

Всесоюзная здравница

В начале экскурсии мы прогуляемся по Курортному проспекту, где познакомимся с историей города. Узнаем почему Сталина считают крёстным отцом курорта и, как Сочи стал здравницей для пролетариата.
Прогулка около Зимнего театра откроет тайны первой культурной сталинской постройки. А первая гостиница Всесоюзной здравницы — Приморская — покажет, что такое «отдых по высшему разряду».

Славные истоки

В саду Фитофонтазия наглядно узнаем принцип озеленения всего города. А на нулевом километре Сочи дотронемся до истории рукой. Увидим остатки крепостной стены форта «Александрия», с которого начинался город, и изучим лестницу, которая стала настоящим краеведческим календарем.

Знаменитые вдохновители

Сфотографируемся на память рядом с бронзовым Высоцким. А также послушаем неформальные рассказы с громкими фамилиями. Последней точкой маршрута станет граффити Жака-Ива Кусто — «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от нее отказываться».

Важно знать:

  • Экскурсия проходит по ровной местности. Но удобная обувь лишней не будет.
  • Возьмите с собой пустую бутылочку под минеральную воду. Мы наберём её в бювете.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный проспект 71, Сочи
Завершение: Центральная набережная, Сочи
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия начинается на Курортном проспекте (71), на автобусной остановке «Театральная», со стороны моря.
  • Наденьте удобную обувь, возьмите бутылочку под минеральную воду, мы наберём её в бювете
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 14:00

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