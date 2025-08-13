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Слоны в Сочи, горы и море

Познакомиться с Одри, Претти и Марго, понаблюдать за самолетами, морем и горами
Одри, Претти и Марго — индийские слоны, приехавшие на каникулы в горный кластер Сочи. Его субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. Предлагаю понаблюдать за слоновьей жизнью в условиях дикой природы. Разноплановые эмоции гарантирую!
5
20 отзывов
Слоны в Сочи, горы и море
Слоны в Сочи, горы и море
Слоны в Сочи, горы и море

Описание экскурсии

«Парк слонов».

Индийские слоны уже приехали в Сочи. Вы сможете прийти к ним в гости и посмотреть на этих красавцев. Я расскажу, где они жили ранее, как попали к нам и чем занимаются зимой.

Природа Сочи

Вы увидите самую крупную реку города и корабельные скалы, познакомитесь с водным миром Сочи и прогуляетесь по деревянному подвесному мосту.

Смотровая площадка с видом на самолеты

Вы узнаете об одной из самых сложных взлетно-посадочных полос — с видом на Кавказский хребет. И сделаете классные фото и видео со взлетающими самолетами.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле BMW 3 или Chery Arrizo. Детское кресло имеется
  • Дети до 12 лет не допускаются в «Парк слонов» без сопровождения взрослого
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается вход в нацпарк — 250 ₽ (до 18 бесплатно), входные билеты в «Парк слонов» только наличными: 2000 ₽ за взрослого, 1500 ₽ за ребёнка (3–12 лет), бесплатно за ребёнка до 3 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 505 туристов
Привет! Мы — команда гидов, которые знают Сочи и Красную Поляну как свои пять пальцев. Забудьте про толпы и шаблонные маршруты: мы заберём вас прямо из отеля, покажем самые живописные места без спешки и сделаем классные фото на память. С нами вы откроете настоящий Сочи — с комфортом, душой и только лучшими видами. Поехали?

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
А
Хорошая семейная экскурсия.
Где ещё так близко увидишь слонов?
Слонов можно потрогать, покормить, сделать отличные фотографии.
Рекомендую.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.
Хорошая семейная экскурсия.+1
Хорошая семейная экскурсия.
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Наталья
Отличная познавательная экскурсия. Посмотрели слоников, покормили, они очень общительные, отлично идут на контакт. Посмотрели также природу и Сириус. Спасибо Наталье, экскурсию рекомендую.
Отличная познавательная экскурсия. Посмотрели слоников, покормили, они очень общительные, отлично идут на контакт. Посмотрели также природу
Отличная познавательная экскурсия. Посмотрели слоников, покормили, они очень общительные, отлично идут на контакт. Посмотрели также природу
Отличная познавательная экскурсия. Посмотрели слоников, покормили, они очень общительные, отлично идут на контакт. Посмотрели также природу
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И
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото и получили красивые эмоции💆🏻♀️😊
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото+1
Очень насыщенная экскурсия, впечатлений масса) шикарные слоны, красивые локации 😌 Все очень понравилось Сделали красивые фото
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Ирина
Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит людей и животных. С какими тёплыми эмоциями она рассказала о слонах, а встреча превзошла
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все ожидания. Эмоции, просто зашкаливают! Мы, не только могли увидеть, но и погладить и даже покормить! Я просто счастлива, что нам встретился такой гид, сколько нового мы узнали, что готовы не только рекомендовать, но и пересказывать друзьям и знакомым.

Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит
Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит
Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит
Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит
Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит
Организация и сама экскурсия оставили не забываемые впечатления. Наталья, профессионал своего дела и главное она любит
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А
Были на экскурсии в августе 2025 года. Безумно понравилось! По дороге Наталья рассказывала много интересного, слоны, самолеты - все очень впечатлило, а вечером после экскурсии Наталья прислала рилс, который оценили буквально все) Никогда у меня не было столько лайков))) С Натальей комфортно и очень интересно, рекомендую от души!
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Мария
Спасибо большое за подаренные эмоции и отдых. Все было понятно. Сам гид очень отзывчивый. Наталья ответила на все заданные вопросы, рассказал много интересного про Сочи. Спасибо огромное, что встретились в моей жизни, мне бы хотелось не только еще раз попасть на другие экскурсии к этому гиду, но и поддерживать хорошое общение!!! ❤️❤️❤️
Спасибо большое за подаренные эмоции и отдых. Все было понятно. Сам гид очень отзывчивый. Наталья ответила
Спасибо большое за подаренные эмоции и отдых. Все было понятно. Сам гид очень отзывчивый. Наталья ответила
Спасибо большое за подаренные эмоции и отдых. Все было понятно. Сам гид очень отзывчивый. Наталья ответила
Спасибо большое за подаренные эмоции и отдых. Все было понятно. Сам гид очень отзывчивый. Наталья ответила
Спасибо большое за подаренные эмоции и отдых. Все было понятно. Сам гид очень отзывчивый. Наталья ответила
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