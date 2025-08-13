Одри, Претти и Марго — индийские слоны, приехавшие на каникулы в горный кластер Сочи. Его субтропический климат максимально приближен к их естественной среде обитания. Предлагаю понаблюдать за слоновьей жизнью в условиях дикой природы. Разноплановые эмоции гарантирую!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Парк слонов».

Индийские слоны уже приехали в Сочи. Вы сможете прийти к ним в гости и посмотреть на этих красавцев. Я расскажу, где они жили ранее, как попали к нам и чем занимаются зимой.

Природа Сочи

Вы увидите самую крупную реку города и корабельные скалы, познакомитесь с водным миром Сочи и прогуляетесь по деревянному подвесному мосту.

Смотровая площадка с видом на самолеты

Вы узнаете об одной из самых сложных взлетно-посадочных полос — с видом на Кавказский хребет. И сделаете классные фото и видео со взлетающими самолетами.

Организационные детали

Поедем на автомобиле BMW 3 или Chery Arrizo. Детское кресло имеется

Дети до 12 лет не допускаются в «Парк слонов» без сопровождения взрослого

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается вход в нацпарк — 250 ₽ (до 18 бесплатно), входные билеты в «Парк слонов» только наличными: 2000 ₽ за взрослого, 1500 ₽ за ребёнка (3–12 лет), бесплатно за ребёнка до 3 лет