1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
«Во время авторской экскурсии со мной, доктором искусствоведения, профессором, академиком Национальной академии дизайна, вы непременно:»
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи
Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
Расписание: По графику
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
700₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вайб-экскурсия в Абхазию: откровение красоты
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни
Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Уникальный авторский тур Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в прекрасную страну Абхазию»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Прогулка вдоль моря с любопытными историями о мечтах, триумфах и любви
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
9 июня в 08:30
13 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
Начало: Выезд с ближайших остановок по адресу проживания
«Приглашаем Вас на увлекательный авторский сафари-тур по солнечной Абхазии»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
от 3 000₽ за человека
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по бисероплетению
За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе
Начало: На улице Красноармейской
«Вы приятно проведёте время в уютном кафе в центре города и сделаете авторскую вещицу — изящный браслет, стильное колечко или, может, красочную игрушку»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 950₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
«А в завершение нашего путешествия мы угостим вас «Авторским чаем», собранным собственными руками на чайных плантациях Мацесты»
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННина29 мая 2024Всё очень понравилось, экскурсовод Кристина прекрасно рассказала всё, показала, впечатления самые приятно, спасибо!
- ММарина27 мая 2024Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
- ААлла27 мая 2024Очень интересный подбор информации, всё по существу, содержательно! Познакомились с историей города. Юлия прекрасный гид, любящий свою работу, спасибо огромное!
- ЖЖанна27 мая 2024Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
- РРадик26 мая 2024Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
- ЕЕлена25 мая 2024Экскурсия проходила на комфортабельном автобусе. Экскурсовод Кристина рассказала о местах, где мы останавливались, проинструктировала на период свободного времени на канатной дороге. Все было очень здорово! Если первый раз в Сочи/Адлере, то лучше взять эту экскурсию.
- ММадина25 мая 2024Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
- ГГульнара24 мая 2024Экскурсия интересная. Гид остроумный, водитель спокойный. Природа шикарная, не то слово конечно. Цены в кафе, в которое заезжали обедать, сочинские.
- ЛЛариса23 мая 2024Самая замечательная, интересная и познавательная экскурсия в Сочи. Я благодарна Юлии🙏🏻 И большое спасибо. В следующем году, если приеду, то обязательно ещё раз обращусь к Юлии.
- ЛЛариса12 мая 2024Жанна очень хороший и профессиональный гид. Все очень понравилось. Желаю процветания в своей работе и благодарных туристов! Надеюсь скоро встретимся ещё на какой-нибудь необычной и интересной экскурсии! 👍🙂😉
Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Авторские»
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