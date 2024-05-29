Авторские экскурсии от местных гидов Сочи

Найдено 16 экскурсий в категории «Авторские» в Сочи, цены от 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
67 отзывов
Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
Узнать о самых значимых местах, связанных со сталинской эпохой и жизнью культовой личности 20 века
Начало: На Курортном проспекте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
13 800 за всё до 4 чел.
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
586 отзывов
Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
Начало: Ближайшая остановка или КПП вашего отеля
Расписание: Ежедневно, 7-30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
Музей керамики Юрия Новикова
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Музей керамики Юрия Новикова
Погрузиться в мир творчества самобытного художника
Начало: В Музее керамики Юрия Новикова
«Во время авторской экскурсии со мной, доктором искусствоведения, профессором, академиком Национальной академии дизайна, вы непременно:»
9 июня в 12:00
11 июня в 12:00
1 000 за человека
Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
610 отзывов
Горные вершины и шоу фонтанов: экскурсия в Сочи
Откройте для себя великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и Газпрома, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь шоу фонтанов
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
1 000 за человека
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
194 отзыва
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
Расписание: По графику
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
700 за человека
«День в горах» - Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
602 отзыва
«День в горах»: Красная Поляна и Роза Хутор с шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу Олимпиады 2014, покорите горные вершины и насладитесь красотой Красной Поляны и Роза Хутор
Начало: Ближайшая остановка (прописаны в описании)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
1000500 за человека
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
10 часов
22 отзыва
Авторский джип-тур в Абхазию: Гагра - дом призрака
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 150 за человека
Авторский тур в Мацесту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Авторский тур в Мацесту: лечебные источники и природные чудеса
Откройте для себя секреты Мацесты: лечебные источники, живописные скалы и уникальные вкусы местных продуктов
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно,время договорное
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Вайб-экскурсия в Абхазию: откровение красоты
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни
Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 999 за всё до 4 чел.
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
6 отзывов
Рицинский заповедник и другие красоты Абхазии на минивэне
Начало: По договоренности
«Уникальный авторский тур Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в прекрасную страну Абхазию»
Расписание: ежедневно 8:00
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
2 300 за человека
Авторский променад по Сочи: роман с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Авторский променад по Сочи: роман с городом
Прогулка вдоль моря с любопытными историями о мечтах, триумфах и любви
Начало: У железнодорожного вокзала Сочи
9 июня в 08:30
13 июня в 08:00
4 000 за всё до 3 чел.
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
Начало: Выезд с ближайших остановок по адресу проживания
«Приглашаем Вас на увлекательный авторский сафари-тур по солнечной Абхазии»
Расписание: вторник, четверг, суббота в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
от 3 000 за человека
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Групповая
10 часов
«Райский остров любви»: авторский тур по Абхазии
Начало: Г. Сочи, Международная, 10
Расписание: вторник, четверг, суббота в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 1 400 за человека
Мастер-класс по бисероплетению
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по бисероплетению
За 2 часа создать уникальное изделие из бисера в мини-группе
Начало: На улице Красноармейской
«Вы приятно проведёте время в уютном кафе в центре города и сделаете авторскую вещицу — изящный браслет, стильное колечко или, может, красочную игрушку»
Завтра в 14:30
9 июня в 14:30
1 950 за человека
Авторский тур: Абхазия с детьми
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Авторский тур: Абхазия с детьми
Начало: Место вашего проживания
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
«Вглубь веков» - прогулка на сап-бордах по живописному каньону
Начало: Сочи, ул. Горького, д. 56 (Железнодорожный Вокзал)
«А в завершение нашего путешествия мы угостим вас «Авторским чаем», собранным собственными руками на чайных плантациях Мацесты»
Расписание: Ежедневно в 13:30
9 июня в 06:00
10 июня в 13:30
3 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    29 мая 2024
    Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
    Всё очень понравилось, экскурсовод Кристина прекрасно рассказала всё, показала, впечатления самые приятно, спасибо!
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого города. И все это,
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    благодаря нашему знакомству с Ириной, профессионализм и неподдельная любовь к родному городу, прекрасная, богатая речь и глубокое знание истории поражает, вдохновляет и заряжает на новые впечатления и экскурсии. Легкая подача интересного, полезного материала. Хочется запомнить и удержать в памяти все сказанное. Огромное спасибо за экскурсию и обязательно новых проектов!

    Сказать, что мне понравилось - не сказать ничего! Я влюбилась в Сочи, историю и людей этого
  • А
    Алла
    27 мая 2024
    «История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
    Очень интересный подбор информации, всё по существу, содержательно! Познакомились с историей города. Юлия прекрасный гид, любящий свою работу, спасибо огромное!
  • Ж
    Жанна
    27 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Я впервые побывала в Абхазии😍 Экскурсия оказалось спонтанной и такой получилась душевной 👍 очень понравилась организация 👍Отдельное спасибо гиду Инару
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    👍😀 показал, рассказал, покатал по таким красивейшим местам … просто сказочным … природа Абхазии завораживает 😍 обязательно вернусь на полноценный отпуск в Абхазию😍😍😍

  • Р
    Радик
    26 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень понравилось, незабываемые впечатления. Адресу большое спасибо за экскурсию.
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
    Экскурсия проходила на комфортабельном автобусе. Экскурсовод Кристина рассказала о местах, где мы останавливались, проинструктировала на период свободного времени на канатной дороге. Все было очень здорово! Если первый раз в Сочи/Адлере, то лучше взять эту экскурсию.
  • М
    Мадина
    25 мая 2024
    Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
    Очень классно провели время, водитель веселый, самый запоминающийся день из всех на отдыхе!!!
  • Г
    Гульнара
    24 мая 2024
    Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
    Экскурсия интересная. Гид остроумный, водитель спокойный. Природа шикарная, не то слово конечно. Цены в кафе, в которое заезжали обедать, сочинские.
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    Фонтан в Олимпийском парке тоже интересно посмотреть. Плюсов больше чем минусов. Резюме такое, если вы ещё не были в горах надо ехать, это однозначно того стоит. Да и удобно, отвезли привезли. Это немаловажно в незнакомом городе.

  • Л
    Лариса
    23 мая 2024
    «История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
    Самая замечательная, интересная и познавательная экскурсия в Сочи. Я благодарна Юлии🙏🏻 И большое спасибо. В следующем году, если приеду, то обязательно ещё раз обращусь к Юлии.
  • Л
    Лариса
    12 мая 2024
    Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
    Жанна очень хороший и профессиональный гид. Все очень понравилось. Желаю процветания в своей работе и благодарных туристов! Надеюсь скоро встретимся ещё на какой-нибудь необычной и интересной экскурсии! 👍🙂😉

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Авторские»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Авторская экскурсия «Сочи и Сталин»
  2. Авторский джип-тур: Красавица Рица и Гегский водопад
  3. Музей керамики Юрия Новикова
  4. Авторский тур: "Красная Поляна", "Роза Хутор", "Газпром" +шоу фонтанов
  5. «История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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