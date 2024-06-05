Зимний Театр – экскурсии в Сочи

Найдено 39 экскурсий в категории «Зимний Театр» в Сочи, цены от 670 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
463 отзыва
По Сочи и о нём: увлекательная прогулка с журналистом
Захватывающее путешествие по историческим уголкам Сочи, где каждый шаг рассказывает уникальную историю
Начало: остановка «Театральная»
Расписание: в понедельник, вторник, пятницу и субботу в 10:00
11 июня в 10:00
17 июня в 10:00
780 за человека
Идеальное знакомство с Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
53 отзыва
Идеальное знакомство с Сочи: Путешествие по истории и культуре
Откройте для себя Сочи в уникальной экскурсии, полной историй, культурных сокровищ и живописных видов
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 09:30
9 июня в 09:00
5 550 за всё до 4 чел.
Впервые в Сочи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Экскурсия «Впервые в Сочи»: путешествие по истории
Откройте для себя уникальную историю Сочи, посетив знаковые места: Мацесту, дачи Сталина и Квитко, чайные плантации
Начало: Ваш отель в Центральном Сочи. Туристам из Адлера, ...
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
99999 000 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Сочи за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Влюбиться в Сочи за 2 часа: индивидуальная экскурсия
Красота и уют Сочи покорят вас с первых минут. Главные и тайные достопримечательности, история города и волшебный южный колорит ждут вас
Начало: У Зимнего театра
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
800 за человека
Город-сказка Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Город-сказка Сочи: историческая прогулка с живописными видами
Приглашаем вас на уникальную прогулку по Сочи, где история города оживает в каждом уголке. Вас ждут захватывающие рассказы и незабываемые виды
Начало: В Морском порту Сочи
9 июня в 07:00
12 июня в 07:00
5 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
95 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи
Невероятный коктейль, вкусов, цветов, традиций и культур и уютная атмосфера приморского города
Начало: Центральный район Сочи
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
от 6 000 за всё до 12 чел.
Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
Начало: На Платановой аллее в Сочи
13 июня в 12:00
15 июня в 08:00
6 677 за всё до 4 чел.
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
Отправиться в театрализованное путешествие по городу и открыть его с неожиданного ракурса
Начало: На ул. Театральная
Завтра в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Солнечное Очарование Черноморских Историй
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Солнечное Очарование Черноморских Историй
Пешеходная прогулка вдоль моря длиной в три километра и два века
Начало: в районе Морского вокзала
9 июня в 10:00
10 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
«Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
47 отзывов
«Исполнит вмиг мечту твою…»: волшебное путешествие по Сочи
Погрузитесь в магию Сочи с экскурсией, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вместе мы найдем места, где сбываются мечты
Начало: Курортный проспект, остановка «Театральная» (в сто...
11 июня в 15:30
12 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.
Экскурсии по ТОП местам Сочи: от водопада до променада
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
104 отзыва
Экскурсии по лучшим местам Сочи: от природы до истории
Погрузитесь в красоту и историю Сочи с экскурсией, включающей водопады, архитектурные шедевры и уникальные природные места
Начало: У ж/д вокзала Сочи
13 июня в 12:30
15 июня в 08:30
7 689 за всё до 4 чел.
Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
25%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Абхазский драйв: путешествие к озеру Рица и Гегскому водопаду
Откройте для себя Абхазию: от винодельческих уголков до Гегского водопада и озера Рица, с эксклюзивной дегустацией местных деликатесов
Начало: В центральном Сочи, Мацесте, Хосте, Кудепсте, Адле...
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
24001 800 за человека
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
Групповая экскурсия, которая поможет по-новому взглянуть на город
Начало: У касс Зимнего театра
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
670 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Сочи
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
48 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия: история и красоты Сочи
Впервые в Сочи? Откройте все главные достопримечательности города в одной увлекательной поездке
Начало: У ближайшей к вашему месту проживания остановки об...
Расписание: ежедневно в 11:45
Завтра в 11:45
9 июня в 11:45
1 000 за человека
На кабриолете по Сочи и окрестностям
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Эксклюзивная поездка на кабриолете: Сочи, Красная Поляна, Ахун
Откройте великолепие Сочи, путешествуя на кабриолете. Личный водитель, комфорт и лучшие виды гарантированы
Завтра в 08:30
9 июня в 08:00
16 900 за всё до 3 чел.
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Маленькие тайны Сочи: экскурсия в мини-группе
Прогуляться по историческому центру и увидеть город глазами местных жителей
Начало: На площади ж/д вокзала Сочи
Расписание: в понедельник и четверг в 09:15
10 июня в 09:15
13 июня в 09:15
1 300 за человека
Сочи - город сталинских дворцов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Сочи - город сталинских дворцов
Обзорная авто-пешеходная экскурсия по идеальному коммунистическому раю
Начало: Зимний театр
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 500 за всё до 3 чел.
Сочи для романтиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Сочи для романтиков
Услышать трогательные сюжеты о любви у Черного моря и пройти по следам Высоцкого и Маяковского
Начало: У центрального входа в парк Ривьера Сочи
Завтра в 15:00
9 июня в 15:00
5 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Знакомство с Сочи и парком Дендрарий
Проехать по ключевым местам города-курорта и прогуляться среди экзотических растений
Начало: В Сочи, Адлере, на Имеритинском курорте
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Экзотический Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экзотический Сочи
Полюбоваться редкими растениями города и узнать о них интересные факты
Начало: На ул. Театральная
10 июня в 10:00
11 июня в 14:30
3 950 за всё до 7 чел.
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Джиппинг в Абхазию
Групповая
12 часов
48 отзывов
На ДЖИПАХ с вином, песней и ветерком
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 6:00, 6:30. 7:30
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 1 600 за человека
«История с видом на море» - авторская прогулка по центру города
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
194 отзыва
Авторская экскурсия «История с видом на море» в Сочи
На экскурсии «История с видом на море» вы узнаете уникальные истории Сочи, увидите знаковые места и артефакты
Начало: Железнодорожный вокзал «Сочи»
Расписание: По графику
9 июня в 15:00
11 июня в 15:00
700 за человека
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
150 отзывов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун»: культура, история, природа
Начало: Сочи, Сириус, Адлер: отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
1 000 за человека
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
12 отзывов
Курортный Сочи: Мацеста, чайная плантация, ферма Экзархо и Бабушкина хата (на вашем авто)
Узнать об истории города, увидеть известные санатории, попробовать мацеста-чай и погладить лошадей
Начало: Зимний театр или ваш отель в Центральном или Хости...
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
12 900 за всё до 4 чел.
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10.5 часов
8 отзывов
Абхазия: архитектурная Гагра, Новый Афон и Пицунда на минивэне
Начало: По договоренности
Расписание: См. календарь
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
1 900 за человека
Знакомьтесь, Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Знакомьтесь, Сочи: путешествие по курорту
Исследуйте красоту Сочи, его историю и культуру, наслаждаясь индивидуальным подходом и уникальными маршрутами
Начало: Из отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
17 500 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июня в 17:00
10 июня в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сочи «в пышном цветенье садов, в гулкой прохладе высоток пятидесятых годов»
Погрузиться в уют тенистых улочек и раскидистых пальм и узнать историю солнечного приморского города
Начало: у памятника Ленину на площади Искусств
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 2 чел.
Авторская вайб-экскурсия в Абхазию
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Вайб-экскурсия в Абхазию: откровение красоты
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: от замков и панорам до купания в море и вкусной местной кухни
Начало: от вашего отеля в Сочи или Адлере
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
13 999 за всё до 4 чел.
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
По вечернему Сочи - на ретроавтомобиле с фотосессией
Рассмотреть город из окон атмосферной Волги, услышать сюжеты из прошлого и сделать тёплые снимки
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
12 500 за всё до 5 чел.
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
2 отзыва
Сочи: иммерсивный аудиоспектакль в формате радиопередачи
Нетривиальный способ познакомиться с городом, его историей и легендами
Начало: На пересечении ул. Театральная и Курортного проспе...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
690 за человека
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
«Улыбочку!». Прогулка по Сочи с фотографом
Запечатлеть лучшие моменты знакомства с городом в оригинальных и живых ракурсах
Начало: В Морском порту Сочи
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
8 000 за всё до 2 чел.
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
7000 шагов по Сочи в компании искусствоведа-культуролога
Погулять по центру города и открыть его с разных сторон в дружеской компании
Начало: На площади Искусств
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Живописной тропой к Прометею и Агурским водопадам
По нетуристическому маршруту к Агурским водопадам и на Орлиные скалы
Начало: остановка Старая Мацеста, или Новая Мацеста, Зимни...
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 800 за всё до 4 чел.
Солнечный Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Солнечный Сочи
Заглянуть в сердце города и раскрыть яркие страницы его истории
Начало: на улице Театральная
23 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 2 000 за всё до 5 чел.
Путеводная нить старого Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Путеводная нить старого Сочи
Познакомиться с историями старинных особняков и погрузиться в современную атмосферу города
Начало: в парке Ривьера
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
от 1 300 за человека
Сочи глазами местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
43 отзыва
Сочи глазами местных: уникальный путь по историческим и секретным местам
Погрузитесь в атмосферу Сочи с экскурсией, где вы увидите город глазами его жителей. Откройте неизведанные уголки и истории
Начало: у Зимнего театра
от 4 000 за всё до 5 чел.
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Начало: возле Зимнего театра
1 500 за человека
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
«Хакуна Матата»: авторский сафари-тур по Абхазии с посещением парка львов
Начало: Выезд с ближайших остановок по адресу проживания
Расписание: вторник, четверг, суббота в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
от 3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Город-сказка Сочи
    Мы приехали в Сочи впервые, и нам очень повезло начать знакомство с городом с экскурсии с Еленой. Она -открытый, разносторонний,
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    интеллигентный человек, живо интересуется своими слушателями - компаньонами в прогулке. Хорошо поставлена речь, приятно воспринимать подготовленный структурированный материал, который подается не заученными фразами, а живо и в меру эмоционально. Для нас это было информативно, интересно, заставило по новомоу взглянуть на город. Спасибо, Елена,и до новых встреч на других ваших экскурсиях.

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Архитектурная экскурсия по Сочи и окрестностям
    Очень хорошая экскурсия! Мы посмотрели всё самое важное в Сочи, вообще не устали, так как передвигались на автомобиле. Антон прекрасный гид, экскурсию рекомендую.
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
    Большое спасибо Анне за прекрасную экскурсию по Сочи, после которой мы узнали массу интересного об истории и настоящем города. Хочется отметить глубокие знания гида и артистичную подачу материала. От души всем рекомендуем эту экскурсию!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    «Исполнит вмиг мечту твою…». Волшебная прогулка по Сочи
    Брали индивидуальную экскурсию с Екатериной и остались очень довольны! Во-первых, большое спасибо хочется сказать за понимание - с нами был
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    6-летка, который ну очень не любит такие мероприятия 🙈 и Екатерина с максимальным пониманием к этому отнеслась, делала остановки и перерывы по необходимости. Ну а во-вторых спасибо хочется сказать за саму экскурсию - очень интересно, максимально познавательно, масса любопытных деталей и фактов. Отдельно хочу отметить, что по ходу экскурсии Екатерина обращала наше внимание на богатую флору Сочи, называя эти многочисленные и красивущие цветы, кусты и деревья. Приятный бонус был)) в целом 2,5 часа экскурсии пролетели быстро и оставили после себя только самые приятные впечатления! Ну и желания загадать успели, как и обещал экскурсовод 😉 однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    1 июня 2024
    Абхазский драйв: озеро Рица и Гегский водопад
    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе) Этот тур шикарен
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    для ребят, веселых, истории краткие и понятные, без углублений в историю. Зато большой уклон именно на достопримечательности, дают время насладиться красотой местности. Дегустация вина и сыра тоже шикарна. Парни веселые, на юморе, простые. Алмаз, наш экскурсовод тоже простой парень, постоянно шутит, веселит. Музыку включает хорошую, не дает скучать, водит отлично, все было шикарно. Слушали музыку, пили вино, чачу, ели, катались, наслаждались природой. Действительно, Абхазский драйв. Казалось, что ты не с экскурсоводами и туристами, а с друзьями, которых знаешь много лет! Спасибо!

    Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)Тот, кто хочет услышать больше исторических деталей, то лучше не выбирать именно этот вид тура. Езжайте на автобусе)
  • В
    Вера
    31 мая 2024
    Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
    Это отличная экскурсия: познавательная, в красивых местах, с супер-экскурсоводом Андреем. Кажется, он знает все и даже больше! Очень интересно! Очень познавательно! Очень доброжелательно!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
    Бесконечно энергичная экскурсовод Анна рассказала нам всё о Сочи. Начиная от полезных свойств деревьев и заканчивая ритуалом с носом Андрея
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    Миронова. Мы посетили тайные сады, о которых знают не все местные, собрали немного листьев эвкалипта, чтоб не заболеть зимой, попили святой воды в соборе Архангела Михаила, увидели старую крепость в картинной галерее и многое другое. Надевайте удобную обувь, возьмите с собой бутылочку воды и смело записывайтесь на экскурсию. Вам понравится! Анну будем рекомендовать всем своим знакомым и друзьям! 🤍

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Тайны Сочи на прогулке с Фаролеро
    Мы и наши дети были в восторге! Потрясающая и необычная экскурсия!!!
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
    Если вы не были в Сочи - вам к Анне! Если вы, как я, разочаровались в этом городе-вам к Анне!
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    Разочарование трансформируется в любовь!! И желание остаться или вернуться! Эмоции влюбленного в свой город, бережно хранящего историю человека, готового поделиться этим всем с нами - приезжими, отдыхающими,дорогого стоит! Аня! Спасибо за чудесную прогулку! За незабываемые впечатления! За эмоции и любовь к своему городу!😆

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  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Тайны курортного Сочи: прогулка с историком
    Прогулка действительно, тайная. Отдыхали 8 дней в Сочи, на 9 решили посетить эту экскурсию. Обнаружили для себя новые места, куда хотелось бы
    читать дальше

    вернуться. Экскурсовод Андрей очень открытый, позитивный и доброжелательный. Дал дельные рекомендации по отдыху в Сочи и выдал некоторые секреты, которые понадобятся туристам. Посещение рекомендовано всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Зимний Театр»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 39
  1. По Сочи и о нём - прогулка с журналистом
  2. Идеальное знакомство с Сочи
  3. Впервые в Сочи
  4. Влюбиться в Сочи за 2 часа
  5. Город-сказка Сочи
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Озеро Рица
  3. Ущелья
  4. Роза Хутор
  5. Чайная плантация
  6. Олимпийский Парк
  7. Юпшарский каньон
  8. Гора Ахун
  9. Зимний Театр
  10. Морской вокзал
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июне 2024
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